屏菸整修半年變身成美術館！3/28開幕四大特展 包含國際特展《當繁花盛開》、典藏展、IP收藏展等一次看

屏東縣作為台灣南端的文化門戶，近年來致力於將工業遺產轉化為現代美學場域。「屏菸1936文化基地」歷經近半年的整修後，將於3月28日正式迎來全新文化地標——「屏東縣立美術館」。此次整修以原屏東菸葉廠14號倉庫為基礎，透過空間整建與展示機能升級，打造兼具工業歷史與當代藝術展示需求的專業美術館場域，開幕雙展《當繁花盛開 日本當代藝術展》呈現國際藝術視野，《大湧崁岸（Tuā-íng Khàm Huān）》則是關懷在地典藏，即將同步開展，為南台灣藝術發展開啟新篇章。

屏東縣立美術館的旋轉樓梯，垂直移動時感受光線、尺度與空間層次的變化。圖／屏東縣政府 中央廊道局部挑空，型塑通透流暢的參觀動線。圖／屏東縣政府

屏東縣政府表示，屏菸園區部分館舍在整建期間暫停開放，主要是為了進行展館空間優化與設備更新，並將歷史建築轉化為更完整的博物館群與藝術展示空間，讓文化基地在保存產業遺產的同時，也具備國際展覽與教育推廣功能。

圖 ／取自屏菸社群

集結16位重量級日本藝術家《當繁花盛開》特展3/28同步開幕

屏東菸葉廠曾是南方土地記憶中生產與勞動的象徵。當它轉化為屏東縣立美術館的此刻，空間從複薰的菸葉走向盛放的花朵，象徵生命、創造與再生。

首檔國際特展《當繁花盛開》日本當代藝術展，以花的隱喻為引，呈現日本戰後至當代藝術的精神風貌——在破壞與重生之間，藝術如野花般於灰燼中頑強萌芽，綻放出人性的多樣姿態。

展覽集結十六位日本藝術大師，包含井上有一、白髮一雄、草間彌生、荒木經惟、空山基、天野喜孝、奈良美智、村上隆、鹽田千春、蜷川實花、名和晃平、高野綾、六角彩子、小松美羽、中村萌、江上越，展出作品橫跨書道、繪畫、攝影、雕塑、裝置與流行視覺等領域，他們的作品宛如不同季節的花朵：有的濃烈熾熱，有的靜謐內斂；有的綺麗絢爛，有的深邃如夢。

邀請民眾透過這些作品，窺見日本藝術從內在靈性到感官欲望、從個人孤獨到群體記憶之間的流動，並與南方的自然、情感與時間共鳴。

典藏展《大湧崁岸》展現南方文化多重樣貌

除了國際特展外，館內亦同步推出常設典藏展《大湧崁岸》，以屏東在地文化與歷史為主軸，透過藝術與地方記憶的對話，展現南方文化的多重樣貌，形成「國際藝術 × 在地典藏」的雙核心開幕策展架構。

「大湧崁岸」即大浪來襲，覆蓋海岸所造成的風潮，《大湧崁岸》展覽主題強調以海洋黑潮洋流帶來的波浪湧潮，以覆蓋海岸的壯闊視覺與聲響意象為切入點，帶有強烈地理性與在地氣味的宣示基調，更有迎接國際視野的宏觀意圖，依據五大子題〈山海來的人〉、〈風湧匯流〉、〈南國先鋒〉、〈新時代的靈光〉和〈未來的藝種〉展現館所藝術視野、地方風土與接軌國際的策展野心。

展覽將呈現屏東縣政府文化處多年以來持續深耕的典藏品100餘件，並且向福岡亞洲美術館、國立臺灣美術館、臺北市立美術館、高雄市立美術館、藝術銀行、宏葉藝術基金會、漢聲雜誌社、藝術家及家屬等借展，同時也邀請劉秋兒、吳政璋、安聖惠等3位藝術家針對本展進行創作，呼應屏東特有人文氣息，展出時間較長，自3月28日開展至11越28日，精彩可期。

