「模範棒棒堂」戴谷年帶你去桃園平鎮 3站推薦景點感受客家文化

廖品榕／採訪撰文·林昶志／攝影

受訪者 戴谷年 「嗨！我來啦！」過去以街舞踢館之姿加入「模範棒棒堂」的戴谷年，如今已是一個登山嚮導、活動主持人、跑者、舞者……以更多元的身分，持續在社群與大家分享自己對生活的熱情與相關專業新知。今天就跟著來自花蓮鳳林鎮客家庄的小戴，一起走進桃園平鎮。

第一站：1895乙未保台紀念公園

「嗨！我來啦！」小戴爽朗的招呼聲劃破公園的寧靜。第一站來到1895乙未保台紀念公園，這座公園以紀念乙未戰爭中保臺義士的英勇事蹟為題，跳脫以往紀念碑、雕塑品的紀念形式，將蜿蜒的地景融入其中，以歷史脈絡作為連接路徑，更以橫跨馬路的環跨橋劃出一個「圓」，象徵族群的融合與團結。而清水模劃出的建築之美，不只融入了這段歷史，也吸引了許多遊客前來拍照打卡，小戴當然也不忘在此留下一些美照。

延著樓梯，進到位於地下一樓的展廳空間，立刻感受到一股莊嚴的氛圍，仿佛時光倒流，回到了那個動盪的年代。志工阿姨熱情招呼，也和小戴用客語聊了起來，「每次在外面聽到客語都覺得好親切喔！」小戴開心地說。

公園造景設計，讓這段過往歷史走進現代人日常生活，其最大特色「乙未之環」象徵臺灣義軍跨越族群藩籬、團結保鄉衛土。 林昶志／攝影

展覽內詳細介紹了當年客家義勇軍為保衛臺灣所做出的犧牲，展示了許多歷史文物、圖片與戰爭場景的復原模型，也有一些有趣的互動式裝置，讓小戴玩得不亦樂乎，「我以前歷史很爛也沒什麼興趣，但這個展覽真的做得很認真，我覺得很值得來看看。」透過展覽，除了了解乙未戰爭的背景和經過，也突顯了當年客家人為保衛家園所展現出的勇氣和決心，讓同為客家人的小戴相當感動，「下次有時間，我要再來一次！」

第二站：天光雜貨店

天光雜貨店致力增加品牌能見度，除了居家小物、傳統美食，還販售肌膚清潔、美妝產品，鼓勵多元產品開發。 林昶志／攝影

離開紀念公園後，小戴來到了天光雜貨店。這家雜貨店是桃園市客家文化基金會為了行銷客家文創及在地客家小農商品，在桃園平鎮新富市場一樓所打造的店面，儘管外觀沒有懸掛大招牌，卻是一個寶藏滿滿的小天地。

一進到天光雜貨店，小戴興奮的推著購物車四處逛，店內陳列著各式各樣的客家特色商品，包括傳統食品、手工藝品以及一些古早味物件，也有許多年輕創意品牌入駐，希望能挖掘在地職人的魅力，讓人感受到滿滿的客家風情。

「什麼食物只要沾桔醬就對了，我連粄條和鹹湯圓都會沾桔醬吃！」對客家桔醬情有獨鍾，小戴一看到馬上拿了兩罐放進購物車。桔醬由新鮮的桔子製成，帶有獨特的酸甜味道，是客家家庭餐桌上的常見調味品，也是小戴最喜歡的醬料之一。

而擂茶也是他難以忘懷的好滋味，「小時候家裡沒有在吃擂茶，可能因為做起來很麻煩，後來長大一點吃到，覺得好好吃，爸爸才跟我說這是客家的食物。」融合了茶葉、芝麻、花生等多種穀物食材的傳統飲品，帶有濃郁的堅果香氣，口感豐富，每一口都讓人感受到客家飲食文化的博大精深。

此外，小戴還選購了一個藍染小袋，「藍染就是我們客家的東西啦！」他語帶驕傲地說。這些手工製作的藍染工藝品，色澤沉穩，充滿了濃厚的客家風情。藍染技術是客家人世代相傳的傳統工藝，每一件作品都必須經過手工反覆染色和晾曬，才能呈現出獨一無二的藍色紋理，不只展現藍染職人們的工藝技術，也象徵客家人對生活的細膩與追求。

