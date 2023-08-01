國資圖 100 歲了！ 「百年資圖．智閱未來」沉浸閱讀的魅力

撰文｜陳怡如

攝影｜鄭雍正、莊震烽

從日治時期1923年成立至今，經過一世紀的歲月洗禮，國資圖經歷紙本到數位，再到智慧化的時代，在每個時代都發揮著重要的角色，成為臺灣最重要的公共圖書館之一。

甫接任館長50天的國資圖館長馬湘萍，開心迎接國資圖百歲生日的重要時刻。在館慶前幾天，她特別進行一趟國資圖的百年巡禮，造訪過去所有館址。第一站，她到臺中州立圖書館在自由路上的舊址，現已變為合作金庫，看著行員忙碌數著鈔票，百年前這裡卻是在數書，成了有趣對比。她笑說：「錢滿足人們的物質需求，書卻是我們的精神糧食。」

國資圖歡慶百歲生日。

接著到臺中公園旁的精武路分館，這裡歷經臺灣省立臺中圖書館和國立臺中圖書館時期，懷舊建築是許多臺中人的回憶。最後來到五權南路上的國資圖總館，流線造型好比知識之河，象徵知識遠遠流長，無限延伸。馬湘萍分享，「不規則的 L 造型，在我眼中代表擁抱和包容，擁抱我們的讀者，包容各個族群。」

圖書館的科技領航者 以閱讀啟發智慧

身為臺灣首座國家級實體與數位合一的公共圖書館，在10年前國資圖總館啟用時，就以「數位」為核心，扮演圖書館的科技領航者，導入電子書、機器人與自動借還書系統，更首創全國 iLib Guider App 服務，用手機就能即時查詢超過125萬件館藏、導引取書，並化身「行動借閱證」，掃描條碼即完成借書。

馬湘萍指出，國資圖每年平均到館人次接近200萬，數位參訪人次更超過1,100萬，這代表臺灣2300萬人口，平均每2個人就會運用國資圖的數位資源，「科技發展日新月異，國資圖也會不斷進化，站在最前沿引入更好更新的科技，成為服務國人的先進圖書館，同時帶動各級圖書館升級。」

未來國資圖會透過更多元的方式，讓讀者愛上閱讀。馬湘萍分享一個小故事，知名的棒球選手大谷翔平從小就熱愛閱讀，他在高校時期的「目標達成計劃表」中，就寫下「未來成功的要素之一就是閱讀」，體能訓練增強他的打球技術，閱讀則鍛鍊他的心智，成年後大谷翔平的優秀表現、面對媒體侃侃而談，閱讀都扮演重要角色。「做為一個提供書的平臺，希望大家都能夠透過閱讀，啟發智慧。」馬湘萍說。

百年館慶以「百年資圖，智閱未來」主題啟動儀式。

生日同樂 人氣火熱

百年館慶活動在5月13日盛大登場，以「百年資圖 智閱未來」為主題，不僅許多貴賓、歷任館長都到場祝福，還邀來退休館員共襄盛舉，其中高齡90多歲的退休館員朱伯伯也特地「回娘家」。國資圖還特別邀請2個偏鄉小學的學童，實際造訪體驗國資圖的創新設備，感受閱讀魅力。

館慶音樂會

活動當天以「館慶音樂會」拉開序幕，特別邀請臺灣青年交響樂團（NTSO）演奏「百年館慶序曲」，悠揚樂聲迴盪，吸引許多大小朋友到場欣賞。隨後 NTSO一連表演生日快樂歌、古典樂曲、臺灣民謠、經典英文歌和輕快的阿根廷探戈等歌曲，曲目包含東西方文化的音樂元素，展現國資圖歷經百年歲月，一直致力收藏、保存和展現全球多元的文化藝術，同時顯現音樂與閱讀之間的連結，激發人們對文化與藝術的熱愛。

館慶音樂會。

生日市集

在國資圖的戶外廣場上，還有人氣爆棚的「生日市集」，邀請大學院校、社教館所等10多個夥伴擺設攤位同慶，不少伙伴都帶來拿手絕活，讓民眾體驗，完美展現圖書館和社會的融合，傳遞多元價值。另外，行政院農業委員會南投林區管理處推出「借書換樹苗」活動，特別準備 200 株樹苗，民眾只要借 3 本書，就能兌換1 株樹苗，不少人都人手一株。張秀菊社會福利慈善事業基金會則帶來親子互動爆米香製作，「蹦」的一聲，爆出陣陣米香，許多孩子爭相體驗。臺中市政府消防局第七救災救護大隊信義分隊也帶來消防職人體驗營，不少小小孩套上消防員外套，學習如何操作滅火器。臺灣工藝研究發展中心以植物、果實、樹枝為材料，讓民眾動手 DIY 做成小動物或昆蟲。技職夥伴虎尾科技大學教小朋友製作最愛的史萊姆玩具。高雄科技大學帶來機械與立體模型拼組。整場市集熱鬧非凡，許多民眾親家帶眷，大小朋友一起同樂。

