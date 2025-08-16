鑑識科學能終結野生動物走私嗎？《國家地理》雜誌8月：為動物緝兇

文／《國家地理》雜誌中文版總編輯 李永適

停止野生動物非法貿易

我們在本期雜誌報導了以鑑識科學偵查非法野生動物貿易的新方法。但全球野生動物非法貿易目前到底有多嚴重？根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）2024 年《世界野生動植物犯罪報告》，2015 到2021 年間全球共查獲1300萬件走私物品，重量高達1 萬6000 公噸，並涉及4000 個物種與全球162 個國家。在受影響的動物中，走私的前三大類動物是犀牛、穿山甲及大象，此外還包括鰻魚、鱷魚、鸚鵡、烏龜及陸龜、蛇類、海馬等動物。報告也指出，在調查內的1652 種哺乳類、鳥類、兩棲爬行類，有40% 都被國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄列為受威脅或近危物種。

在臺灣，走私野生動物案件似有快速成長的趨勢，根據關務署臺北關統計，去年1 至9 月旅客走私活體動物案已達13 件，動物總數由去年同期的537 隻，大幅增加至2581 隻，年增率高達380%，增加的動物以寵物蟹為主，走私的保育類動物則以印度星龜最多。

香港作為全球貿易自由港，向來也是全球非法野生動物貿易的重要轉口樞紐。2019 年，ADM Capital Foundation 發布報告《滅絕下的貿易》，詳細介紹了香港在國際非法野生動物貿易中持續扮演的角色。報告基於公開資料分析了2013 至2017 年間全球18 個國家與香港有關的107 起走私案件，發現一半以上的案件中，香港是最後一個寄售港口或中轉站。僅在2018 至2019 年期間，香港當局就查獲了破紀錄的649 公噸稀有和瀕危野生動

物物種，涉及七千多隻活體動物。香港近來發現的重大案件則包括：2021 年9 月，一個單一案件就查獲價值高達2.1 億港元的野生動物商品，其中超過一半的價值來自魚翅。2025 年7 月，香港海關查獲了2.7 公斤的犀牛角，市值約100 萬港元。非法野生動物貿易仍舊猖獗，而且可能就在你我身邊發生。除了寄望新科技能更加有效查緝犯罪之外，最重要的還是需要消費者拒絕購買任何與野生動物相關的產品，並形成社會壓力。畢竟，停止買賣，才能停止對野生動物的傷害。

鑑識科學可以終結非法野生動物貿易嗎？

他們穿過泰國西部通艾納黎萱野生動物保護區的森林，抵達一處滿地都是謀殺證據的營地。一具浸透鮮血的赤麂屍體倒在地上，還有一隻黑鷳和一頭罕見的黑豹也是受害者，牠們一部分的屍塊在砧板上滲出體液，一部分在湯鍋中燉煮。巡守員當場逮捕四人，他們涉嫌盜獵保育類物種和違反槍枝法規，這些罪行最高可判處十年有期徒刑。不過，這次情況有點複雜。這支狩獵團隊的首領是普雷姆切．卡納蘇塔，他是營建業鉅子，也是泰國最有權勢的人之一。

卡納蘇塔聲稱自己無罪，顯然相信他重金禮聘的律師會讓他成功脫罪。然而，他沒有料到泰國的野生動物警察如此頑強又堅定。巡守員封鎖了犯罪現場，取走動物屍體，並扣押三把步槍、多發彈藥和鍋裡的野味，甚至連一堆人類排泄物也一併收走。

這些證物隨後都裝入密封袋，送到曼谷的一間犯罪實驗室，由泰國國家公園部門的野生動物鑑識實驗中心主任卡妮塔．烏伊塔翁領導的技術團隊，對野味和糞便進行DNA定序，而警察鑑識科學辦公室也對屍體進行彈道學檢驗。為了對抗亞洲和非洲急遽增加的盜獵與野生動物走私活動，保育人士和警方開始採用過去長久以來僅用於凶殺、性侵，以及其他有人類受害者的犯罪調查方法。DNA定序、指紋分析、偵測血液的紅外線成像、彈道學檢驗以及其他科學技術，已成功用於打擊非法野生動物貿易的罪犯，從辛巴威的穿山甲盜獵者到蘇格蘭的遊隼巢劫掠者都有。

野生動物法規的一項重大改變，提高了對鑑識科學的依賴。在過去，當場逮捕的盜獵者和走私犯通常會認罪，然後支付象徵性罰款了事。但在2010到2016年間，隨著盜獵案件數量飆升，各國開始大幅加重懲罰。DNA鑑定專家、愛丁堡大學保育科學主任羅伯．奧格登說：「他們把持有象牙的處罰，從罰款50美元加重到最多得坐十年牢。」財力雄厚的罪犯開始聘請老練的律師在法庭上為自己辯護。「辯方會說『證明那是象牙啊』之類的話。」奧格登說，「檢方的案子最後因為缺乏科學證據而無法成立。」曼谷的實驗室分析的科學證據是讓卡納蘇塔被繩之以法的關鍵。辯方試圖質疑鑑識結果的可信度以及證物轉交過程的嚴謹性，但是實驗室主任烏伊塔翁讓法官信服，射殺那些動物的凶手就是卡納蘇塔的那夥人。2019年，法庭判這名營建業鉅子三年兩個月有期徒刑和200萬泰銖（5萬9700美元）罰金，世界自然基金會稱這個判決結果為「野生動物的勝利，也是法治的勝利」。

卡納蘇塔被定罪之際，正值野生動物和法治都備受挑戰的時期。象牙、犀牛角、穿山甲鱗片及其他如野味之類的野生動物產製品售價高昂；叛亂團體和國際犯罪集團的行動愈發縝密複雜；加上地方貪腐，在在都讓瀕危物種承受前所未有的壓力。南非的盜獵者在2006到2024年之間宰殺了1萬又334頭犀牛（黑犀牛和白犀牛都有），相當於全南非犀牛總數的三分之二。多數的犀牛角送往越南和中國，在當地雕刻成裝飾品，或是研磨成粉末出售（據說是作為藥材）。《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》（CITES）大會在2008年允許非洲四國對中國

的一次性象牙銷售，結果刺激了市場需求，還為非法象牙的洗白大開門戶。在那之後，非洲的大象族群數量從47萬2269頭減少到大約41萬5000頭。如今雖然數量回穩，這些厚皮動物仍未脫離危險。穿山甲、老虎、雪豹及其他許多物種也都面臨嚴重的生存危機。聯合國估計，全球非法野生動物貿易的金額一年高達230億美元。 (全文未完)

