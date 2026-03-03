推薦小讀者閱讀冒險的TOP 3獨立書店 ：秘蜜基地繪本屋、小兔子書坊、小房子書舖

撰文╱鄒明珆

圖片╱秘蜜基地繪本屋、小兔子書坊、蒲公英故事閱讀推廣協會提供

相較於大型公共圖書館閱讀資源豐沛，民間經營的閱讀據點多以溫度與創意見長。獨立書店以主題選書引導孩子在輕鬆氛圍裡發現興趣，繪本屋透過親子共讀與小型展演，陪伴孩子建立穩定的閱讀習慣。

對許多家庭而言，這些場域就像一座座「小小秘密基地」——孩子在這裡第一次拿起繪本、第一次走進故事、第一次與他人分享閱讀感受，在多元的閱讀環境中逐漸長成自己的樣子。

秘蜜基地繪本屋：從閱讀溯源 繪本屋成為親子共讀起點

對秘蜜基地繪本屋創辦人陳東玉而言，兒童閱讀的核心始於「家庭」。多年與國中生互動，讓她觀察到學生在表達與寫作上的困難，多源於更早期閱讀基礎的薄弱；而學齡前的親子共讀，正是語言與思辨能力的關鍵起點。因此，她以繪本為基礎，引導孩子自然銜接橋梁書，使閱讀成為連續而無壓力的旅程。

「閱讀要先從大人開始。」陳東玉認為，孩子最能感受的是大人的日常姿態，若家長平時不閱讀，再多說教也難以喚醒興趣。秘蜜基地繪本屋的功能，便是協助家長重新掌握共讀節奏，讓聲音、表情與陪伴重新回到家庭，以閱讀釀造「甜如蜜」的親子時光。

秘蜜基地繪本屋創辦人陳東玉(右)透過講座、課程與合作計畫，持續在各地推廣兒童閱讀。

這份理念也延伸至空間設計。繪本屋以低矮、挖空的木箱陳列書籍，露出封面，吸引孩子主動靠近；搭配地墊和地毯做為不同開放式閱讀角的視覺與觸覺區隔，形成安全又自由的閱讀動線。孩子能照著自己的節奏探索，家長也能近距離陪伴，讓閱讀回到生活的自然流動。

為創造更多元的親子閱讀情境，陳東玉走向戶外，與中興大學圖書館館長宋慧筠合作推行「故事漫步」（StoryWalk），將自創的主題繪本分頁製成故事看板，放置於校園旁的康堤步道，引導孩子邊走邊讀，並結合橋梁、河川等主題活動，帶孩子感受閱讀與城市環境的交會。

雖然秘蜜基地的實體空間目前暫停開放，陳東玉仍透過講座、課程與合作計畫持續在各地推廣兒童閱讀。她相信，只要家長願意每天留一點時間陪孩子讀一本書，那份相處便會成為孩子生命裡最長久、也最溫暖的閱讀連結。

陳東玉與中興大學圖書館館長宋慧筠合作推行「故事漫步」（StoryWalk），將自創的主題繪本分頁製成故事看板，放置於校園旁的康堤步道。

小兔子書坊：從家屋延伸 在社區陪伴孩子長大

隱身於桃園市平鎮區巷弄間的小兔子書坊，源於創辦人黃淑貞在留職停薪期間「想替孩子找好書」的起心動念。當時附近沒有書店，她對出版與進書方式也一無所知，只能從自己讀過、喜歡的書挑出第一批書單，再一通通致電出版社詢問進書流程。她笑說：「那時的小兔子書坊更像家裡的客廳，孩子看書、玩耍，家長一邊陪讀、一邊交換育兒經驗。」

隨著來客增多，書店能辦理的活動也逐漸多樣化——故事時間、親子課程、作者分享、主題講座，孩子在故事裡找到語言，家長在講座中重新理解如何與孩子聊情緒、身體界線，也討論性別與成長議題。一本書中，大人與孩子看見的訊息或許不同，卻能藉由共讀讓彼此的心更靠近。

