國資圖 100 歲了！ 「百年資圖．智閱未來」沉浸閱讀的魅力

聯合新聞網／ 國立公共資訊圖書館
國資圖珍藏的歷史照片。
國資圖珍藏的歷史照片。

撰文｜陳怡如　

攝影｜鄭雍正、莊震烽

從日治時期1923年成立至今，經過一世紀的歲月洗禮，國資圖經歷紙本到數位，再到智慧化的時代，在每個時代都發揮著重要的角色，成為臺灣最重要的公共圖書館之一。

甫接任館長50天的國資圖館長馬湘萍，開心迎接國資圖百歲生日的重要時刻。在館慶前幾天，她特別進行一趟國資圖的百年巡禮，造訪過去所有館址。第一站，她到臺中州立圖書館在自由路上的舊址，現已變為合作金庫，看著行員忙碌數著鈔票，百年前這裡卻是在數書，成了有趣對比。她笑說：「錢滿足人們的物質需求，書卻是我們的精神糧食。」

國資圖歡慶百歲生日。

接著到臺中公園旁的精武路分館，這裡歷經臺灣省立臺中圖書館和國立臺中圖書館時期，懷舊建築是許多臺中人的回憶。最後來到五權南路上的國資圖總館，流線造型好比知識之河，象徵知識遠遠流長，無限延伸。馬湘萍分享，「不規則的 L 造型，在我眼中代表擁抱和包容，擁抱我們的讀者，包容各個族群。」

圖書館的科技領航者　以閱讀啟發智慧

身為臺灣首座國家級實體與數位合一的公共圖書館，在10年前國資圖總館啟用時，就以「數位」為核心，扮演圖書館的科技領航者，導入電子書、機器人與自動借還書系統，更首創全國 iLib Guider App 服務，用手機就能即時查詢超過125萬件館藏、導引取書，並化身「行動借閱證」，掃描條碼即完成借書。

馬湘萍指出，國資圖每年平均到館人次接近200萬，數位參訪人次更超過1,100萬，這代表臺灣2300萬人口，平均每2個人就會運用國資圖的數位資源，「科技發展日新月異，國資圖也會不斷進化，站在最前沿引入更好更新的科技，成為服務國人的先進圖書館，同時帶動各級圖書館升級。」

未來國資圖會透過更多元的方式，讓讀者愛上閱讀。馬湘萍分享一個小故事，知名的棒球選手大谷翔平從小就熱愛閱讀，他在高校時期的「目標達成計劃表」中，就寫下「未來成功的要素之一就是閱讀」，體能訓練增強他的打球技術，閱讀則鍛鍊他的心智，成年後大谷翔平的優秀表現、面對媒體侃侃而談，閱讀都扮演重要角色。「做為一個提供書的平臺，希望大家都能夠透過閱讀，啟發智慧。」馬湘萍說。

百年館慶以「百年資圖，智閱未來」主題啟動儀式。

生日同樂　人氣火熱

百年館慶活動在5月13日盛大登場，以「百年資圖 智閱未來」為主題，不僅許多貴賓、歷任館長都到場祝福，還邀來退休館員共襄盛舉，其中高齡90多歲的退休館員朱伯伯也特地「回娘家」。國資圖還特別邀請2個偏鄉小學的學童，實際造訪體驗國資圖的創新設備，感受閱讀魅力。

館慶

活動當天以「館慶音樂會」拉開序幕，特別邀請臺灣青年交響樂團（NTSO）演奏「百年館慶序曲」，悠揚樂聲迴盪，吸引許多大小朋友到場欣賞。隨後 NTSO一連表演生日快樂歌、古典樂曲、臺灣民謠、經典英文歌和輕快的阿根廷探戈等歌曲，曲目包含東西方文化的音樂元素，展現國資圖歷經百年歲月，一直致力收藏、保存和展現全球多元的文化藝術，同時顯現音樂與閱讀之間的連結，激發人們對文化與藝術的熱愛。

館慶音樂會。

生日市集

在國資圖的戶外廣場上，還有人氣爆棚的「生日市集」，邀請大學院校、社教館所等10多個夥伴擺設攤位同慶，不少伙伴都帶來拿手絕活，讓民眾體驗，完美展現圖書館和社會的融合，傳遞多元價值。另外，行政院農業委員會南投林區管理處推出「借書換樹苗」活動，特別準備 200 株樹苗，民眾只要借 3 本書，就能兌換1 株樹苗，不少人都人手一株。張秀菊社會福利慈善事業基金會則帶來親子互動爆米香製作，「蹦」的一聲，爆出陣陣米香，許多孩子爭相體驗。臺中市政府消防局第七救災救護大隊信義分隊也帶來消防體驗營，不少小小孩套上消防員外套，學習如何操作滅火器。臺灣工藝研究發展中心以植物、果實、樹枝為材料，讓民眾動手 DIY 做成小動物或昆蟲。技職夥伴虎尾科技大學教小朋友製作最愛的史萊姆玩具。高雄科技大學帶來機械與立體模型拼組。整場市集熱鬧非凡，許多民眾親家帶眷，大小朋友一起同樂。

