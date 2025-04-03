渾然天成的雲南風光！從海島到雪原 適合沉浸探索的旅居路線

文_甘炤文/旅讀

圖_李智凱/旅讀、Cheerimages、LUVHOPE 愛無限戶外休閒有限公司

感謝_LUVHOPE 愛無限戶外休閒有限公司

放眼神州大陸，很少有地方如同雲南那般，既收攝了多變的山川地貌，也蘊藏著豐饒的民族文化。雲南本身渾然天成的環境條件與觀光優勢，歷來吸引不少旅人前往親睹其風采；從景點的規劃、餐廳的選擇到住宿的安排，從短暫歇憩的「旅遊」，再到落地長待的「旅居」，此間推崇的是沉浸式的心靈深戲體驗，將探索路線與日常生活相結合，由是方能在山高谷深的滇境真切感受到時光迴旋的靜美。

野望，彩雲之南

從超拔的雪峰到綠意緜輭的壩子，彩雲之南的奇崛多變，適合收攏旅居時流散的心情。誰說神話中的樂園不可企及？推啟門扉，邁開步履，就能將山高谷深的地景走成生活中俯拾可得的詩意。

跋涉，世紀與四季

四方街，茶馬道，商隊自繁華似錦的春天啟程，行經了大城小鎮，度越過重層巒嶂，沿途領受生機也接納雪意，而在那漫漫長路的盡頭，總存在一處安歇之所，願意讓旅人疲軟的影子借宿。

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心所棲止的地方

旅居，在咫尺天涯間

大疫年期間，全球各地的人們或多或少都歷經了一定程度的空間阻絕，無論是居家隔離、遠距工作抑或滯留他鄉，此番（半）強迫的封閉性雖然造成許多不便與不適，卻也讓大家得以靜下心來，審視自身和周邊空間環境的關係；甚至進一步提供反求諸己的契機，促動彼此重新為人生清單上的待辦事項分排先後次序。

如今隨著疫情的退潮，人們對「移動」的概念、「邊界」的想像亦漸次發生轉變。興許是從行之有年的異地辦公經驗或數位遊牧身分得到啟發，晚近有愈來愈多的有識之士選擇「旅居」（Long-term Stay／Living Abroad）──一種介乎「旅遊」和「移民」之間的方式──攜帶著足量的金錢、行囊與知識，以離而不斷的心態自故鄉出發，由是展開一段在他方的新生活。

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為了擺落記憶中新興疾病群聚傳染的隱患，旅居之人多半優先避離車水馬龍的大都會，卻甘願自放於山林鄉野，在進行專業勞作的同時，亦得以腳踏實地感受造化自然素樸的真容。傳統型態的（短期）旅遊動輒受限於既有的食住遊購模式，時間不免倉促，行程只能緊湊，走馬觀花式的瀏覽固然能形構對在地的基礎印象，深究起來總顯得支離漫渙；相比之下，「旅居」強調的是日常層面的從容閑適，因為立足當地，故有餘裕去領略花木之開謝，潮汐之起落，月相之盈虧……與此同時，「旅居」內建的沉澱特質，更有助於撥開屬世浮淺的漚沫，引領來人向內觀照自身，尋覓原初那一方倒映於心底、澄明的天光雲影。

在眾多旅居目的地之中，位於大陸與半島相接之處的雲南，尤以其獨特的地理風光、繽紛的族群以及古老而神秘的文化，成為不少逐夢者心中的日月。

旅居雲南，其實並不難──輕裝上路，翩然西行，行至群山與眾水、鳥語和花香繚繞之處，始知眼前即是大美滇境，時光迴旋的地方。

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坐看雲起 從海島到雪原的旅居歲月

電影《托斯卡尼豔陽下》中，女主角不意邂逅義大利鄉間一幢待售別墅，並在天啟般的暗示下購入老宅，就此展開一段旅居異鄉的新生活。無獨有偶，來自台灣的一家人Gina、Ann以及Ray，多年前便憑靠著幾張機票、一段旅程，奠定了他們和雲南原初的緣分。

早在選擇移地他方之前，他們便先後創立了「ZeraLand種子大地」、「LUVHOPE愛無限戶外休閒有限公司」等品牌，在整合線下資源、開發體驗內容、打造營銷模式等方面，皆取得了不俗的成績。當確認將台灣的業務內容交由團隊成員Betty作為聯繫窗口後，他們仨便決意踏上西進之途，正式把工作與生活的重心移轉至滇境。

賡續此前的整合行銷背景和廣告業務經驗，旅居雲南的日子裡，新的品牌「Gina's House旅居企劃」宣告誕生，期間三人各司其職，同樣將新生活過得忙碌而充實：當中有的負責探勘路線，挖掘質量精良的景點與店家，有的對接當地企業，提供品牌升級和運營改造的發展策略；有的則親自站上第一線，帶領顧客深度探索雲南的方方面面，細味高山深谷間緜延的豐饒。

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這個世界不缺乏風景，缺乏的是探索的勇氣。©LUVHOPE

不同於一般旅行社採取批量化的觀光產銷模式，團隊將自身定義為在地文化的發現者和傳播者，他們沿用海島時期練就的精準目光，去觀照雪原山鄉的物態人情，他們以「分享」的姿態邀請大家認識雲南，此間設計的種種體驗行程都只是手段，重點在於引領來人認識「旅居」概念及其對應的深戲體驗，從而對眼下獨特的風物內容發出由衷的禮讚。

