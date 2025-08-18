國資圖「微光筆觸下的光影展」 復古幻燈機與百本原創繪本共啟創作宇宙

撰文／洪敦明 攝影／莊震烽 圖片／國立公共資訊圖書館提供

「微光筆觸下的光影」不僅是一場展覽，而是一趟跨越時間與媒介的創意之旅。展覽融合了國立公共資訊圖書館（以下簡稱國資圖）珍藏的復古幻燈機與當代學生的數位原創繪本，形構出一座獨特的「繪本電影院」。這些幻燈片經過轉製與創意拼組，重現了過去的視覺語言，更帶領觀眾進入青少年創作的繪本宇宙，讓人在光影閃爍中與故事角色共同呼吸、成長，並重新看見自己內心的情緒與夢想。

這次展覽不只是靜態的陳列作品，還加入互動式的體驗設計，觀眾可透過繪本角色的情緒變化，結合社會情緒學習（Social Emotional Learning, SEL）的概念，嘗試以塗鴉等方式進行創作對話。展期至2025年底，邀請跨世代的讀者一起解鎖學生繪本新宇宙，共同體驗國資圖典藏數十年的古董幻燈機閃耀重生！

圓夢繪本資料庫 數位時代的創作方舟

要理解「微光筆觸下的光影」特展的核心，必須先回溯到它的源頭：圓夢繪本資料庫——自2011年起，以「為自己圓一個繪本創作的夢」為初心，致力於提供臺灣學子一個自由創作、交流、展示的平台。

時至今日，「圓夢繪本資料庫」已累積超過1,500本學生原創繪本，觸及全臺上千名青少年創作者，其主題涵蓋成長、情感、環境、家庭、奇幻等面向，宛如一座多元宇宙，閃耀著無數個獨特靈魂的火光。得益於教育部及玉山文教基金會的長期支持，這份來自官方與企業的助力，也讓「圓夢繪本資料庫」獲得第42屆金鼎獎政府出版品類「數位出版獎」的肯定，展現其在數位應用與文化推廣上的卓越成就。本次展覽作品正是經由跨領域專業評選團隊，精選出最具創意、敘事張力與情感共鳴的100本「原創之星」繪本，呈現給大眾最真誠且豐富的創作風貌。

此次展覽精選出100 本「原創之星」繪本，呈現給大眾豐富的創作風貌。

復古科技與新世代創意的並置

國資圖館長馬湘萍表示，「微光筆觸下的光影」特展不僅是為了展現臺灣年輕學子的創意與才華，更是國資圖運用復古科技（幻燈機）結合「圓夢繪本資料庫」原創平台，進行的一次跨世代對話實驗。「我們希望讀者透過重組幻燈片的溫潤手感，體驗繪本創作的微妙旅程，從中觸動記憶、進一步自我探索。我們相信，繪本的力量足以跨越年齡，無論是『老科技』還是『新故事』，最終都能溫暖、療癒每一個走進展場的讀者。」

展區中特別設置的「繪本電影院」，會由導覽志工先講述一個引人入勝的故事開頭—關於神秘森林「莫仿」中，失去自我、踏上尋找之旅的怪獸「星角」。接著，讀者便被邀請抽取幻燈片，自由組合、排序，運用幻燈機為「星角」創造出屬於自己的結局。

一場光影交織的心靈探索之旅

除了充滿懷舊魅力的幻燈機互動，展覽也巧妙融合了當代數位科技。在「數位繪本互動牌卡區」，一面布滿牌卡的互動牆映入眼簾，宛如通往百個奇幻世界的入口。讀者可以透過手機掃描QR Code，即時連結到線上「圓夢繪本資料庫」閱讀完整故事、了解創作背景，甚至透過「命運指引」從籤筒隨機抽籤，以「解憂小魔法」五步驟（靜心、抽籤、尋卡、記密碼、找書）找到與當下心緒共鳴的數位繪本。

這種類比溫情與數位便捷的無縫切換，貫穿整個展場，讓不同世代的讀者都能找到自己舒適的探索方式，並在入口處「內在小怪獸」概念的引導下，進行一場深刻的自我對話。

展區設置「繪本電影院」，讀者能透過重組幻燈片，體驗繪本創作的微妙旅程。

民眾可藉由「數位繪本互動牌卡區」，了解繪本的故事原貌與創作過程。

觸動內心世界 從塗鴉到社會情緒學習

由於「原創之星100」繪本本身蘊含了角色情緒轉折、克服困難、學習成長等豐富元素，這些都成為社會情緒學習（SEL）討論與引導的絕佳素材。繪本故事如同一面鏡子，映照出讀者內心的風景，也提供了理解與處理情緒的參照。展覽延伸活動「繪繪我的小怪獸」塗鴉工作坊，正是結合SEL概念，依序以「情緒靜心覺察練習」、「小怪獸原型探索活動」、「小怪獸創作時間」、「分享與療癒」以及「小怪獸命名儀式」等環節，邀請大小朋友拿起畫筆，在一張巨大的畫紙上自由揮灑，將感受化為獨特的怪獸形象，並從故事角色的情緒變化與內在成長過程中，激發對自己情緒的反思與同理心。

匯流成河 繪本夢想家+延續創作能量

最後「繪本PLUS 夢想家+」合作學校展區，展出了參與「圓夢繪本資料庫」計畫的眾多合作學校與館所，包括明道中學、竹崎高中、斗六繪本館等超過40個單位。每一本繪本的誕生，都凝聚了學生的靈感、老師的指導，以及學校的支持。同時，為了鼓勵更多有興趣的學子加入繪本創作，專區首展特別邀請圓夢繪本「初代創作者」許哲綸、楊美恩夫婦進行創作聯展；其中，楊美恩於開展活動過程，親自與大小朋友分享創作初衷與生涯點滴，其作品《The Boat And Whale》曾入選波隆那國際無字繪本大獎，以海洋污染、人與自然的互動為題，展現了深刻的社會關懷與獨特的敘事手法。

「微光筆觸下的光影：圓夢繪本資料庫原創之星100繪本展」將持續展至2025年底，誠摯邀請各界朋友親臨國資圖2樓數位美術中心，一同體驗這場獨特的時光交錯之旅。此外，更鼓勵大眾多多利用國資圖豐富的數位資源，特別是線上的「圓夢繪本資料庫」，去尋找屬於自己的「星角故事」，開啟一場別開生面的「心靈冒險」。

館長馬湘萍與信義國小師生一同參與塗鴉工作坊。

圓夢繪本《追求夢想》創作者楊美恩於開展過程，親自與大小讀者分享創作點滴。

「微光筆觸下的光影」主視覺海報。圖／取自國資圖官網

● 本文摘選自國立公共資訊圖書館所發行季刊《讀家時光》雜誌179期：AI時代資訊素養領航者，授權於聯合新聞網‧琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。