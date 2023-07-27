廣藝第五屆金創獎出爐　阮劇團改編作《講話沒有在聽》奪金獎和人氣獎

得獎影視IP搬上劇場舞台再添生力軍！2023第五屆廣藝基金會《表演藝術金創獎》7月19日出爐，在重量級演員羅北安助陣加持下，阮劇團改編金馬獎最佳短片的同名作品《講話沒有在聽》獨占鰲頭，笑擁金獎及獎金10萬元！廣藝基金會執行長楊忠衡強調，廣藝與所有得獎團隊同在，衷心期待經過精心打磨後，明年的正式演出必然精彩可期。

盜火劇團以《One Two Punch 痛感一擊》拿下銀獎（獎金8萬元），銅獎（5萬元）得主為飛創意工作室的搖滾戲曲音樂劇場《將軍》；佳作兩名則頒給末路小花作品：末路小花X許芃（阿公婆）飛仙（後人）碎嘴家族史創作計畫——《睡在羊皮上勤儉打呼的叔婆太》，以及隔離島劇團的音樂劇《超自由既視漫遊》，各獲獎金3萬元。

國內表藝界年度盛會、第五屆《金創獎》試演決選暨頒獎典禮，疫情趨緩後首度「回娘家」，19日下午在桃園廣達電腦總部廣藝廳舉行，拳擊擂台赫然現身舞台上，一開場就讓觀眾眼睛為之一亮！隨著主持人鄭一慧宣告，入圍三團的重磅對決正式展開，《One Two Punch 痛感一擊》率先登場，試演片段以音樂劇形式，詮釋台灣劇場界堪稱前所未見的女性拳擊題材。

全場引頸企盼的《金創獎》金獎，由廣藝基金會執行長楊忠衡上台揭曉，結果由《講話沒有在聽》榮膺金獎。阮劇團團長蔡明純上台領獎時表示，三年前就已相中此一劇本，近年來深思「台灣文化究竟是什麼」的阮劇團，期盼此一「乍看之下很不『阮』，剖開來看其實很『阮』！」的作品，能夠透過兼具生命、家庭、親情三者，且讓大家都有共感的題材，接觸到更多的觀眾面向。

《講話沒有在聽》不僅獲得評審團肯定，也在觀眾席引發共感，贏得現場逾百位觀眾線上票選出的「最佳人氣獎」及五仟元。《講話沒有在聽》描述孤身來台的外省老兵父親於臥榻中死亡，家人發現後的種種反應，全劇緊扣「家」為主場景，不僅有結合台灣本土民俗的魔幻情節、氛圍，且在喜劇式對話中傳達親情糾結、世代溝通差異。

盜火劇團以《One Two Punch 痛感一擊》拿下銀獎

《金創獎》的得獎常客盜火劇團，過去四屆創下三銀一銅的成績，本屆再度由文化內容策進院院長李明哲手中接過銀獎，團長兼《One Two Punch 痛感一擊》編劇／作詞之一的劉天涯表示，此為盜火劇團首度嘗試創作音樂劇，必然有所不足，但也是段有血有淚的冒險旅程。銅獎得主《將軍》的編劇／詞曲鄧凱綸也代表該劇所有的「戲曲人」夥伴發言，未來將持續努力從事跨界創作，把戲曲帶入當代觀眾的生活之中。

飛創意工作室的搖滾戲曲音樂劇場《將軍》拿下銅獎

《將軍》講述一個象棋「棋子」，一段遊歷人世間的奇幻之旅，整體創意發想源自京劇，嘗試融合流行搖滾、RAP、戲曲的音樂聲腔，並結合環景投影影像美學，營造棋盤上的嘉年華氛圍。《One Two Punch 痛感一擊》全劇描寫，女拳手臻亞在WBCA國際拳擊賽中，意外造成對手致死的憾事，劇情從迷失、困頓到重新出發，除在擂台上力拚自我價值外，並觸及女性、愛情、成長等主題

「讓好作品、好創意，未來都能有好前途！」廣藝基金會執行長楊忠衡強調，金創獎頒獎典禮重回孵化搖籃般的廣藝廳，有如獲得「重生之日」。他也特別感謝來自文策院、北藝中心等的共同支持，讓本屆金創獎的合作層面更為擴大。

台北藝術推廣協會創辦人及藝術總監陳琪代表複審評審團發表總評，指出三個入圍作品的未來均相當令人期待，《金創獎》兼具獎勵創作、提供創投機會兩者，由最初投件的創意開發，最終目標則是創造票房。評審團成員一致期盼，得獎作品未來站上舞台後，均能吸引更多民眾走進劇場，進而帶動社會風氣，達到《金創獎》的宗旨「創作影響世界」。

第五屆廣藝金創獎評審們大合照

第五屆金創獎複審陣容雲集館領導人、製作人及策展人等，包括臺北表演藝術中心執行長王孟超、文化內容策進院院長李明哲、聯合數位文創董事長兼總經理李彥甫、故事工廠創辦人暨執行長林佳鋒、台北藝術推廣協會創辦人及藝術總監陳琪、臺中國家歌劇院副總監鄢繼嬪，以及廣藝基金會執行長楊忠衡、副執行長林霈蘭、節目處總監陳鈺芬等九位。

第五屆廣藝金創獎大合照。

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