現場直擊！2023廣藝金創獎頒獎典禮 6大得獎感言一次看

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國內表演藝術界的年度盛會登場！第五屆廣藝基金會《表演藝術金創獎》決選結果7月19日揭曉，由阮劇團《講話沒有在聽》抱回金獎與人氣獎！盜火劇團《One Two Punch 痛感一擊》、飛創意工作室《將軍》分獲銀獎、銅獎，佳作兩名由末路小花X許芃（阿公婆）飛仙（後人）碎嘴家族史創作計畫——《睡在羊皮上勤儉打呼的叔婆太》跟隔離島劇團的音樂劇《超自由既視漫遊》獲獎。

廣藝基金會執行長楊忠衡強調，廣藝與所有得獎團隊同在，衷心期待經過精心打磨後，明年的正式演出必然精彩可期。典禮除了團隊精彩的試演片段，5大團隊們動人又真摯的得獎感言更是一大亮點，一起來回顧、重溫這些感動時刻！

（延伸閱讀：廣藝第五屆金創獎出爐 阮劇團改編作《講話沒有在聽》奪金獎和人氣獎）

金獎：阮劇團-《講話沒有在聽》

阮劇團團長 蔡明純：首先感謝廣藝基金會舉辦金創獎，讓表演團隊有機會讓作品更成熟面對觀眾。阮劇團三年前注意到《講話沒有在聽》，阮劇團對於劇本探討生命、家庭、情感議題深感興趣，決定開啟改編計畫。這些年阮劇團也思考台灣文化是什麼，期盼這作品乍看之下很不『阮』，實際上剖開來看其實很『阮』！透過兼具生命、家庭、親情三者，而且讓大家都有共感的題材，接觸到更多的觀眾面向。

銀獎：盜火劇團-《One Two Punch 痛感一擊》

銀獎得獎團隊：盜火劇團《One Two Punch 痛感一擊》。（圖／AQ廣藝誌提供）

盜火劇團 團長 劉天涯：這是盜火首度嘗試音樂劇挑戰，一定有不足的地方，感謝劇組人員陪我們走了這趟冒險旅程。

盜火劇團駐團導演 陳昶旭：因為是第一次製作音樂劇，創作過程遇到的挑戰，特別謝謝廣藝金創獎創投計畫，給了我們資金、意見的協助，今天試演會讓我們知道完成了哪些部分、還沒做到的部分，以及應該完成的目標，這是非常寶貴的經驗，之後在正式演出的路上會持續努力。

銅獎：飛創意工作室-《將軍》

銅獎得獎團隊：飛創意工作室-《將軍》。（圖／AQ廣藝誌提供）

《將軍》編劇／詞曲 鄧凱綸：感謝廣藝基金會讓我們有機會做這齣跨界製作，我們身為當代戲曲人可以為這個世代想要嘗試的貢獻，期盼能為戲曲創作盡一分心力，會繼續在跨界製作中努力，把戲曲帶入現代戲劇的社會之中。

最佳人氣獎：阮劇團-《講話沒有在聽》

出演阮劇團《講話沒有在聽》的演員羅北安。（圖／AQ廣藝誌提供）

《講話沒有在聽》演員羅北安：之前好幾次來過廣藝廳演戲，非常喜歡這場地，跟觀眾之間有非常親密感覺。這場館服務廣達、林口、以及台北等各縣市的觀眾們，企業對於藝文推廣支持，能帶動文化藝術非常棒，太開心拿下最佳人氣獎！

佳作：末路小花 X許芃（阿公婆）飛仙（後人）碎嘴家族史創作計畫——《睡在羊皮上勤儉打呼的叔婆太》》

佳作得獎團隊：末路小花 X許芃（阿公婆）飛仙（後人）碎嘴家族史創作計畫——《睡在羊皮上勤儉打呼的叔婆太》》。（圖／AQ廣藝誌提供）

末路小花行政 果明珠：末路小花成立7年，很努力著墨在人與人、人與土地的關係故事，期待透過溫暖、溫柔方式去說打動人的故事，謝謝大家給我們機會，很可惜沒有機會參加試演，我們會繼續努力，也邀請大家在明年一月青埔過嶺來看這齣戲。

佳作：隔離島劇團《超自由既視漫遊》

佳作得獎團隊：隔離島劇團《超自由既視漫遊》。（圖／AQ廣藝誌提供）

隔離島劇團 藝術總監 劉紹基：恭喜今天所有得獎者，也包括我們自己。隔離島劇團是剛起步的劇團，聽得出來我們有很深厚新住民的背景，感謝金創獎給我們的佳作肯定，這作品是很新嘗試，離成熟、孵化還有很長的路，謝謝評審們的提點、回饋與建議，期待之後有機會把作品呈現給大家。

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