開箱國資圖「兒童學習中心」！為學齡孩童打造知識樂園，從生活扎根向學

撰文╱鍾碧芳

攝影╱莊震烽、江茗洋

圖片╱國立公共資訊圖書館提供

走進國立公共資訊圖書館（以下簡稱國資圖）的兒童學習中心，孩子們在環景故事屋中探索恐龍世界，在AR體驗區翻動虛擬繪本，或在溫暖的「輕親讀」角落與父母共享閱讀時光。這裡不只是圖書館，更是一座充滿驚喜的知識遊樂園，透過遊戲、科技與親子互動，讓閱讀從小萌芽，在生活中自然而然地扎根。

感官啟蒙 為學齡前幼童打造閱讀樂園

學齡前兒童雖然不太識字，卻正處於透過五感認識世界的黃金時期。「學齡前兒童是靠視覺、聽覺、嗅覺、觸覺及味覺來探索這個世界，」國資圖館長馬湘萍解釋，「因此我們把這些感官經驗巧妙融入閱讀活動的設計。」

2024年，國資圖將兒童學習中心的幼兒區搬遷到更寬敞明亮的空間，面積比原先的擴增2倍之多，並緊鄰落地窗，讓孩子在綠意環繞中盡情探索。空間內設置有適合爬行的軟質地墊、符合幼兒身高的小書櫃，並精選適齡繪本，讓家長不必在茫茫書海中費心尋找。「假日時這裡人滿為患，爺爺奶奶、爸爸媽媽都會帶孩子來。」馬湘萍笑著說，「我們很高興終於打造出一個讓小小孩自在活動的空間。」

館內「寶寶故事時間」、「五感探索體驗」是最受學齡前親子喜愛的繪本活動，說故事不只是靠朗讀，也結合歌唱互動、角色扮演與觸覺體驗。例如在「加油，熊醫生」五感探索活動裡，讓孩子們透過扮演醫生護士，照顧病人、理解醫療場景；在講述冷熱概念時，孩子也可以實際觸摸，建立具體感受。這種多元感官的引導方式，讓尚不識字的幼兒能沉浸在故事世界中，享受純粹的閱讀樂趣。

五感探索活動「加油，熊醫生」結合繪本故事，讓孩子們透過角色扮演理解醫療場景。

科技魔法 當傳統閱讀遇上數位創新

科技是一把雙面刃。馬湘萍坦言，許多家長習慣「用手機餵養孩子」，讓iPad成為保母，「但科技是工具，只要好好運用它，還是能產生好的效果，擴展孩子的閱讀體驗。」

走進兒童學習中心，入口處的「沉浸宇宙」互動體驗廊道以永續發展為主題設計。孩子可透過拍打牆面書籍，在聲光互動中學習知識；接著進入遊戲環節，必須「拍掉」過多的二氧化碳才能讓火箭升空，是寓教於樂的最佳示範。

「體感互動故事屋」運用了270度環景投影技術，讓孩子置身於西遊記、恐龍世界或海龜保育的場景中，故事進行時須完成互動任務，例如拍打、揮手、移動，劇情才會推進。「這就是一種沉浸式學習，」馬湘萍強調，「短短10到15分鐘，孩子就能聽到有趣的故事，同時獲得新知。」

設有貓頭鷹造型機台的「AR擴增實境體驗區」，則解決了照顧者不擅長說故事的煩惱。馬湘萍觀察到，很多爺爺奶奶帶孫子到圖書館，卻不太習慣跟孩子講故事，「AR繪本能協助說故事，也幫助祖孫以自己的節奏共享閱讀時光。」

「沉浸宇宙」互動體驗廊道融入永續概念，讓親子在遊戲中快樂學習。

貓頭鷹造型的AR繪本互動機台，讓孩子掃描特製繪本中的圖像，搭配有趣的動畫及小遊戲，增加親子閱讀樂趣。

玩中學 結合STEAM教育與主題閱讀

不只小小孩，針對國小學童，國資圖也設計多元的主題活動，結合STEAM教育與生活情境，讓知識不再是冰冷的文字。

連續2年舉辦的「親子夏日小學堂」，2025年以植物為主題，透過手作苔球、種植體驗，讓孩子觀察植物生長過程；透過實際種植，孩子會覺得神奇、有趣，進而主動查找植物相關書籍。

