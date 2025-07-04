不到1年逾百萬人造訪！日本北陸最美的一本書：石川縣立圖書館

撰文／楊克涵

攝影／陳廣宗

石川縣金澤市作為日本北陸地區第一大城，人口約45萬人左右，但每年的觀光人數卻高達1至2千萬人，金澤市區內坐擁日本三大名園之一的「兼六園」，以及知名建築師妹島和世所設計的「金澤21世紀美術館」，在這個自古以來以工藝聞名的歷史文化城，透過建築師、地方政府與館方的不斷摸索與探討，石川縣立圖書館巧妙地將其特色融入地方公共設施中，從而塑造了與金澤之名相匹配的圖書館典範。

將地方傳統特色與公共設施結合是石川縣政府的主張，以金澤車站為例，車站大廳內裝飾屬於大樋燒的名家陶壁作品，牆柱上也分別裝飾24位地方藝術家以不同技法所演示的各類藝術品，車站兼具了美術館的性質。新設立的石川縣立圖書館也不遑多讓，宛如屏風的作品矗立於大廳入口，由7位藝術家分別以「輪島塗」、「九谷燒」、「金澤漆器」、「山中漆器」等技法表現當地的風景與事物，搭配兩側的金箔展示顯得相得益彰。

館內入口處展示名家作品，由7位藝術家以傳統技法表現當地的風景與事物。

此外，錯落於館內各處的書架旁，設有20處的展示櫃，除了上述國寶級名家作品，為了讓讀者更親近當地藝術，館方與縣政府商借工藝競賽得獎作品展示，其中還有來自臺灣的藝術家黃麗淑所製作的大缽藝術品。另有以日常生活可使用的物品為型態，搭配四季、現代、喜事等主題，將書籍與藝術品並列介紹的專區，館方希望以圖書館作為傳遞傳統工藝品魅力的媒介，讓藝術不再遙不可及。

展現在地特色 以顏色、意象貫穿主視覺與命名

臺灣近年來隨著文化風氣的盛行，各地區新型圖書館相繼成立，如何經營出與在地文化相襯、具有亮點的圖書館是一大課題，石川縣立圖書館可謂最佳範例。圖書館不僅能作為地方居民的文化設施，也兼具觀光效益，更是宣傳地方特色的絕妙場域，促進城市文化與閱讀風氣。

一進入圖書館大廳，就被日本建築大師仙田滿所設計的巨大「遊環構造」建築深深吸引。整座場館的主視覺，採用當地傳統加賀友禪染的「加賀五彩」，將場域分為四等分，5個顏色分別對應東（草色）、西（黃土）、南（胭脂紅）、北（古代紫）四個方位與4樓區塊（藍色）。當讀者站在地面貼有羅盤的館內中心處時，可360度環顧全館各個角落，抬起頭便能發現每一個方位上懸掛著相應顏色的彩旗。

當讀者站在地面貼有羅盤的館內中心處時，可看見每一方位上懸掛的彩旗。

空中棧道貫穿全館，讀者可以悠閒地漫步其中，眺望建築與空間之美。

建築外觀則取自書本的翻頁意象，館內各項設施也與主視覺一致，融合當地元素，例如借閱證搭配建築外觀與加賀五彩的設計，多彩活潑的風格令人愛不釋手。此外，該館有一暱稱為「百萬石Biblio Baum」（百万石ビブリオバウム），此語結合了biblio（書籍）和baum（樹木），再加上「百萬石」，代表這座建築物的規模及其藏書。「百萬石」一詞，源於江戶時代的加賀藩，以米的產量為單位代表財力及兵力，為石川縣民引以為傲的用詞，至今仍在當地廣泛使用。

在設施的設計與家具的選擇，也盡可能以多樣化展現其特色，如「階梯廣場」（だんだん広場）以石川縣輪島市的梯田名景「白米千枚田」，在稻田收割之際金黃色的意象為靈感；各區域的桌椅依照加賀五彩的顏色搭配，全館節選出超過100種不同色調、共500個閱讀座位，讀者可以選擇喜愛的風格與角落置身其中，找到適合自己的「居場所」。

館內共設有500個閱讀座位，希望每個讀者都能找到適合自己的空間。

打造有趣的圖書館 不愛讀書的人也深受吸引

在導覽過程中，副館長一再強調他們並不追求安靜的圖書館，反而鼓勵讀者在館內自由討論與對談，空間劃分為傳統的閱覽區與新型的文化交流區，並附有咖啡廳與部分可飲食區域，期望能夠打破藩籬、促進交流。

全館最具特色的區域便屬中央環形的「與書邂逅的窗口」，採用無障礙迴廊一路由1樓延伸至3樓，取自百貨公司櫥窗購物（window shopping）的概念，每個大小長寬不一的四方形就像一扇窗，展示著宛如精品的書籍，並搭配書籍主題布置相襯的視覺設計，讓讀者不自覺對這本書充滿想像，每個窗口皆對應館內的特色主題分類法。沿著迴廊蜿蜒，通過窗口來到主題陳列區，該館選定了12個貼近生活的主題，陳列了約7萬冊精心挑選的書籍，在這裡，讀者不再需要利用索書號查找，可以直覺地依照自己的興趣以及當天的心情，就像逛街一般享受與書籍相遇的樂趣。

「與書邂逅的窗口」讓每一本書都像精品一般被展示於其中，讓讀者不自覺對書本充滿想像。

貼近生活的圖書分類，打造像逛街一般的閱讀體驗。

此外，為強調北陸地區的地方文化，在入口最核心的部分設置了「石川特藏:鄉村的恩惠與文化的芬芳」專區，以「傳統文化」和「里山里海」為主題挑選出4萬冊書籍，透過日本及世界各地的案例，期待讀者們可以發現石川縣前所未有的魅力與深度。考量到對書不感興趣的讀者，該區搭配以書籍為靈感的展示櫃，在展示書旁設有相應的實物幫襯，例如介紹古典歌舞劇「能劇」時，將「能面具」置於書旁，先吸引讀者的注意力，再向他們介紹相關知識。

以人為本 強調「服務設計」

日本圖書館展示了當地「以使用者為本」的各項細節與特色，舉凡手扶梯的角度與各閱覽席次的配置，明確區分各使用空間的機能，亦不顯凌亂與吵雜。就像石川縣立圖書館還有充滿童趣與創意的兒童中心、創客空間與食文化體驗空間，以及運用大數據科技展示的「書籍宇宙」等。當陽光明媚的日子到來，館員們會帶著親子一起在兒童區周邊的農田播種洋蔥等作物，讓圖書館充滿各式各樣的可能性。此次造訪之際，正值大雪紛飛，由窗外看出的雪景，更為這座以服務北陸居民為使命的圖書館增添一抹色彩，期許這座圖書館如同它的暱稱一樣，世世代代成為一顆宣揚這塊土地藝術精神的寶石。

主題書展展櫃上除了書籍，更搭配相應的實物陳列展示。

● 本文摘選自國立公共資訊圖書館所發行季刊《讀家時光》雜誌178期：閱讀無所不至，授權於聯合新聞網‧琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。