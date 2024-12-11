「模範棒棒堂」戴谷年帶你去桃園平鎮 3站推薦景點感受客家文化

琅琅悅讀／ 桃園客家專刊
過去以街舞踢館之姿加入「模範棒棒堂」的戴谷年，以更多元的身分，持續在社群與大家分享自己對生活的熱情與相關專業新知。 林昶志／攝影
過去以街舞踢館之姿加入「模範棒棒堂」的戴谷年，以更多元的身分，持續在社群與大家分享自己對生活的熱情與相關專業新知。 林昶志／攝影

廖品榕／採訪撰文·林昶志／攝影

受訪者

戴谷年

「嗨！我來啦！」過去以街舞踢館之姿加入「模範棒棒堂」的戴谷年，如今已是一個登山嚮導、活動主持人、跑者、舞者……以更多元的身分，持續在社群與大家分享自己對生活的熱情與相關專業新知。今天就跟著來自花蓮鳳林鎮客家庄的小戴，一起走進平鎮。

第一站：1895乙未保台紀念公園

「嗨！我來啦！」小戴爽朗的招呼聲劃破公園的寧靜。第一站來到1895乙未保台紀念公園，這座公園以紀念乙未戰爭中保臺義士的英勇事蹟為題，跳脫以往紀念碑、雕塑品的紀念形式，將蜿蜒的地景融入其中，以歷史脈絡作為連接路徑，更以橫跨馬路的環跨橋劃出一個「圓」，象徵族群的融合與團結。而清水模劃出的建築之美，不只融入了這段歷史，也吸引了許多遊客前來拍照打卡，小戴當然也不忘在此留下一些美照。

延著樓梯，進到位於地下一樓的展廳空間，立刻感受到一股莊嚴的氛圍，仿佛時光倒流，回到了那個動盪的年代。志工阿姨熱情招呼，也和小戴用客語聊了起來，「每次在外面聽到客語都覺得好親切喔！」小戴開心地說。

公園造景設計，讓這段過往歷史走進現代人日常生活，其最大特色「乙未之環」象徵臺灣義軍跨越族群藩籬、團結保鄉衛土。 林昶志／攝影

展覽內詳細介紹了當年客家義勇軍為保衛臺灣所做出的犧牲，展示了許多歷史文物、圖片與戰爭場景的復原模型，也有一些有趣的互動式裝置，讓小戴玩得不亦樂乎，「我以前歷史很爛也沒什麼興趣，但這個展覽真的做得很認真，我覺得很值得來看看。」透過展覽，除了了解乙未戰爭的背景和經過，也突顯了當年客家人為保衛家園所展現出的勇氣和決心，讓同為客家人的小戴相當感動，「下次有時間，我要再來一次！」

第二站：天光雜貨店

天光雜貨店致力增加品牌能見度，除了居家小物、傳統美食，還販售肌膚清潔、美妝產品，鼓勵多元產品開發。 林昶志／攝影

離開紀念公園後，小戴來到了天光雜貨店。這家雜貨店是桃園市基金會為了行銷客家文創及在地客家小農商品，在桃園平鎮新富市場一樓所打造的店面，儘管外觀沒有懸掛大招牌，卻是一個寶藏滿滿的小天地。

一進到天光雜貨店，小戴興奮的推著購物車四處逛，店內陳列著各式各樣的客家特色商品，包括傳統食品、手工藝品以及一些古早味物件，也有許多年輕創意品牌入駐，希望能挖掘在地職人的魅力，讓人感受到滿滿的客家風情。

「什麼食物只要沾桔醬就對了，我連粄條和鹹湯圓都會沾桔醬吃！」對客家桔醬情有獨鍾，小戴一看到馬上拿了兩罐放進購物車。桔醬由新鮮的桔子製成，帶有獨特的酸甜味道，是客家家庭餐桌上的常見調味品，也是小戴最喜歡的醬料之一。

而擂茶也是他難以忘懷的好滋味，「小時候家裡沒有在吃擂茶，可能因為做起來很麻煩，後來長大一點吃到，覺得好好吃，爸爸才跟我說這是客家的食物。」融合了茶葉、芝麻、花生等多種穀物食材的傳統飲品，帶有濃郁的堅果香氣，口感豐富，每一口都讓人感受到客家飲食文化的博大精深。

此外，小戴還選購了一個藍染小袋，「藍染就是我們客家的東西啦！」他語帶驕傲地說。這些手工製作的藍染工藝品，色澤沉穩，充滿了濃厚的客家風情。藍染技術是客家人世代相傳的傳統工藝，每一件作品都必須經過手工反覆染色和晾曬，才能呈現出獨一無二的藍色紋理，不只展現藍染職人們的工藝技術，也象徵客家人對生活的細膩與追求。

