把生活揉進喜劇開場，聽觀眾笑聲是上臺的痛快意義：喜劇演員 怡岑

文・柳希莫依

圖・薩泰爾

「喜劇，是悲劇加上時間。」這句話的哲學性意義，已經遠超出一個大學應屆畢業生所能承受的範圍，在還無法參透時間哲理的年紀，將「喜劇」定向為謀生工具的社會新鮮人，是貿然？還是無懼呢？「都不是，是愛，我很確定。2022年之前，我還在FB寫過『喜劇應該要讓大家開心，但喜劇讓我好痛苦』，即使身在那樣的低谷，我仍然肯定我愛喜劇。」音樂喜劇演員怡岑正巧結束新馬巡演回臺，為演出奔波，採訪時間只得擠擠湊湊，「可以因為喜劇忙碌，真的好幸福呢！」

只差一步就和喜劇分手

怡岑的音樂喜劇，相較其他演員多了分花俏，怡岑不是「選」一條適合自己的路走，而是「走出」一條適合自己的選擇。漫才吐槽、裝傻的敘事底蘊，配上吉他弦律，背後襯有手繪插畫，「文青歌手」是怡岑在「音樂喜劇」裡創造出的第一個角色，「我常開玩笑說自己是『喜劇混血兒』，美式單口出身，後來迷上日式喜劇，但又不像漫才那樣有搭檔，還是一個人演出。學生時期就愛寫歪歌、畫插畫，現在的表演形式，幾乎是把我所有技能都搬上了舞台。」2020年〈月老之歌〉初試啼聲，迴響不錯，但靠喜劇餬口依然有限。三年後的〈分手歌〉，歌詞裡描述怡岑掐著大腿整理衣櫃，現實中他則是忍住眼淚上傳作品，「當時靠喜劇，根本沒辦法養活自己，那陣子我已經在找工作了，把剩下的創作加減丟到網路，就準備和喜劇分手。」隔天看到〈分手歌〉竄出逼近百萬的流量，「想想我果然還是離不開，實在捨不得。『我不需要其他工作了』，和面試的公司說，也和自己說！」

互動性才是現場演出不敗的價值

明明是做現場喜劇，卻得先耗費大把力氣在網路取得流量，演出的票房才有聲量，但網路生態與現場表演，在製作邏輯的軸線上，是各持一方，「和〈分手歌〉同期，我還做了〈我們之間有人說謊〉，在現場〈我們之間有人說謊〉的效果其實比〈分手歌〉更好。」互動性是現場表演的價值，引導觀眾搭乘表演者的星際飛船，在架空的宇宙間盡情交換能量，至於觀眾是否上船，就端看演出鋪陳的功夫。網路則是逆向操作，「需要快節奏的笑點，花三句鋪陳一個哏可能就差不多了，有時候甚至是一句話就要有punch line，幾乎沒有鋪陳可言，所以單純把最受歡迎的現場表演剪成精華片段，也不一定省力哦！」怡岑自豪的〈養老院的魔術師〉，笑點連發、拳拳到肉，「為了配合短影音的秒數剪輯上傳後，底下留言說根本看不懂、不好笑。」線下歡聲雷動的段子，線上卻是待宰羔羊，網路不是喜劇的主戰場，卻又無法不管不顧，「是也不會無奈啦，就當作一個手段，為了達到讓大家認為『值得買票到現場看我表演』的手段。」

喜劇能夠言傳，亦可意會

《要到你想逃》是怡岑2025的喜劇專場，歷經兩年的絞盡腦汁，淬鍊兩小時的個人秀，專場製作的構思過程，其實是在把玩戲劇張力，「對於音樂喜劇來說，韻律很重要，也就是節奏跟韻腳的搭配。舉個例子，前三句都押韻，第四句的punch line刻意不押，打破前三句的規則，觀眾沒聽到第四句押韻的落空感受，會為笑點創造張力。」光是韻腳的排列組合就有百百種，再搭上節奏、旋律，幾乎沒有變不出的花樣，「像是另一個喜劇演員馬克吐司，他的一首歌在描述跟阿姨交往的好處，有句歌詞是『姨的family，早就躺在墳墓裡』，family跟墳墓裡，這句的押韻聽感很棒，又有笑點。」作為一個用音樂說故事的人，思維反而啟發於那些不完全理解臺詞的日式短劇，「我看日式喜劇是不開中文字幕的，我的日文不到精熟，某些時候是在聽不懂的情況下欣賞喜劇，但短劇裡的節奏安排、韻律呈現，太美好了，我依然可以跟隨故事的張力哈哈大笑，喜劇是一種超越語言的能量。」

喜劇演員 怡岑 (圖：薩泰爾)

何謂幽默？

幽默源自希臘語，意思是「身體內的液體」，象徵人有柔軟的體液、脂肪等，得以柔性承受外力，經時間演變，「幽默感」代表了軟性承受災難的能力，「我很喜歡這段在《喜聚曆》看到的解釋，像我過去低潮到不行，覺得天要亡我的日子，都成為現在喜劇創作的養分。」若喜劇是悲劇加上時間，那麼應該為現下的快樂感到開心，還是該擔憂未來沒有能醞釀喜劇的薪柴呢？「就算到了寫不出喜劇的那一天也沒關係吧！我有幽默感嘛！能夠軟性承受災難。如果開始擔心接下來的失落，會連原有的快樂也變得傷感，活在當下，回到此刻，回到人生最幸福的瞬間。」

●文章授權轉載自《日日好日》第7月號/2025春季號NO.32：島語者期，未經同意，請勿轉載。

日日好日：NO.32：島語者期

出刊頻率：季刊

出版時間：2025-07-25