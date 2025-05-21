高反差為核心 用扭曲的溫柔滋養一朵花── 讀陳二源《最後的劍蘭》

文｜左耀元

有時候我們會想問，世界為何要如此殘忍？要折下弱葉去滋養能成為商品的切花，要人放棄家族世代照料的花田。林榮三小說首獎得主陳二源的第一本小說《最後的劍蘭》以花卉產銷班為舞台，收錄八部短篇小說對照八種切花，讓讀者看見其中的花朵、葉材、人們，都甘心樂意去犧牲。凝視著死亡與親人可能的未來，他們在關鍵時刻展現的不是憤怒，而是壯美的、扭曲的溫柔。

看到文學獎、鄉土文學、親情等標籤，讀者可能會誤以為這部小說充滿專業細節而不易閱讀，但從首篇〈心〉開始，你會發現這是部以劇情張力與精湛對白發力的作品。小說的核心意象於本篇展開——從萬丹高處凝視八十八快速道路，從高雄端延伸至屏東會有一段燈火的空白，一邊明，一段暗。什麼人在明處？誰又被遺留在闌珊處？「比較」是小說中不斷湧現的動能：傾盡家中資源栽培唸書的兄長，對比在家鄉種植花卉的弟弟；照顧中風父親的年輕少女，對比在都市中打拼的市儈哥哥，在這些高反差的關係與碰撞中，產生的轟鳴既殘忍又真實。

第二篇〈B級品〉獲林榮三小說首獎，從弟弟的視角描述一對兄弟因父親病倒，而開始共同照料家中的黃椰心葉田。從都市返鄉的哥哥跟著在家鄉耕田已久的弟弟學習農事，晚上再一起打電動。在這個故事中，誰才是市場上沒價值的B級？真相令人揪心。〈暗瞑的日頭〉則轉向哥哥仕賓的視角，描述弟弟考上公務員後，自己出於虧欠而選擇留在家鄉種菊花並照顧母親。為了讓菊花長高、延後開花時間，仕賓開啟夜間照明的某夜，與童年玩伴阿義在田埂間暢聊，這段對白詼諧中帶著悲傷，柔軟之中亦有剛強，完美呈現作家的功力。在〈夜來香〉，〈鏽病〉中焚燒花田的少女阿婷，經歷痛苦不堪後，再次登場，作家設計了一段甜美青澀的純樸戀曲，彷彿是想彌補阿婷，同時也向讀者交代，相信閱讀完的各位，也會跟裡面的米掛半仙一樣說出「很合！很合！」

《最後的劍蘭》是關於花農生命的小說，是關於那些被折下花朵的故事。陳二源以溫柔的文字，將光線照進切花的密林中。

本文作者： 撰文｜左耀元

醫師小說家，曾獲林榮三文學獎、臺北文學獎等，出版小說《夢幻病》。

《聯合文學》雜誌2025年5月號（NO.487期）

出版社：聯經出版事業股份有限公司

出版時間：2025年5月1日

出刊頻率：月刊