熱鬧互動的生日市集

消防職人體驗活動，培養小朋友探索學習樂趣

動手DIY友製作史萊姆玩具。

百歲紀念種樹苗 百年桃+幸福5比

在廣場另一端，馬湘萍帶領國資圖的主管們種下 12 棵流蘇樹苗，象徵圖書館「知識之流―豐富藏書」的意義，以閱讀種下智慧，同時表達圖書館致力推廣環保和永續發展的信念。未來當這些樹苗成長、開枝散葉，又成了另一個民眾可親近的自然景觀，作為國資圖百歲的永久紀念。

不僅戶外廣場，館內活動也熱鬧展開。當天一早，許多人就聚集在大廳擲骰子，都是為了參加「百年桃好運」活動，只要骰子擲出相同點數，就能獲得百年老店壽桃一顆，吸引不少人來試試手氣。館內另一角還有「百年書香二手傳愛」，只要說出有「百」字的成語，就能免費入場兌換二手好書。

「百年桃好運」活動，只要骰子擲出相同點數，就能獲得百年老店壽桃。

百年生日當然也不能少了國資圖吉祥物貓頭鷹。在希臘神話中，貓頭鷹是象徵智慧的使者，國資圖有四隻吉祥物，分別是Rupi（露比）、Eepi（依比）、Appi（艾比）、Lapi（拉比），此外還有高人氣的運書機器人BOPI（波比），5隻貓頭鷹組成「幸福5比」。當天舉辦「變裝百拍幸福五『比』―帶著貓頭鷹來祝福」，只要來館出示有貓頭鷹形象或圖案物品、身著具貓頭鷹圖案的衣物、或變裝成貓頭鷹，就能體驗百年生日專屬拍貼。在戶外也有「國資圖幸福5比見面會」，5隻吉祥物快閃出現，幸運的話就能一次蒐集到可愛5比。

吉祥物貓頭鷹與民眾一起幸福5比。

數位並行，線上收集讀者回憶

國資圖還舉辦線上徵文活動，請讀者以文字或照片，分享和國資圖有關的回憶。有人分享曾帶奶奶參與祖父母節的混齡桌遊，為了活動，每晚都安排不同孫子、孫女陪練，當天還號召所有家族成員去幫奶奶加油；有人從五專就和姐姐一起到圖書館念書，到現在 30 幾年過去，退休後依舊在館內享受屬於自己的悠閒時光；還有人盛讚美麗的國資圖，「是看得到天空的圖書館」，徜徉在書海的週末，偶爾抬首即是湛藍天空。一位媽媽分享在大女兒一年級的時候，一年內就扛了 1,000 多本書回家，現在換到二女兒開始熱衷於閱讀；另一位媽媽則分享女兒從小學一年級開始，每週2天到國資圖看書，還會外借回家閱讀，女兒有幸被國資圖推薦為「愛閱達人」，在愛閱達人的得獎作文中，女兒以《有趣的圖書館》為題寫道：「圖書館真像一塊營養又有價值的特大魔糖，我要把它的養份都吸收到腦海和心裡，每天沉浸在瀰漫的書香裡，享受美味可口的滋味！」。

讀者寫下百年祝福與祈願。

有人曬出和孩子參加國資圖春節揮毫寫春聯的照片；有人分享在國資圖 90周年館慶數位創作競賽獲獎的獎狀；還有人保留 10 年前國資圖新館正式啟用時，當場辦理的借閱證，小小卡片上新館外觀造型清晰可見，直到現在依舊用它借閱國資圖的書籍。這些點點滴滴，全都是在讀者青春歲月中留下的珍貴記憶。

圖書館在人類社會中扮演知識傳承和資訊傳播的角色，在閱讀力等於競爭力的時代，公共圖書館正是扮演著帶領民眾探索知識的領航者、縮短數位落差的實踐者，和深耕全民閱讀的推動者。在這百年旅程中，國資圖不斷創新進步，百年館慶呈現圖書館的精彩故事，未來國資圖仍會與時俱進，迎接下一個百年閱讀新風貌。

●本文摘選自國立公共資訊圖書館所發行雙月刊《書香遠傳》雜誌168期：百年資圖 智閱未來，授權於聯合新聞網‧琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。