另外基金會預計於 11 月中旬舉辦「天光市集暨客家精品禮盒成果發表會」，鑑於去年廣獲各界好評，今年將延長為2日的市集活動，活動中將推出桃園十大客家精品禮盒，成為天光的年度主推商品。2日的活動也包含各式精彩演出與趣味互動、抽獎及市集等，歡迎大家屆時共同來參與。

結完帳後，原本預計前往下個行程，不料外面卻下起了午後雷陣雨，只好先在店內的座位區等雨停，等待的同時就先來開箱吧！從袋中拿出本次的戰利品，小戴露出滿意的笑容，問到是要送人嗎？

「怎麼可能，我要全部獨享！」逗得大家哈哈大笑。座位區旁還有斗笠和蒲葵扇，能讓民眾穿戴拍照，小戴也憶起以前老家的蒲葵扇邊緣都是由阿婆一個個手工縫製的，是夏天的消暑好物，也是他的兒時回憶之一。

聊著聊著，窗外雨勢也漸弱，小戴起身準備出發今天的最後一站——八字圳水岸公園。

第三站：八字圳水岸公園

伯公潭水岸公園以挖掘歷史及重塑灌溉水渠為設計脈絡，重現紅磚糯米拱橋的風貌，保留八字圳源頭的遺址，並以跳石表達傳承、護生、防洪的概念。 林昶志／攝影

平鎮區五大伯公之一，位於伯公潭下游，八字圳河水入口的圓墩上，故名圓墩伯公，又稱水尾伯公。 公園有新設計紅磚橋意象的梅花布馬景觀橋，串聯老街溪左右兩岸。 林昶志／攝影

車子從車水馬龍的大馬路，轉進一旁的小巷，映入眼簾的便是八字圳水岸公園。這座公園沿著八字圳而建，底下的老街溪原本是桃園中壢平鎮市區的臭水溝，重新整治後，將水岸空間規劃成林澗生活園區、礫間處理展示廊道、河川教育中心、自行車步道，而溪上原有的三座橋則改為景觀橋梁，為當地居民提供了一個放鬆身心的好去處。

抵達時雨未停，下車後，小戴撐著傘先去廣仁宮向伯公打個照面，再沿著老街溪雨中漫步，閱讀路上的介紹牌，才知道原來八字圳是桃園的歷史古圳。作為平鎮客家人重要的水利設施，已有百年歷史，當年客家先民利用這條圳道灌溉農田，保證了農作物的豐收，成為當地農業發展的重要基礎，不僅見證了客家人對自然的尊重與利用，也成為今天平鎮市民日常生活的一部分，承載著代代相傳的文化記憶。

公園內的步道沿著水圳蜿蜒展開，而下到溪邊便能抵達伯公潭跳石步道，一顆顆大石頭排列在溪中，老街溪的水流因降雨而較為湍急，身為登山嚮導的小戴，閱歷過無數的大自然，謹慎地邁開腳步，踩過一顆顆石頭，感受著大自然的生命力，想像當時的客家人依傍著這條溪而生的景象。

「我常常去新竹那邊露營，回程的時候就會來平鎮休息一下，吃個點心、輕鬆走走，像這裡也蠻適合的。」除了在跳石步道親近老街溪，若是去橋上更能將八字圳的美景一網打盡，天氣晴朗的傍晚還能望見金黃色的夕陽呢！

尾聲：期待下次天光

「我覺得平鎮就是一個很豐富、很多元的地方，有很多好吃、好玩的地方等著大家來探索。」短短的一下午旅程，讓小戴對平鎮有了不同的認識，這裡不僅僅是一座城市，更是一個充滿歷史與文化的地方，處處都能挖掘出與客家文化的深厚連結。

沒想到準備離開時，雨竟然停了。「天光啦！天光啦！」小戴笑道，並解釋其實「天光」在客語中是「明天」的意思，也就是天一亮，明天就會到來，客語中經常有許多日常用語與大自然息息相關，相當優美。這趟旅程就這樣在天光的驚喜中畫下尾聲，也期待下一次的天光日，能夠再次來到平鎮。

本文作者簡介 廖品榕

現為自由編輯，喜歡雜誌、美食和棉被，夢想養一隻呆呆獸，駕駛著身體在地球探索中，目前是第二十五年。

●本文摘選自桃園市政府客家事務局季刊《尋客》第39期電子書。原文為「在城市肚講自家个故事」，授權刊登聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，未經同意，請勿轉載。

MEET HAKKA 第39期：在城市肚講自家个故事

出刊頻率：季刊

出版時間：2024-09-15