圖 ／屏菸官網

大湧崁岸展品-陳國展《釣夕陽》。圖／屏東好事多多官網

大湧崁岸展品-杜文喜《勇士》。圖／屏東好事多多官網

8號與16號倉庫同步閃亮登場！

菸廠倉庫聚焦人氣IP與菸廠歷史切入，同步開放迎客！人氣IP特展《屏藏心》以「收藏」的角度切入，從個人珍藏的公仔、模型、童玩等，到博物館裡珍貴的藝術品或文物，「收藏」不僅關乎物件本身，更關乎人們如何賦予物件意義。邀請6款網路人氣IP參展，包括H.H先生（@hhonghh）、Shaogao囂搞（@shaogao）、鯊魚先生Mr. Shark（@mrsharkid）、方坊Square Studio（@squarestudiotw）、摩沙熊 & 石虎帕帕（@mosabear）、如意．RURU（@ruru.official.tw），期待能透過來自不同領域的收藏品，運用當代數位科技藝術，以原創沉浸體驗展覽方式，探討收藏行為背後的文化意涵，展現不同時代、不同群體如何透過收藏建構自我認同，並創造一場與記憶、價值與時間的對話。

16號倉庫則是於開放常設展《菸．葉．廠—複薰的金黃記憶》訴說屏東的菸葉廠的歷史故事，聚焦菸葉，菸葉被各式加工機具細緻處理：濕潤、切尖、除骨、複薰、包裝等所有繁複的流程，展示亦見證了臺灣此一獨特產業與文化的精髓，邀請大家親臨現地保留的機具間探索，理解菸葉生產的加工流程，看見隱身在菸葉耕作背後的專業堅持，無論是土地風味、職人參與都形塑了菸葉及菸葉廠的文化價值，沉浸於此獨特時空，親身體驗這個從翠綠到金黃的產業與勞動記憶。

圖／取自Klook購票

為鼓勵大眾親近館所、接觸藝術，目前屏菸1936文化基地社群小編僅先透露，國際特展《當繁花盛開》需額外購票3月6日至3月27日推出早鳥票150元，展期間恢復全票249元。而其他館場，16號倉庫及8號倉庫展覽，縣民將與之前一樣享有免票優惠，一般民眾則僅需要購入美術館特展門票即可，館所開放時間為每日開館時間為9時至18時（每週一休館），交通方面，民眾可搭乘台鐵至屏東站後轉乘公車或計程車前往，或自行開車至屏東市區，屏菸園區亦設有停車空間。隨著屏東縣立美術館啟用，屏菸1936文化基地也將進一步串聯周邊文化館舍，相信不久的將來，此館將形成南台灣重要的博物館與藝術文化聚落。

屏菸1936文化基地的交通地址。圖 ／屏菸官網

展覽資訊： 《當繁花盛開 日本當代藝術展》

展期｜2026.3.28 - 8.30

時間｜09:00 – 18:00 *每週一休館*

地點｜屏東縣立美術館 (屏菸1936文化基地 ‧ 屏東市菸廠路1號)

票價｜特展額外購票，展期間全票249元/全票，早鳥票150元/全票，更多購票資訊請至平菸1936文化基地社群查詢。 《大湧崁岸（Tuā-íng Khàm Huān）》

策展人｜黃志偉‧許遠達

展期｜2026.3.28 – 2027.11.28

時間｜09:00 – 18:00 每週一休館

地點｜屏東縣立美術館 (屏菸1936文化基地 ‧ 屏東市菸廠路1號)

票價｜尚未公布 《屏藏心》

時間：待公布

地點：屏菸基地 8號倉庫

《菸．葉．廠—複薰的金黃記憶》

時間：待公布

地點：屏菸基地 16號倉庫