小兔子書坊辦理多樣化的活動，如故事時間、親子課程、作者分享、主題講座等，成為平鎮社區共同的閱讀基地。

在推動閱讀的過程中，黃淑貞看見城市裡仍有許多被忽略的故事。於是從紙芝居《埤塘精靈》開始，與讀書會夥伴劉憬樺合作創作《埤塘奶奶說再見》，再到以老街溪與1969年發生的工業汙染事件「RCA事件」為題材的《城市的河流》、《蝴蝶結》。透過繪本，讓孩子重新認識家鄉的歷史，家長也以新的角度看見城市發展歷程。

貼近在地的閱讀推廣進一步延伸到走讀活動。黃淑貞帶著親子走訪埤塘與水圳步道，用氣味、觸感與景色重新對焦故事；或是在孩子們看完鯨魚擱淺紀錄片後，以「我是鯨魚」的角度重寫故事，練習同理，也練習更完整地說出感受。

小兔子書坊從來不只是書店，而是「讓人彼此看見的地方」。親子在這裡共享一本書、一段討論，走進社區一同感受城市的脈動。14年間，小兔子書坊從一個家庭客廳，逐漸成為平鎮社區共同的閱讀基地——一個讓人願意靠近、願意停下、也願意分享的場所。

小兔子書坊舉辦讀書會及茶香走讀活動，從閱讀延伸到地方文化體驗。

小房子書舖：從在地出發 縫隙中築起閱讀場域

對蒲公英故事閱讀推廣協會（以下簡稱蒲公英協會）及小房子書舖的創辦人王怡鳳而言，閱讀推廣是一條從體制走向日常的路。她曾在高雄市立圖書館（以下簡稱高市圖）服務多年，看見閱讀開拓人的眼界，也感受到民間力量能更直接、細緻地陪伴讀者，於是成立了蒲公英協會，以更靈活的方式走入社區。

蒲公英協會起步於高雄苓雅區福南里活動中心3樓的親子圖書館。儘管樓下環境複雜、巷弄動線不甚友善，她仍與志工、作家和社區力量一同努力，逐步累積讀者。後來找到一棟有庭院和挑高牆面的老屋，成為小房子書舖的落腳處。小房子書舖是集圖書室、展示空間與書店於一體的複合閱讀空間，同時也是支撐協會運作的基地；書店的營收回流到閱讀課程與志工培力，形成小規模但穩定的循環。

小房子書舖是集圖書室、展示空間與書店於一體的複合閱讀空間，期待將故事與兒童閱讀的養分散播到更多地方。

儘管名為「小房子」，挑高的尖屋頂和大量木質陳設讓空間不顯侷促，反而讓人感到溫馨自在。1樓是以繪本為主的書店空間，除了廣受喜愛的國外作品，也精心陳列許多高品質的臺灣原創繪本。走上2樓，左側為原畫展示區，可近距離欣賞繪本創作的原稿；右側則是小房子書舖的圖書室，提供各類繪本與兒少文學書籍借閱，也收藏文史哲、科學及外文書。最特別的是，即使是小型圖書室，但配備完整的前台、後台和編目系統。王怡鳳笑著說：「因為曾在高市圖服務多年，所以一開始就和資訊公司合作開發系統，讓讀者能更方便地找到想讀的書。」

面對營運、人力與世代接續的挑戰，王怡鳳仍維持務實而柔韌的步伐，希望建立有機循環的閱讀生態，將故事與兒童閱讀的養分散播到更多地方。未來，蒲公英協會將持續深耕本土繪本，重啟「原創繪本研究社」，並推動「偏鄉孩子逛書店」、「社區樂齡服務」等在地計畫。王怡鳳強調，閱讀推廣是一場長期且需要耐心的社會實踐——在日常裡撒下種子，等待森林慢慢成形。

小房子書舖2樓的圖書室，提供各類繪本與兒少文學書籍借閱，也辦理豐富的親子閱讀活動。

在日常生活持續蔓延的閱讀力

從繪本屋到社區書店，再到民間推廣組織的投入，閱讀在城市與鄉鎮的各個角落以最溫柔的方式陪伴孩子成長。隨著不同閱讀推手悉心投注努力，閱讀將成為孩子理解世界的起點，也串起城市裡無數的公共空間，讓孩子在書香中長大，在故事的流動裡凝聚更深的連結與活力。

● 本文摘選自國立公共資訊圖書館所發行季刊《讀家時光》雜誌181期：「小讀者的閱讀漫遊」，授權於聯合新聞網‧琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。