另外基金會預計於 11 月中旬舉辦「天光市集暨客家精品禮盒成果發表會」，鑑於去年廣獲各界好評，今年將延長為2日的市集活動，活動中將推出桃園十大客家精品禮盒，成為天光的年度主推商品。2日的活動也包含各式精彩演出與趣味互動、抽獎及市集等，歡迎大家屆時共同來參與。

結完帳後，原本預計前往下個行程，不料外面卻下起了午後雷陣雨，只好先在店內的座位區等雨停，等待的同時就先來開箱吧！從袋中拿出本次的戰利品，小戴露出滿意的笑容，問到是要送人嗎？

「怎麼可能，我要全部獨享！」逗得大家哈哈大笑。座位區旁還有斗笠和蒲葵扇，能讓民眾穿戴拍照，小戴也憶起以前老家的蒲葵扇邊緣都是由阿婆一個個手工縫製的，是夏天的消暑好物，也是他的兒時回憶之一。

聊著聊著，窗外雨勢也漸弱，小戴起身準備出發今天的最後一站——八字圳水岸公園。

第三站：八字圳水岸公園

伯公潭水岸公園以挖掘歷史及重塑灌溉水渠為設計脈絡，重現紅磚糯米拱橋的風貌，保留八字圳源頭的遺址，並以跳石表達傳承、護生、防洪的概念。 林昶志／攝影

平鎮區五大伯公之一，位於伯公潭下游，八字圳河水入口的圓墩上，故名圓墩伯公，又稱水尾伯公。 公園有新設計紅磚橋意象的梅花布馬景觀橋，串聯老街溪左右兩岸。 林昶志／攝影

車子從車水馬龍的大馬路，轉進一旁的小巷，映入眼簾的便是八字圳水岸公園。這座公園沿著八字圳而建，底下的老街溪原本是桃園中壢平鎮市區的臭水溝，重新整治後，將水岸空間規劃成林澗生活園區、礫間處理展示廊道、河川教育中心、自行車步道，而溪上原有的三座橋則改為景觀橋梁，為當地居民提供了一個放鬆身心的好去處。

抵達時雨未停，下車後，小戴撐著傘先去廣仁宮向伯公打個照面，再沿著老街溪雨中漫步，閱讀路上的介紹牌，才知道原來八字圳是桃園的歷史古圳。作為平鎮客家人重要的水利設施，已有百年歷史，當年客家先民利用這條圳道灌溉農田，保證了農作物的豐收，成為當地農業發展的重要基礎，不僅見證了客家人對自然的尊重與利用，也成為今天平鎮市民日常生活的一部分，承載著代代相傳的文化記憶。

公園內的步道沿著水圳蜿蜒展開，而下到溪邊便能抵達伯公潭跳石步道，一顆顆大石頭排列在溪中，老街溪的水流因降雨而較為湍急，身為登山嚮導的小戴，閱歷過無數的大自然，謹慎地邁開腳步，踩過一顆顆石頭，感受著大自然的生命力，想像當時的客家人依傍著這條溪而生的景象。

「我常常去新竹那邊露營，回程的時候就會來平鎮休息一下，吃個點心、輕鬆走走，像這裡也蠻適合的。」除了在跳石步道親近老街溪，若是去橋上更能將八字圳的美景一網打盡，天氣晴朗的傍晚還能望見金黃色的夕陽呢！

尾聲：期待下次天光

「我覺得平鎮就是一個很豐富、很多元的地方，有很多好吃、好玩的地方等著大家來探索。」短短的一下午旅程，讓小戴對平鎮有了不同的認識，這裡不僅僅是一座城市，更是一個充滿歷史與文化的地方，處處都能挖掘出與客家文化的深厚連結。

沒想到準備離開時，雨竟然停了。「天光啦！天光啦！」小戴笑道，並解釋其實「天光」在客語中是「明天」的意思，也就是天一亮，明天就會到來，客語中經常有許多日常用語與大自然息息相關，相當優美。這趟旅程就這樣在天光的驚喜中畫下尾聲，也期待下一次的天光日，能夠再次來到平鎮。

本文作者簡介

廖品榕
現為自由編輯，喜歡雜誌、美食和棉被，夢想養一隻呆呆獸，駕駛著身體在地球探索中，目前是第二十五年。

●本文摘選自桃園市政府客家事務局季刊《尋客》第39期電子書。原文為「在城市肚講自家个故事」，授權刊登聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，未經同意，請勿轉載。

MEET HAKKA 第39期：在城市肚講自家个故事
出刊頻率：季刊
出版時間：2024-09-15

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