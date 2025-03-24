明日朝陽照逝水：南山公墓長眠的青年畫家高均鑑──＃名單之後156
文/ 林晏（國立中央大學藝術學研究所碩士）
高均鑑 入選 臺展第3、4回
「時間是一條河，生命在河中載沉載浮……面對滾滾東去的逝水，我們不能令河水洄流，但永遠可以期盼朝陽。」——張香華《明日朝陽照逝水》（註1）
昭和七年（1932）四月，畫家高均鑑的人生戛然而止。從此長眠於家鄉臺南的南郊墳場，也就是現今的南山公墓。
自2018年起「南山公墓遷葬」爭議事件發酵，（註2）在多方人士努力踏查下，「重現府城水文促進會」提報多座墳塚為古蹟，希望藉此彰顯保存南山公墓的歷史價值與特殊意義，其中便包含「霽江高均鑑君佳塋」。（註3）如此因緣巧合，使我們發現這位畫家存留於世上的一絲紀錄，也確定了他的卒年。
高均鑑學籍記載其出生日期為明治四十二年（1909）一月一日，加上墓碑卒年，可推斷他約於23歲左右過世。英年早逝使其現存藝文活動資訊並不多，目前僅知他就讀臺南師範學校（今國立臺南大學）期間（1923-1927），受到圖畫教師山本磯一的藝術教育薰陶。（註4）同為南師校友的畫家黃叔鄹，回憶山本老師在教學上「比較重視寫生精神與自由創作，材質的使用以水彩為主。」（註5）這或許也影響了高均鑑，其入選第3回臺展的作品〈朝之臺南運河〉（1929），從畫面的暈染痕跡與水漬色塊判斷，此畫使用水彩作為創作媒材。《臺灣日日新報》漢文記者評論讚賞此作前、後景構圖層次分明，呈現和諧之美。高均鑑善用畫面中兩方河岸線條與前方的戎克船船桅與彎曲船身，交錯而成的動感畫面營造，（註6）從其入選第4回臺展的〈朝〉（1930）一作可見，畫家再次以靈巧、清新的俐落筆觸描繪臺南市郊運河的早晨風光，博得評審好評。
有趣的是〈朝之臺南運河〉與〈朝〉取景相似，河對岸上皆聳立一高樓建築，比對日治時期老照片推測是當時大日本製冰株式會社臺南第二工場。以畫面來看，高均鑑應是在製冰廠對面的碼頭進行取景。英雄所見略同，居住於臺南的日籍畫家桑野龍吉，其第4回臺展入選的作品〈碼頭〉（1930），與高氏的取景十分相似，畫面皆有明顯的製冰廠作為遠景標的。1920年代末期運河剛完工不久，畫家們踴躍將此景納入筆下，或許是臺南居民對市貌革新感到一股驕傲、興奮之情吧。
不僅在水彩繪畫上的造詣，高均鑑還有一項隱藏版技能，畫漫畫！在1931年《臺灣日日新報》漢文版2、3月的「臺日漫畫」專欄中，可見高均鑑饒富趣味的投稿。他筆下的漫畫人物各個表情生動，肢體豐富，令人驚喜。內容除了符合當期徵稿主題外，或許還與當時時事相關。
誰能想到，創作出如此具有生命活力漫畫人物的高均鑑，會在隔年離開人間。我們並不清楚他過世原因，但學籍健康檢查記錄中，高均鑑長期營養不良、肺部疾病與貧血等狀況，或許已是上蒼給予的預告。站在高均鑑的墓前，是我們與畫家最靠近、卻也遙遠的距離。他就在此地長眠，我們卻對他所知甚少。但藉由一塊墓碑，我們能在高均鑑畫家藝術研究資料補上一筆。還有多少發生在臺南土地上珍貴豐富的文史故事，存在南山公墓等待被挖掘，我們指日可待。
＃名單之後156
註釋：
1. 張香華，《明日朝陽照逝水》序文，新北：遠景出版社，2015。
2. 南山公墓歷史悠久，溯源最早可至明清時期。2018年1月臺南市政府辦理南山公墓遷葬，若家屬或墓主相關人期限內未自主遷葬，市府會強制代為處理。一群關心臺南在地文化的市民與學者組成「地上臺南」、「守護南山公墓青年陣線」、「重現府城水文促進會」等團體，爭取保存這塊存有先人文化與歷史的土地。「南山公墓議題專區」，（瀏覽日期：2021-05-15）。
3. 中華日報，〈11墳塚年代 從明朝到民國〉，網址：http://cdns.com.tw/news.php?n_id=23&nc_id=294378（瀏覽日期：2021-05-15）
4. 黃冬富，《日治時期官辦美展臺南在地藝術家（含臺、日籍）研究》結案報告書，臺南市美術館，2019-10-07，頁138。
5. 張國華，〈黃叔鄹先生簡介〉，《黃叔鄹九十回顧展專輯》，南投：南投縣立文化中心，1997，頁11。
6. 名單之後－臺府展史料庫，劉錡豫〈朝之臺南運河〉，（瀏覽日期：2021-05-20）
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