熱鬧互動的生日市集

消防職人體驗活動，培養小朋友探索學習樂趣

動手DIY友製作史萊姆玩具。

百歲紀念種樹苗 百年桃+幸福5比

在廣場另一端，馬湘萍帶領國資圖的主管們種下 12 棵流蘇樹苗，象徵圖書館「知識之流―豐富藏書」的意義，以閱讀種下智慧，同時表達圖書館致力推廣環保和永續發展的信念。未來當這些樹苗成長、開枝散葉，又成了另一個民眾可親近的自然景觀，作為國資圖百歲的永久紀念。

不僅戶外廣場，館內活動也熱鬧展開。當天一早，許多人就聚集在大廳擲骰子，都是為了參加「百年桃好運」活動，只要骰子擲出相同點數，就能獲得百年老店壽桃一顆，吸引不少人來試試手氣。館內另一角還有「百年書香二手傳愛」，只要說出有「百」字的成語，就能免費入場兌換二手好書。

「百年桃好運」活動，只要骰子擲出相同點數，就能獲得百年老店壽桃。

百年生日當然也不能少了國資圖吉祥物貓頭鷹。在希臘神話中，貓頭鷹是象徵智慧的使者，國資圖有四隻吉祥物，分別是Rupi（露比）、Eepi（依比）、Appi（艾比）、Lapi（拉比），此外還有高人氣的運書機器人BOPI（波比），5隻貓頭鷹組成「幸福5比」。當天舉辦「變裝百拍幸福五『比』―帶著貓頭鷹來祝福」，只要來館出示有貓頭鷹形象或圖案物品、身著具貓頭鷹圖案的衣物、或變裝成貓頭鷹，就能體驗百年生日專屬拍貼。在戶外也有「國資圖幸福5比見面會」，5隻吉祥物快閃出現，幸運的話就能一次蒐集到可愛5比。

吉祥物貓頭鷹與民眾一起幸福5比。

數位並行，線上收集讀者回憶

國資圖還舉辦線上徵文活動，請讀者以文字或照片，分享和國資圖有關的回憶。有人分享曾帶奶奶參與祖父母節的混齡，為了活動，每晚都安排不同孫子、孫女陪練，當天還號召所有家族成員去幫奶奶加油；有人從五專就和姐姐一起到圖書館念書，到現在 30 幾年過去，退休後依舊在館內享受屬於自己的悠閒時光；還有人盛讚美麗的國資圖，「是看得到天空的圖書館」，徜徉在書海的週末，偶爾抬首即是湛藍天空。一位媽媽分享在大女兒一年級的時候，一年內就扛了 1,000 多本書回家，現在換到二女兒開始熱衷於閱讀；另一位媽媽則分享女兒從小學一年級開始，每週2天到國資圖看書，還會外借回家閱讀，女兒有幸被國資圖推薦為「愛閱達人」，在愛閱達人的得獎作文中，女兒以《有趣的圖書館》為題寫道：「圖書館真像一塊營養又有價值的特大魔糖，我要把它的養份都吸收到腦海和心裡，每天沉浸在瀰漫的書香裡，享受美味可口的滋味！」。

讀者寫下百年祝福與祈願。

有人曬出和孩子參加國資圖春節揮毫寫春聯的照片；有人分享在國資圖 90周年館慶數位創作競賽獲獎的獎狀；還有人保留 10 年前國資圖新館正式啟用時，當場辦理的借閱證，小小卡片上新館外觀造型清晰可見，直到現在依舊用它借閱國資圖的書籍。這些點點滴滴，全都是在讀者青春歲月中留下的珍貴記憶。

圖書館在人類社會中扮演知識傳承和資訊傳播的角色，在閱讀力等於競爭力的時代，公共圖書館正是扮演著帶領民眾探索知識的領航者、縮短數位落差的實踐者，和深耕全民閱讀的推動者。在這百年旅程中，國資圖不斷創新進步，百年館慶呈現圖書館的精彩故事，未來國資圖仍會與時俱進，迎接下一個百年閱讀新風貌。

●本文摘選自所發行雙月刊《》雜誌168期：百年資圖 智閱未來，授權於聯合新聞網‧琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。

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