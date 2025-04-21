日治台灣美術史上地位崇高的藝術大師：洪允權──＃名單之後159
文/ 李維漢（國立彰化師範大學歷史學研究所研究生）
洪允權 入選 府展第2、3、6回
北斗郡二林庄，一個因為濁水溪改道而逐漸沒落的所在，這裡是風頭水尾，水稻種植困難，每到東北季風來的時候，總是寒風颯颯，讓人感到渾身不快。在這塊滿是風沙的大地上，日人會社與臺資會社共同開發出了一片又一片的甘蔗田，然而當地農民卻因為甘蔗收購問題，最終在醫師李應章的領導下，在西元1925年組織「二林蔗農組合」，開臺灣農民運動之先河。（註1）
就在這麼個貧脊的小鎮上，誕生了一位入選三回府展的畫家暨攝影家──洪允權。根據洪允權於昭和至戰後初期開設的畫本照相館推測，他的家應該就在二林媽祖廟仁和宮附近。（註2）至今，洪允權親戚的照相館依然在廟旁的大街上營業著。
大正11年（1922年）8月7日，洪允權誕生在臺中州北斗郡二林庄的一個平凡家庭中，（註3）然而其人生並不順遂，4歲時，洪允權喪父，但其家人仍然讓他進入二林公學校就讀，一直到14歲卒業。卒業後的洪允權，選擇到北斗的臺灣日日新報社當送報生，以此養活自己。就在當送報生的這段日子裡，洪允權遇到了恩師余德煌。（註4）余德煌當時在北斗地區已是受人尊敬的仕紳，當時的余家不但富甲一方，德煌本人在此之前亦多次入選臺灣美術展覽會，在呂靈石《臺灣人士鑑》中，把德煌的職業紀錄為「畫家」。（註5）洪允權與余德煌的相遇，開啟了師徒之間傳授繪畫、攝影寫真技法的旅程。（註6）
在余德煌的細心教導下，西元1939年，年僅18歲（註7）的洪允權就獲得了入選府展第二回的殊榮。這次他入選的作品名叫〈天星木〉，雖然原畫目前已不可尋，但從洪允權送給同住一條街上的香草吟社摯友──許明山先生的明信片可知，這幅〈天星木〉應該是洪允權自己非常鍾愛的作品。〈天星木〉是一幅構圖簡約、中規中矩，但是卻充滿活力的膠彩畫，畫中天星木的樹幹由右下往左上延伸，其上站立著一隻可愛的烏秋。
畫中的天星木即是緬梔，（註8）在臺府展作品中，曾3次出現題名〈天星木〉的作品，（註9）畫的全部都是緬梔。（註10）今緬梔多稱雞蛋花，原生於中南美洲，在大航海時代（16-17世紀）迅速在全世界範圍內傳播，並且因其多變的花色，形成多個園藝種，並且在世界各地與當地文化結合，成為十足受歡迎的花卉。
日治時期，臺灣各地的校園、公園廣植緬梔。作為熱帶樹種，緬梔在臺灣生長狀況良好，因為它具有蜜香，每當白裡帶黃的花盛開時，總會吸引諸多雀鳥在枝條跳躍。平地常見的烏秋，自然也是常客。洪允權利用余德煌教導的寫生技法，認真地將這春夏之交，緬梔花開，烏秋的歡愉之情在畫裡表露無遺。
後來洪允權為了謀生，在二林媽祖廟前開起了畫本照相館，並且在戰後的業餘時間參與二林在地的詩社──香草吟社，與在同一條街上開裱畫店的許明山先生成為好友，在二林媽祖廟仁和宮於民國47-50年重修時，亦捐資相挺。（註11）
或許洪允權的前半生是困苦且渺小的存在。但因為這幅〈天星木〉，使得洪允權得以在日治臺灣的美術史擁有一席之地，或許〈天星木〉還算不上非常成熟的膠彩作品，但對於一位初出茅蘆，實際年齡僅有17歲的少年來說，已經是光彩奪目，足以一生無憾的大作。機場的水泥塊下可以開出壓不扁的玫瑰，沙土之鄉二林也能綻放最美的天星木。
＃名單之後159
註釋：
1. 張素玢，《濁水溪三百年：歷史．社會．環境》，新北：衛城出版社，2014，頁118-119。
2. 經在仁和宮口多方訪問眾人，以及洪允權親戚、許明山先生，證明畫本照相館應該是位在今儒林路二段自廟口廣場到二林溪之間。許明山先生的畫室、洪允權親戚之照相館也同在儒林路二段。至於開設年代，由於時間不確定，但經口訪得知大概到民國60年代左右畫本照相館歇業，故在文中說明是昭和至戰後初期始開設。2021年1月31日二林仁和宮周圍居民口訪。
3. 口訪自洪允權摯友許明山先生，資料提供：許明山收藏。2021年2月19日採訪。
4. 〈天晴れ美術郡“北斗” 府展に師弟三名揃つて入選 洪君（十八歲）は本紙配達人〉，《臺灣日日新報（日文版）》，1939-10-28（5版）。
5. 呂靈石，《臺灣人士鑑》，臺北：臺灣新民報社，1937，頁372。
6. 口訪自余德煌長子余世雄先生。2021年1月31日採訪。
7. 由於當時民間習慣用虛歲，獲得府展二回入選時，洪允權實歲17。
8. 天星木今已非緬梔的稱呼，因此後文中使用緬梔代替天星木。日語稱緬梔為プルメリア，其片假名拼音來源於緬梔之屬名：plumeria。參考自維基百科，〈プルメリア〉，（檢索日期：2021-08-31）。
9. 李秋禾，〈天星木〉，臺展第七回；洪允權，〈天星木〉，府展第二回；楊樹，〈天星木〉，府展第六回。
10. 筆者為彰師大生物系畢業，依自身對植物的觀察，判定此3幅均為緬梔。至於為何當時要稱緬梔為天星木，目前尚查無相關資料。
11. 二林仁和宮重修碑記有其名姓。
參考資料：
1. 張素玢，《濁水溪三百年：歷史．社會．環境》，新北：衛城出版社，2014。
2. 〈天晴れ美術郡“北斗” 府展に師弟三名揃つて入選 洪君（十八歲）は本紙配達人〉，《臺灣日日新報（日文版）》，1939-10-28（5版）。
3. 呂靈石，《臺灣人士鑑》，臺北：臺灣新民報社，1937。
4. 維基百科，〈プルメリア〉，（檢索日期：2021-08-31）。
口述訪談：
1. 余德煌先生長子余世雄先生。
2. 二林書法家許明山先生。
照片提供：
1. 余德煌先生長子余世雄先生。
2. 二林書法家許明山先生。
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