聽見金句／注意力不集中？多喝點水。

你是餐餐老是在外的「外食族」嗎？忙於工作、住在外地，讓你無法開伙嗎？為了夢想努力、為著前途時刻打拚的你，抓緊時間吃著方便不貴的外食，心底卻也忍不住擔心「健康」無法顧及、哪時身體就要反撲嗎？

Emma周佑庭老師了解你的煩惱，以其營養師專業，結合長期鑽研經驗，要告訴你外食不一定總是NG，甚至還能「吃回健康」喔！

加班加不停、怎麼睡都補不回來？好不容易能和朋友聚會，酒香這麼迷人，可是宿醉如此惱人？或者，身體實在太差，換季感冒總少不了你？想要增加抵抗力，下定決心來熱血運動，卻又換來全身肌肉大爆痛？

關於這些大大小小的疑難雜症，妙計解法竟藏在便利商店、小吃攤、餐廳……最方便取得的「外食」之中！好奇難題怎麼解？想知道外食怎麼吃？歡迎你隨著這門課，領略最簡單、最輕鬆的「外食」內功心法喲！

●點擊前往聆聽或閱讀更多：《營養師帶你從外食吃回健康》