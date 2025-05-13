聽見金句／職場上所謂的「管理」，心法來自於自身對人性的瞭解。
職場上所謂的「管理」，其實就是對心性的認識、理解，把心學當作支點，管理者如果能夠增強對自己生命的認識，用對自身人性的瞭解來瞭解他人，就能掌握到管理的心法。
（摘自國立宜蘭大學博雅學部教授陳復：《陽明心學：活出你生命的精靈》）
你知道古今的大學者黃宗羲、梁啟超、張君勱與牟宗三，以及政治人物孫中山、蔣中正、蔣經國甚至習近平，他們都將王陽明奉為精神導師嗎？究竟陽明心學有著怎樣的魔力呢？
獲得「磨課師人氣票選課程」第一名的陳復老師，鑽研心學超過二十年，將研究精華提煉成四大主題、21集課程，與你探討「人生的四大面向」：職場、學習、人際與心靈。
從《王陽明全集》與《傳習錄》的經典內容出發，搭配現實生活中的實際案例，運用陽明心學的核心觀點，回答多數人普遍面臨的人生難題與困境。
陳復老師透過生動有趣的說書方式，恍如陽明先生乘坐時光機來到你的身旁，直接與你對話。每一集結束以後，更設計了具體的生活練習，讓你可以做中學。
想要知道陽明心學如何回應職場、學習、人際與心靈的困惑嗎？
歡迎加入「陽明心學：活出你生命的精靈」，讓陽明先生為你解惑！
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