有孩子在參與後寫下「小小植物觀察日記」，記錄每天的變化與心得，不僅完成學習任務，同時培養觀察力與寫作興趣。馬湘萍認為，透過手作與遊戲建立連結，孩子能感受到閱讀與生活息息相關，自然而然會想持續深化探索。

2025 年「親子夏日小學堂」以植物為主題，透過觀察、手作與種植體驗，深化閱讀與生活的連結。

親子共讀 為家長提供友善支持

「父母是學齡前兒童生活中非常重要的角色。」馬湘萍強調，「沒有父母的帶領與陪伴，孩子很難進入閱讀世界。」因此，圖書館不只是關注兒童，更要重視家長的需求。

國資圖的「親子博士信箱」已推行多年，館方每週設計不同主題學習單，搭配精選繪本，讓親子在共讀後完成任務。「一開始是家長比較熱中，但後來發現反而是孩子會主動期待每週的新學習單。」

「主題書袋」的設計，則簡化家長選書的困擾，針對生活自理、情緒管理、認識自然等主題繪本整理成套，「家長到館借書時可以依據需求，快速找到適合自己孩子的書籍。」馬湘萍說明。

而在兒童學習中心最浪漫的設計，莫過於「輕親讀」閱讀角。國資圖特別選擇兒童區內最美的角落——緊鄰落地窗、陽光充足、窗外綠樹扶疏的位置，布置舒適沙發與溫暖童趣的擺設。「我們希望『輕親讀』閱讀角能營造出親子走進來就想坐下共讀的氛圍。」

「輕親讀」閱讀角選擇兒童區內最美的角落，布置舒適沙發與童趣擺設，為家長和孩子打造一個專屬的閱讀空間。

此外，國資圖不定期舉辦親子教育講座，邀請醫師、心理諮商師等專業人士，從醫學或心理學角度說明閱讀對孩子身心發展的影響，或者教導親子共讀的技巧。馬湘萍表示，在教育現場備受關注的「社會情緒學習」，也是國資圖特別重視的領域，期待能透過多元活動引導孩子認識、表達情緒，同時尊重他人的感受。

跨界合作 讓閱讀走進每一個家庭

為了延展兒童閱讀的觸角，國資圖積極引進各界資源，並將共讀理念推廣至各個角落。像是與臺中市南屯親子館、大腳小腳親子共學團、山海屯故事協會等單位合作故事活動，或與親子天下、小魯出版社合作辦理講座；甚至計畫進入醫院與月子中心，「教導坐月子的媽媽如何向寶寶說故事，以及未來如何透過閱讀帶領孩子學習。」

馬湘萍坦言，在推廣兒童閱讀的過程中，科技影響與家長心態是兩大挑戰。身處數位時代，孩子專注力越來越短，但閱讀需要投入更多專注才能進入文字世界，因此圖書館必須不斷創新活動設計，「透過遊戲、競賽、手作等多元方式，讓孩子沉浸其中，進而引發閱讀動機。」

家長心態也是關鍵，馬湘萍認為，「家長是孩子們成長過程中最親密的陪伴者，當家長理解並認同閱讀的重要性，便能帶領孩子一同進入閱讀世界，享受閱讀的美好。」

馬湘萍期待圖書館能成為孩子自由探索閱讀的起點，也讓家長在共讀中找到節奏。

「作為國立圖書館，我們希望持續提供更創新、系統性的服務。」馬湘萍勾勒國資圖未來的願景，「讓兒童學習中心成為親子共學的實驗基地，把創新方法、科技應用的經驗分享給地方圖書館。」期待圖書館能成為孩子自由探索閱讀的起點，也讓家長在共讀中找到節奏，從日常生活創造獨一無二的親子閱讀儀式。

● 本文摘選自國立公共資訊圖書館所發行季刊《讀家時光》雜誌181期：「小讀者的閱讀漫遊」，授權於聯合新聞網‧琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。