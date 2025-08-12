聽見金句／印度人的愛情代表色，源自於對泰姬瑪哈陵的註解。

泰姬瑪哈陵有著洋蔥頂的建築屋頂設計，再加上它是白色的；對很多人來說，白色是代表愛情的顏色，而黑色則是代表悲傷。所以說，愛之淚珠可不單單只是對建築物外型的描寫，同時還表達了沙賈汗大帝對愛妻慕塔芝．瑪哈，兩個人之間悲劇愛情的註解。

（摘自作家：《印度不思議：聽懂印度史25講》）

印度，作為世界人口第二多的國家，這裡同時也是四大古文明發源地之一。

每當提到它的時候，總是令我們聯想到：神祕、寶萊塢、香料、咖哩、色彩繽紛。

究竟這個位於南亞，擁有五千年歷史長河的地區，生活在這裡的人們，他們的生活是怎麼度過，又曾經面臨過哪些不同命運呢？

這一回，就讓歷史文化觀察作家黃偉雯，帶領你解開覆蓋其上的Dupatta（薄紗）吧！

●點擊前往聆聽或閱讀更多：《印度不思議：聽懂印度史25講

