拍攝古裝劇最難的是燈？揭開古人夜生活必備物與雅趣

【文房百寶】

文／送潮人

《亂世兒女》（Barry Lyndon，或譯為《巴里·林登》）是一部上映於1975年的電影作品，當年導演庫柏力克（Stanley Kubrick）為了忠實呈現十八世紀的夜晚室內場景，因此拍攝現場的光源全部都是實景的蠟燭，並未使用現代攝影燈補光，然而這種「極端」的拍攝條件，當年的攝影器材卻難以勝任，因為實在是太暗了！為此劇組只能向德國光學大廠蔡司訂做一枚超高速的鏡頭，即使在50年後的今天，各家相機大廠的市售鏡頭，其最快的速度依舊只有當年該枚鏡頭的一半。[註]

此外，現代多數人應該也有在燭光慶生時錄影的經驗，若是不補光，就只能錄到離蠟燭最近的壽星的面容，雖然人眼的視桿細胞（rod cell）能捕捉到極為微弱的光線，在燭光下就可以分別物體的輪廓，但是視覺的反應就會變得遲鈍，並且無法形成色覺。

古裝劇的難題

在《亂世兒女》上映的十五年前，也就是距今65年前的臺灣，電燈的普及度只有五成，甚至在許多鄉下地方不足兩成，換言之，多數家庭還是處於使用油燈的環境中，而油燈使用的石油或是花生油，也是一筆支出，因此在臺灣許多長輩的兒時記憶中，夜晚就是一片黑暗。若是再往前推一個世紀，那麼人們要在夜晚活動，無論是宴會還是工作、讀書，就只能依靠燃燒的火光，而且一盞還不夠！國立故宮博物院即有收藏一件由三盞燈構成的連枝燈，甚至在大陸地區出土的東漢文物中，還有一座可點29盞燈的多枝燈。

漢代的連枝鐙，由三隻燈盞組成，高41公分。(圖／故宮典藏資料庫)

由此可知，古代的夜生活也是需要相對明亮的燈光，畢竟像李白說的「孤燈不明思欲絕，卷帷望月空長歎」，如果只有一盞燈，那就只會給人幽寂的感覺。然而無論是「孤燈」還是多枝燈，隨者火焰的晃動也會有忽暗忽明的問題，燈火照射的光線也不均勻，因此古裝劇在拍攝時，必然都要以現代的燈具補光，甚至在影片中，這些火光反而只是「裝飾」而已，與古代夜晚的真實感覺相去甚遠。

多枝形燈，其中編號9為東漢時期的29枝燈。(圖/王坤等:《兩漢時期多枝形燈具設計研究》，2015)

昂貴的照明

《楚辭招魂》中：「蘭膏明燭，華燈錯些。」以及北魏時期《齊民要術》引東漢崔寔的說法：「苴麻子黑，又實而重，擣治作燭。」可以得知在先秦兩漢時期的「燭」並非我們現在熟知的蠟燭，而是指點燈或是燈芯，實際上的燃料是動物的油脂，至於蠟燭可能要到魏晉時期才出現，例如《晉書‧列傳第三十九·周顗》中就有紀載周顗的弟弟，因喝醉發怒向他丟擲點燃的蠟燭，不過此時的蠟燭也不是如今我們熟知的細長樣貌。

只是無論是動物的油脂，或是白蠟蟲、蜜蜂產出的蠟，都不是尋常可以大量取得的資源，成語「映雪囊螢」中， 「映雪」指晉代孫康夜晚利用雪光照明，而「囊螢」指車胤借螢火亮光讀書的故事，這兩位古人皆無法點燈讀書。到了宋代，《宋史·寇準傳》中記載：「准少年富貴，性豪侈...每宴賓客...家未嘗爇油燈，雖庖匽所在，必然炬燭。」在在都說明夜晚點油燈是有些奢侈的事情，至於點蠟燭就更浪費了。

遼代韓師訓墓壁畫《荷葉燈圖》（圖／中華智匯－古代頂級燈具系列之五）

文人的雅趣與科學小技巧

雖然夜晚點燈是種奢侈的行為，但是做官的文人總是會有加班的時候，而如何更有效率使用火光就變得很重要，明代文震亨在《長物志》中的書燈部分，就有提到：「青綠銅荷一片檠，架花朶於上，古人取金蓮之意，今用以為燈，最雅。」這樣供人夜晚讀書寫字的燈，其實與現在可以調整照明方向的落地燈很像，將油燈或是蠟燭放在金屬蓮花上，側面再加上一片用以反光的金屬荷葉，讓光線反射後朝向一方而加大照明亮度。如果加上高濂在《遵生八箋》中提到燈板：「方玉、圓玉花板，內中做法肖生，山樹禽鳥人物，種種精絕。」那麼這一盞燈，是不是完勝現在居家的移動燈具呢？

日本早期可移動的鐵製油燈。（圖／送潮人提供）

[註]：所謂的「快速鏡頭」即是光圈較大的鏡頭，由於進光量更高，因此可以使用更快的快門速度。雖然當年電影製作團隊將感光度ISO：ASA100的攝影底片增感到200，並使用特殊且更明亮的蠟燭，但是拍攝動態場景無法長時間曝光，因此需要訂做特殊超大光圈（超小焦比）的鏡頭，該鏡頭光圈為0.7，目前市售最大光圈只有1.0或0.95，進光量為焦比數字倒數的平方，因此相差一倍。

●「文房百寶」：送潮人，來自桃園，大學與研究所專攻工程科學與天文學，曾有多次翻譯科普書籍與演講、展覽經驗，喜愛古典文學、藝術與服飾等，平素裡也略有涉獵。期望能將自己生活體驗中，美好的、趣味的所學及感受，逐一向大家分享並多多交流。不定期發布，敬請期待。