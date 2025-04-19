從葬禮到神蹟：拉斐爾用繪畫承載永恆的聖福與哀悼

文／策展人 邱琳婷

拉斐爾（Raphael，1483-1520）所作的《西斯汀聖母》，畫中的聖母，懷抱著聖嬰，從綠色的帷幔中，踏著雲朵緩步前行。

左側的教皇，脫下三重冠冕，跪在一側恭迎聖母與聖子；右側另有一跪地女子，側臉俯首面向前方；畫面下方則有兩位倚著欄杆的小天使，正抬頭看向聖母子的方向。

拉斐爾（Raphael，1483-1520）(圖片來源：維基百科）

瓦薩里（Giorgio Vasari，1511-1574）認為，此作是為皮亞琴察本篤會修道院的聖西斯汀教堂的主祭壇所作。然而，格里梅（Hubert Grimme，1864-1942）依教會訂製畫作的背景、教皇尤利烏斯二世（Jules II，1443-1513）逝世的時間以及此作如帷幔、欄杆等構圖的設計，推測此作應是為了梵蒂岡聖彼德大教堂教皇的葬禮儀式而繪製。

梵蒂岡聖彼德大教堂(圖片來源：維基百科）

格里梅認為：「當時畫作安放在禮拜堂的最深處，形成某種壁龕的效果。拉斐爾筆下的聖母從這個以綠色帷幕為界的壁龕走出，腳踩祥雲向著教皇的棺椁走來。他為教皇葬禮創作的這幅作品首先具備的是某種展陳價值。」

格里梅將畫中綠色帷幕，視為此作具有「展陳價值」的關鍵所在。然而，也有學者指出，若從圖像學的傳統可知，此作中的帷幔，實是繼承了古代描繪聖母圖像的傳統。也就是說，以往宗教畫作中所出現的帷幔，乃是與聖母、基督的身體、至聖之所、啟示等主題有關，故拉斐爾此作極有可能是「反映某種有意的『畫面構成的瞻禮』，畫面的作用在於呈現確定的神學內容，即基督教關於上帝道成肉身的『啟示』和聖母瑪利亞作為『耶和華的約櫃』的功能。」

（引自邱琳婷著，《圖像思維：找尋中西名畫在藝術史、自然史、時尚史與科技史中的角色與意義》，臺北：五南出版社，2022年）