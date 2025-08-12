8月水蜜桃盛宴登場！行家帶你看40年桃園祕境與世界級白鳳桃

文字 何立翔／攝影 吳尚鴻；照片提供 恩愛農場，取自《鄉間小路》2024年8月號

臺灣的高山水蜜桃，通常在每年七、八月迎來大盛。無論從三峽、大溪或是大同前往拉拉山，只要看見路邊越來越多小貨車擺出一籃籃嬌嫩欲滴的水蜜桃，不須停車暫借問，即可知已經進入產地復興區了。一入復興深似海、山路蜿蜒浩漫，到拉拉山旅遊，途經「角板山」復興區農會時，別忘稍作停歇，逛逛還有驚喜。

分別來自南投國姓、埔里的曾進寶和韓瑞月，當初新婚燕爾的兩人，在一九八〇年代造訪復興鄉深處的拉拉山，一舉愛上如詩如畫、仙境般的深山環境，開始認真思考務農抉擇，最後也真的有緣購入了這塊地，遂以「恩愛」之名經營農場、種水蜜桃，距今已超過四十年。在此期間，不僅一對兒女成家，孫子也都上了中學，農場裡一片桃李芬芳。

拉拉山區的谷間美景被往來遊客譽為臺灣阿爾卑斯。

昔名復興鄉的復興區，位於桃園市東部山區地帶，幅員占全市約三分之一，範圍內有北部橫貫公路通過，其中「拉拉山國家森林遊樂區」不僅享譽觀光盛名，整個復興區、廣義的拉拉山域，更是人盡皆知的水蜜桃產地。

巴陵道路是通往拉拉山的主幹道，在沿途最熱鬧的上巴陵轉進同心農路，旋即接入中心農路；眼前車輛接續下山，幾乎占滿整個車道，不禁教人尋思：從此而上，當真還有路？緣柔腸山徑前行，不知幾里，恍如隔世。

但見路邊漸次出現樹園，園中整齊種著比人略高的綠樹，枝條上套著一個又一個紙袋；木屋掠過，駐車處草皮掠過，宛若陶潛〈桃花源詩〉序：「初極狹，纔通人，復行數十步，豁然開朗。」轉個彎，再走幾步，開闊的山坳映入──海拔超過一千五百公尺陽光，緩緩落在遠方山坡，安靜地發亮。翻山越嶺後，眼前一片開闊、舒暢，內心也如恩愛農場之名，不由自主盈滿恩澤與珍愛的感受。

拉拉山第一水蜜桃網紅寶哥，深知鏡頭表演的流量密碼――直接吃。

知名水蜜桃種植行家、人稱「寶哥」的曾進寶，早年是臺北多家飯店、餐廳的廚師與料理設計師，韓瑞月也在臺北開設早餐店；最初二人週間在臺北上班，只有週末時才上山，一步一步，慢慢將農場打造成現在的樣子。韓瑞月回憶：「當年上拉拉山的路，比現在還難走很多，大概是在九〇年代後期，呂秀蓮當桃園縣長時上山來考察，驚豔這邊的美景不輸瑞士，回去之後才規劃好好整修這附近的道路等建設。」

曾進寶後來離開臺北的工作，正式上山開始種水蜜桃，成為拉拉山果樹產銷班的首任班長。他說：「興趣如果只是興趣，那就永遠是興趣。工作或事業不一樣，你要能將自己投入、吃得了苦，才可能會有發展！」乍聽之下簡單的心得，略一玩味，便曉得其實是寶哥數十年來，從廚房轉入水蜜桃園，濃縮、薈萃而出的人生體會。