歷經多年生聚，如今團隊不僅在雲南霧濃頂村擁有一塊正對神山卡瓦格博的牧場，作為舉辦品酒宴、喫茶席等體驗活動的私密軫域，更積極與諸多品牌聯袂，開發出各式各樣的行程內容：比如攜手「既下山」、「阿若康巴」等精品旅宿，或規劃一趟深度的村落導覽，實際走入本土民居參訪，或安排混搭滇味的餐桌饗食，讓鮮摘現採的蔬蓏有機會成就一趟難得的味蕾之旅；又比如LUVHOPE攜手專事雲南茶推廣的「尚古壹樹」，以「雲南茶事」為母題，讓來客得以藉由系列活動，感受源遠流長的中式茶道與茶藝精神……隨著杯盞裡升起一縷縷芳冽氣息，令人心馳神往的山野生活，彷彿也跟著徐徐鋪展開來。

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旅居：在有溫度的旅行中看見生活

也許是曾躬身經歷過一段與異鄉彼此磨合的時期，因此在帶領外地來客參與各項體驗活動時，團隊每能設身處地協力規劃、並時刻照應其需求。

比如Gina早先抵臨雲南進行考察，儘管心緒澎湃，身體卻動輒因著嚴重的高原反應而吃足苦頭；職是之故，若賓客入滇後，打算由麗江轉往平均海拔更高的香格里拉，團隊總會設法安排德欽境內的奔子欄作為中途暫憩的旅宿地，以期藉由金沙江谷地的低海拔環境特性，逐步緩解旅人因缺氧而產生的種種不適。

談到「旅居」，他們以過來人之姿闡述，除了與原鄉保持深刻連結，與此同時也應當活在當下，積極與地方的人事物進行互動──整體而言，「旅居」是一種相對開放的雙向關係，不僅涉及物理空間的移動，更包含日常生活的實踐。

©LUVHOPE 目前團隊主理的「雲南茶事」業已蒙獲各界認肯，包括旅宿品牌「既下山」集團也一同協力參與，期待以茶為媒介，引領來客認識道地的滇區風物。© LUVHOPE

過去，有不少初來乍到滇境參與相關體驗的遊客，總以為必須全程下榻星級酒店，或正襟危坐地吃幾頓高級饗宴，才稱得上深度奢華；然而，團隊每每自在地的角度出發，建議他們捨卻國際連鎖的星級品牌，轉而選擇入住精品旅館或特色民宿──因為「旅居」本身的奢華況味，並不在於硬體建置的侈靡張致；真正的奢華，在於能夠藉由五感經驗煥活身心、繼而產生親切感與認同感，並在漂泊他方的途中獲得定錨般的自在安適。

對許多遠道而來的外地客來說，團隊就像久違的在地密友，總是熱情地招呼、且不吝給予指引，鼓勵他們踏向未知，在有溫度的旅行中看見生活。

正如同台灣，地形多變的雲南同樣坐擁不少山林野地，適合開展各式各樣的戶外體驗行程，深化人文與自然的互動關係。© LUVHOP 目前團隊主理的「雲南茶事」業已蒙獲各界認肯，包括旅宿品牌「既下山」集團也一同協力參與，期待以茶為媒介，引領來客認識道地的滇區風物。© LUVHOPE

後疫情時代的生活平衡

放眼後疫情時代，整個世界似乎變得更具鬆弛感，但人們也變得更加專注了──鬆弛的是日常節奏不再僅圍繞著單一目標運轉，大家開始向內探索，並專注於追求獨特的生命體驗……兩個概念乍見矛盾，卻存在調和的可能，正如同「旅」是動態、「居」是靜態，而「旅居」，不啻是要設法在勞作和休憩的生活循環中取得巧妙平衡。

從海島到雪原，Gina、Ann和Ray等人印證了旅居的過程，原來就是將異地轉化為在地的過程。事實上對他們而言，兩地之間的差距其實不若想像中大：同樣多變的地形和氣候環境，同樣多元的族群組構和米食文化，儘管台灣和雲南坐落於海峽與海拔兩端，彼此也能產生微妙的鏡映關係；尤其考量到團隊此前在宜蘭、花蓮等場域已然積累相當富厚的實作經驗，如今旅居滇境，地更寬廣，天更遼闊，行事無疑顯得更加得心應手。

目前團隊旗下包含LUVHOPE在內的數個品牌，均已於雲南當地生根萌芽，Gina、Ann和Ray也憑藉著決心、耐力以及恆定的信仰，走出了一段全新的生命故事。除卻雲南，未來團隊也將持續向外拓展版圖，傳遞旅居在地、深入在地的理念──誰言山高谷深不復得路？跋涉過艱險風景，最終，總能在柳暗花明的轉角遇見真實無須修飾的美好。

透過多元的感官體驗，參與活動的客人得以更深入在地的文化脈絡。© LUVHOPE

團隊綰結此前的整合行銷背景與活動經驗，替旅居雲南的生活創造出無限可能。© LUVHOPE

●文章授權轉載自《旅讀or》雜誌第157期：旅居雲南，未經同意，請勿轉載。

旅讀 第157期

出版頻率：月刊

出版日期：2025-03-01