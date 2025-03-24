明日朝陽照逝水：南山公墓長眠的青年畫家高均鑑──＃名單之後156

文/ 林晏（國立中央大學藝術學研究所碩士）

高均鑑 入選 臺展第3、4回

「時間是一條河，生命在河中載沉載浮……面對滾滾東去的逝水，我們不能令河水洄流，但永遠可以期盼朝陽。」——張香華《明日朝陽照逝水》（註1）

昭和七年（1932）四月，畫家高均鑑的人生戛然而止。從此長眠於家鄉臺南的南郊墳場，也就是現今的南山公墓。

自2018年起「南山公墓遷葬」爭議事件發酵，（註2）在多方人士努力踏查下，「重現府城水文促進會」提報多座墳塚為古蹟，希望藉此彰顯保存南山公墓的歷史價值與特殊意義，其中便包含「霽江高均鑑君佳塋」。（註3）如此因緣巧合，使我們發現這位畫家存留於世上的一絲紀錄，也確定了他的卒年。

霽江高均鑑君佳塋，位於臺南南山公墓。圖片來源：邱睦容

高均鑑學籍資料。圖片來源：國立臺南大學秘書室

高均鑑學籍記載其出生日期為明治四十二年（1909）一月一日，加上墓碑卒年，可推斷他約於23歲左右過世。英年早逝使其現存藝文活動資訊並不多，目前僅知他就讀臺南師範學校（今國立臺南大學）期間（1923-1927），受到圖畫教師山本磯一的藝術教育薰陶。（註4）同為南師校友的畫家黃叔鄹，回憶山本老師在教學上「比較重視寫生精神與自由創作，材質的使用以水彩為主。」（註5）這或許也影響了高均鑑，其入選第3回臺展的作品〈朝之臺南運河〉（1929），從畫面的暈染痕跡與水漬色塊判斷，此畫使用水彩作為創作媒材。《臺灣日日新報》漢文記者評論讚賞此作前、後景構圖層次分明，呈現和諧之美。高均鑑善用畫面中兩方河岸線條與前方的戎克船船桅與彎曲船身，交錯而成的動感畫面營造，（註6）從其入選第4回臺展的〈朝〉（1930）一作可見，畫家再次以靈巧、清新的俐落筆觸描繪臺南市郊運河的早晨風光，博得評審好評。

高均鑑，〈朝之臺南運河〉，1929。 圖片來源：《第三回臺灣美術展覽會圖錄》

高均鑑，〈朝〉，1930。 圖片來源：《第四回臺灣美術展覽會圖錄》

有趣的是〈朝之臺南運河〉與〈朝〉取景相似，河對岸上皆聳立一高樓建築，比對日治時期老照片推測是當時大日本製冰株式會社臺南第二工場。以畫面來看，高均鑑應是在製冰廠對面的碼頭進行取景。英雄所見略同，居住於臺南的日籍畫家桑野龍吉，其第4回臺展入選的作品〈碼頭〉（1930），與高氏的取景十分相似，畫面皆有明顯的製冰廠作為遠景標的。1920年代末期運河剛完工不久，畫家們踴躍將此景納入筆下，或許是臺南居民對市貌革新感到一股驕傲、興奮之情吧。

桑野龍吉，〈碼頭〉，1930。 圖片來源：《第四回臺灣美術展覽會圖錄》

不僅在水彩繪畫上的造詣，高均鑑還有一項隱藏版技能，畫漫畫！在1931年《臺灣日日新報》漢文版2、3月的「臺日漫畫」專欄中，可見高均鑑饒富趣味的投稿。他筆下的漫畫人物各個表情生動，肢體豐富，令人驚喜。內容除了符合當期徵稿主題外，或許還與當時時事相關。

高均鑑投稿至《臺灣日日新報》漢文版「臺日漫畫」專欄的漫畫。《臺灣日日新報》漢文版，1931-03-30（4版）

誰能想到，創作出如此具有生命活力漫畫人物的高均鑑，會在隔年離開人間。我們並不清楚他過世原因，但學籍健康檢查記錄中，高均鑑長期營養不良、肺部疾病與貧血等狀況，或許已是上蒼給予的預告。站在高均鑑的墓前，是我們與畫家最靠近、卻也遙遠的距離。他就在此地長眠，我們卻對他所知甚少。但藉由一塊墓碑，我們能在高均鑑畫家藝術研究資料補上一筆。還有多少發生在臺南土地上珍貴豐富的文史故事，存在南山公墓等待被挖掘，我們指日可待。

● 本文為陳澄波文化基金會授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，未經同意，請勿轉載。