水蜜桃透過接枝生長。 枝條長出桃子的節點。 青澀的水蜜桃待成熟。 為粉嫩而生的果中公主。

世界級的白鳳桃

「走！帶你們去看世界級的『白鳳』水蜜桃！」寶哥口吻儼然時下短影音中的領隊，引我們前往農場深處尋訪傳說中王母娘娘的桃子園。

「你看這棵是『紅清水』白鳳，排名第五！現在都還套袋，七分熟，因為過兩天才要拍，到時就八分熟可以採，我先拆幾顆給你們看！」等、等等，排名第五是怎麼一回事？還有，過兩天要拍什麼？「短影音啊！」什麼，原來寶哥真的是網紅啊？「那邊那個『大和』第十，這是『蜜泉』、那是『八蟠』……這個『天香』排名第三，排名第二的是『山林皇后』，剛講的全部都是屬於白鳳桃這個品種！」

寶哥介紹起水蜜桃，當真有如滔滔江水連綿不絕。

「以紅清水為例，三月二十日開花，四月十日花謝，五月二十日疏果，六月十日套袋，七月五日採收！蜜泉也是七月一日到七月五日採，『紹興』最晚，要到八月二十五日。」寶哥說，全世界有兩百多種水蜜桃，據說受歡迎度白鳳桃排名前五。究竟白鳳桃有什麼魅力，農場特地選它當作主力品種？「因為它肉質細、香氣濃、水分多，你看，這咬一口會滴汁！」不愧是網紅，深知現場吃給你看的硬道理。

為什麼拉拉山的水蜜桃，這麼甜美又多汁？寶哥說：「最基本當然是要夠冷！我這邊是採用以色列式的管理，棵距一點五公尺，行距三點五公尺，讓每棵樹養分充足！」另外，由於水蜜桃的香氣濃郁，容易吸引動物來食，最常來騷擾的有鳥類、松鼠、東方果蠅等，所以等待成熟可採之前，必須一一套上紙袋保護。

請問選購、保存水蜜桃有什麼要點嗎？「水蜜桃品種真的很多，無法用兩句話含括，建議可以先買一、兩顆試吃，記住形狀、特徵，然後跟店家說我要這種的；水蜜桃摘下後可放個三天，加上兩天後熟，所以也就是三到五天內吃掉差不多。」才說完，寶哥又咬下一口水蜜桃：「喔天啊，到時候熟透，真的可以直接用吸管吸了！」

加州蜜李，微酸很甜。 月光蜜李，果肉甜嫩。 白鳳外表圓潤色粉嫩，果肉奶白。

四十年桃園祕境，開枝散葉

恩愛農場以栽種水蜜桃出名，發展至今，經營面向十分多元。自種自售、每日限量摘採的新鮮蔬果，除了最熱門的水蜜桃，還有加州蜜李、月光蜜李、高麗菜等，在拉拉山冷涼的氣候條件加持下，入口滋味都特別甜美，因此遊客常不辭道遠上山購買；當季的水蜜桃，還會打成冰沙、製成果乾於園內販售。

寶哥之子曾彥均說：「我們家的水蜜桃冰沙，是純粹鮮果下去打的，不加任何香料或調味料！果乾也是新鮮水蜜桃自家去烘……不是賣不完才拿去加工喔，因為當季的水蜜桃不可能賣到有剩啦。」七十年次的曾彥均看起來年輕，不像年過四十，「我退伍後就上山協助我爸打造農場，算算也有二十多年了耶。」目前育有二子的他，是恩愛農場第二代經營者，就讀中學的兩位兒子，暑假時也會上山幫忙，從除草機到冰沙果汁機，一點一滴逐漸熟悉農場事務。

除了水蜜桃鮮果，冰沙與果乾也絕不能錯過。

樂不可支的遊客，摩拳擦掌，準備大肆掃貨。

每年櫻花開遍山野之時，恩愛農場也成為拉拉山的賞櫻熱點。

●本文節錄自《鄉間小路》雜誌2025年8月號：夏日桃樂事，未經同意，請勿轉載。

鄉間小路 2025年8月號

出刊頻率：月刊

出版時間：2025-08-01