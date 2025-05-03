解密奇妙的極端生物！《國家地理》雜誌2025年5月：企鵝星球

文／《國家地理》雜誌中文版總編輯 李永適

關注企鵝

每年5 月，在我們的「祕密生活」系列專題中，我們會深入報導一個神奇的動物種類，探索牠們為何如此特別、為什麼值得我們此刻關注。今年，我們聚焦於《國家地理》長久以來的最愛：企鵝。企鵝是一種奇妙而且極端的生物，牠們在陸地上身形笨拙，但一入水則極度靈巧。我有幸在12 年前與國家地理攝影師法蘭斯‧ 藍汀一同前往南極洲，親身見識這種令人讚歎的鳥類。我還清楚記得，南極企鵝搖搖晃晃地蹣跚漫步，大群阿德利企鵝排著隊從高高的冰崖向海中跳下，巴布亞企鵝認真餵哺體型已經與自己差不多的幼雛，以及牠們以極高速度在海面飛躍的身形。這絕對是我此生的旅遊歷程中，最為難忘的記憶。然而這種極度優雅的生物正在面臨眾多困境。

圖／取自《國家地理》雜誌第282期：企鵝星球

儘管牠們經過演化能夠適應嚴酷的自然環境，但牠們賴以生存的棲地正遭受嚴重壓力，企鵝如今必須面對像是冰層融化、海平面上升、油汙洩漏、塑膠汙染，以及食物來源縮減等嚴峻的挑戰。目前大約有一半的企鵝物種正面臨滅絕的威脅。但也有一些正面的發展。除了人類設立保護區與打造新巢區等干預措施外，科學家發現企鵝在變遷中展現了驚人的適應能力。牠們正在做出聰明的選擇，調整牠們的棲地、覓食地與築巢地點。本期的雜誌中深入報導了企鵝這種生物的故事，也刊登了歷年來國家地理攝影師在南極拍攝的精采企鵝影像。如果您也喜愛這種神奇的鳥類，也請記得我們的一舉一動其實都與牠們的生存有千絲萬縷的聯繫。關注牠們的生存狀態，其實也是關注我們自己這個物種的未來。

試閱內容：

圖／取自《國家地理》雜誌第282期：企鵝星球

信心一躍－企鵝如何將自己的能力推到極限

「我的天啊，這樣子會死掉吧。」當野生動物影片製作人伯蒂．格雷葛里看到第一隻皇帝企鵝的幼鳥跳下15公尺高的懸崖時，他的腦中閃過了這個想法。那隻鳥筆直墜落，衝進寒冷的南冰洋裡濺起水花。在過了令人擔心的幾秒鐘之後，牠上下搖晃冒出水面，接著向地平線游去。這位國家地理探險家不敢置信。接下來的事情更令人震驚：有更多企鵝從數百隻擠在高聳冰棚邊緣的群體中一隻隻跳入海裡。「那些企鵝一度就像雨點一樣從這道懸崖落下。」格雷葛里說；去年他在南極洲的阿特卡灣拍攝國家地理新紀錄片《企鵝的祕密生活》時，用無人空拍機捕捉到這個罕見畫面。「那是我看過最令人驚奇的事之一。」有些企鵝以優雅的姿勢向前跳水，有些則滑落翻滾墜入浪裡。奇蹟般的是，跳下去的企鵝幾乎都活下來了。紐西蘭基督城坎特柏立大學的保育生物學家蜜雪兒．拉魯說，一般當年輕的企鵝羽翼豐滿離巢時，只從不到1公尺高的浮冰跳進海裡。格雷葛里觀察到從懸崖跳下的雛鳥，可能是在永久的冰棚上長大，很可能轉錯一個彎，來到一個要入水很困難的地點，同時又受到飢餓的驅使以及下方海裡滿滿魚群的吸引。這個情景很能說明企鵝的堅毅性格。

圖／取自《國家地理》雜誌第282期：企鵝星球

這些迷人的鳥類經過數百萬年的演化，才有辦法存活在地球上最寒冷、風最強、最乾燥的大陸。前一章節的圖解完整呈現出企鵝非凡的適應和特化行為，這讓牠們具備獨特的能力，能夠生活在這種荒涼的環境中。是選擇海冰，造成幼鳥有更多機會在高處長到羽翼豐滿而離巢。這個事件凸顯一個赤裸裸的現實：科學家預測在某些氣候情境下，到這個世紀末，南極洲80%的皇帝企鵝群落會消失。儘管如此，拉魯對皇帝企鵝然充滿希望，她認為最近發生的高處跳水就是企鵝堅忍強毅的證明。「牠們非常有韌性，」她說，「牠們已經存在了幾百萬年；牠們見識過環境中很多不同的變化。問題在於牠們能以多快的速度應付這些變化，而牠們的極限又在哪裡。」的適應能力依須再回這裡游一次。(全文未完)

圖／取自《國家地理》雜誌第282期：企鵝星球

●文章授權轉載自《國家地理》雜誌第282期：國家地理典範人物33，未經同意，請勿轉載。

國家地理雜誌：第282期

出版社：企鵝星球

出刊頻率：月刊

出版時間：2025-05-01

雜誌簡介 《國家地理雜誌》 於1888年成立的美國國家地理學會，是以「增進並普及地理知識」為宗旨的非營利組織。學會的「研究與探索委員會」贊助過的計劃，已超過一萬件，以促進人類對大地、海洋與天空的知識。而《國家地理雜誌》自1888年創刊以來，以精采絕倫的攝影、謹慎真實的文字、精密準確的地圖與生動創意的插圖，獲得全球數千萬讀者的肯定。

《國家地理雜誌》於公元兩千年獲得美國雜誌出版最高榮譽─美國雜誌編輯學會之艾力獎，證明這份歷史悠久的刊物，仍是全球雜誌出版的標竿。