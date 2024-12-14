楊牧詩獎詩人扈嘉仁首部詩集《食言犬》：在記憶的模糊地帶，試圖接受我正在遺忘

採訪｜編輯部

整理｜黃博英

攝影｜林昶志

第十屆楊牧詩獎得主青年詩人扈嘉仁首部詩集《食言犬》，收錄碩班求學期間，埋首於研究、創作兩端，直迎語言所心生的焦慮與怖懼。食言犬的象徵，見證自身以聲音的形式分離出體，而其緊隨其後，將散落一地的靈牽引歸家。

書名：《食言犬》

作者：扈嘉仁

出版社：時報出版

出版時間：2024-10-04

A 我想透過這本詩集去講一種不那麼篤定、完整的記憶世界。我們以為語言是幫助記憶的一種媒介，但隨著一首詩的完成與念讀，卻發覺似乎更多關於這首詩的經驗被逐漸遺忘。寫作者始終處於記憶與遺忘中的模糊地帶，我寫詩試圖捕捉，但一方面又試圖接受自己正在遺忘、正在丟失那些最關鍵的細節。

Q 詩集共分成四輯，順序安排上有什麼考量？

A 原先的輯一「眼神與手心」被置於中間，原因是太過抽象，造成壓迫感強烈，很容易嚇跑讀者。但現在我把它放在最前面，我的想法是「被嚇跑的話，你就走吧」，因為這是你要感受或經驗我世界的前提，理解我既是一位書寫者，同時也是一位生活者。我不希望讀者只經驗了生活，因無趣而放棄下半部的閱讀。

Q 幾篇詩作中不斷出現的「小齊」，是否如同楊澤的「瑪麗安」，或羅智成的「寶寶」，因擁有故事而讓人物串連起整部詩集？

A 我在召喚「小齊」時，想將她變成是一個能夠穿梭在我不同記憶場景的人物。詩中我試圖通過形象越來越立體的「小齊」，代替我想抒情的對象，讓我可以更直觀地穿梭於別人的生命之中。我試著把他們整合成同一個人，但其實都是不同的生命樣態。

扈嘉仁《食言犬》。 攝影｜林昶志

Q 在楊智傑的推薦序中，堅信青年詩人第一部詩集裡藏有他的「決定之詩」，冥冥之中不斷影響著日後寫作。在這本詩集中，有所謂的「決定之詩」嗎？

A 我認同這個概念存在，但我覺得不會在此刻得以指認，應該需要在第二、三、四本之後才出現。若已察覺到決定之詩，那麽未來的創作好像便只能依循這個「決定」繼續走下去。必須經歷回頭追溯的歷程，詩人才得以見到決定之詩。

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《聯合文學》雜誌2024年12月號（NO.482期）

出版社：聯經出版事業股份有限公司

出版時間：2024年12月1日

出刊頻率：月刊