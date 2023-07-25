細數台灣1950至60年代 涉及臺獨案的軍校生與事件

文｜陳銘城（人權文史工作者）

1950年代底至60年代初，臺灣有不少軍中臺獨叛亂案。

1958年臺灣獨立革命委員會案

最早是1958年、陸軍官校22期畢業的新竹人吳鍾靈（他們那一期的官校生還有一位二二八受難家屬林宗和），他的父親是臺大文學院代理院長。吳鍾靈在1956年於臺灣省保安司令部擔任上尉情報官時，與經常到他家為他岳父注射針藥的陳金龍認識。

吳鍾靈的黃埔學生照（吳鍾靈提供）

吳鍾靈二十三歲時的照片（吳鍾靈提供）

陳金龍是基隆人，出身臺大熱帶醫學研究所，深具臺灣意識，他曾在戰後偷渡日本多年，受到廖文毅「臺灣共和國臨時政府」的臺獨建國主張影響甚大。

有一次吳鍾靈與同袍討論軍中新兵訓練團的事情，陳金龍正好在座，他鼓勵吳鍾靈繼續留營服役，伺機掌握軍權，推動臺灣獨立，他們構想是以「反共產黨，反國民黨，臺灣獨立」為口號，組織臺籍軍校同學成立「臺灣獨立革命委員會」。

為了籌募活動基金，吳鍾靈找到同為官校22期，但在化學工業公司擔任推銷員的林再受，後來又正巧遇到吳鍾靈的同期同學黃深柱到訪，陳金龍因而認識了當時任職總統府警衛聯的連長黃深柱。

1958年9月吳鍾靈在保安司令部被捕，陳金龍、黃深柱、林再受也都被捕，幸好，陳金龍雖受酷刑、身受重傷，仍未屈打成招，要不然，該案很容易被扭變成「刺殺蔣中正總統案」，四人都被判十年，沒死。

吳鍾靈1968年重回東本願寺遺址（劉弘良攝、吳鍾靈提供）

1958年海軍臺獨案

曾任日本海軍的許昭榮，為逃避逮捕，加入國軍的海軍，協助操作現代化的船艦。許昭榮在赴美接艦時，從夏威夷帶回廖文毅在日本宣傳「臺灣共和國臨時政府」的手冊，不僅在船艦上傳閱，也分頭翻譯成中文，方便閱讀，引起政戰官注意，因而除了案首許昭榮外，還有張幹男、曾國英、陳水清等人被捕，先送到鳳山招待所，判刑後再送到綠島新生訓導處服刑。

在綠島新生訓導處時，曾國英還因參加康樂隊活動，與綠島女子蘇素霞譜出戀曲，而蘇素霞卻在也追求她的政戰官施加壓力下，服毒自殺，留下一段綠島女子為愛殉情的故事。

1961年蘇東啟案

虎尾的張茂鍾等人，吸收並拉攏在鄰近服兵役、以海軍陸戰隊員陳庚辛為首的軍中成員。起初是陳庚辛因在部隊說臺語，遭到處罰，他被處以脫掉上衣、穿內褲爬天堂路的嚴酷處罰，讓他憤而帶出陳良、鄭金河、詹天增、鄭正成等人加入這場「軍民共同起義推翻國民黨政府」的運動。後來鄭金河等人，在1970年的泰源事件中，再度因越獄逃亡而遭判死刑。

1962年6月亞細亞同盟

被捕的施明德、蔡財源，他們從國小就是同班同學，蔡財源念陸軍官校，施明德念陸軍後補軍官班。被捕時，蔡財源是官校學生，施明德則是在小金門服役的軍官。因為聚會都在施明德家開的旅社，因此他的大哥施明正、三哥施明雄都被捕和判刑。

蔡財源在坐牢時，曾偷偷收集和整理獄中政治犯名單，又成功地送到海外，他自己卻被刑求成傷，並且多判三年，也因此蔡財源後來被全美臺灣人權協會，頒贈「鄭南榕紀念獎」。

蔡財源應邀出席2010年世界人權日開幕活動（蔡宏明拍攝）

但是，出獄後，曾當過高雄市三鳳宮主委的蔡財源，後來竟因參加「臺灣民政府」，而與臺灣民政府主席林志昇等人，都被控詐欺罪入獄。

1960年陸軍吳炳坤等人叛亂案

1960年陸軍官校30期的學生吳炳坤、張泉地、許直勝、陳恩泉等四位官校學生被捕，全校五十多位臺籍軍校生也個別被叫去問話三、四次，幾乎陸官30期的臺籍學生都被認定參與臺獨傾向的地下組織。

吳炳坤的同期同學陳春榮表示，當時他們念官校的臺灣籍學生，常常被外省同學看不起，因此，這些臺灣同學就更團結。從30期到33期約有四、五十人，每次放假日就相約出去高雄大貝湖（澄清湖）玩，或者到吳炳坤大哥吳呈輝在鳳山的家聚會，他們在1959年秋天成立「臺灣同鄉互助會」，聯絡臺灣同學的情誼，早已引起國民黨的注意，後來又因時常談論時政，也注意到日本廖文毅的臺灣獨立主張。

最重要的是，吳炳坤在軍校地下組織的想法。這是1998年過世的吳呈輝生前告訴其長子吳恆德的，當時，吳炳坤希望軍校臺灣籍同學畢業後，如果有五十個互助會的同學，或者串聯結盟的軍官當上營長，或許就可掌握軍中二萬多的兵力，想要改革或革命，才有可能。這就是老家在臺南灣里社的吳炳坤，時常辦官校同學聚會，發展地下組織，帶給軍方的威脅。

著軍裝的吳炳坤（左）與同學合影（吳恒修提供）

由於當時國軍接受美援，軍校內也有美軍顧問，校方雖然重視，但不想事件擴大，沒有動用《懲治叛亂條例》，而是引用《陸海空軍刑法》第120條軍中祕密結社罪辦理，吳炳坤第一次被關了兩年，才獲得釋放。

根據受難者蔡金鏗的轉述，受到吳炳坤吸收的臺籍青年軍校生有一、二十位，陸官30期的同學，據說有二、三十位無法畢業，當時連遠在日本臺獨聯盟的黃昭堂，也注意到島內陸軍軍官學校學生臺獨組織發展的事。

蔡金鏗又說，吳炳坤很器重小他三屆、家住臺中縣大里的陸官33期學弟江炳興。江炳興在新店軍事監獄告訴難友蔡金鏗，吳炳坤在官校裡找尋臺獨新血的作法，一旦臺籍青年進入軍校之後，吳炳坤會去注意每一位的舉動，在受訓過程中，觀察每一位臺籍軍校生的言行，然後從中吸收。先是閒聊家鄉生活情形，再進入當時社會狀態，以觀對象的意向，等受訓到某一階段後，認為時機成熟，便使吸收對象正式成為臺獨運動的種子員。

江炳興就是受到吳炳坤注意、訓練，而成為吳炳坤的軍校臺獨種子成員之一。在正式成為成員之後，每天中午的休息時間，必須集合在運動場中作精神教育和體力上的鍛鍊，晚上睡覺時要成員不把軍毯打開蓋在身上，只准將四方形棉被整個放在胸上壓著，以此自我磨練心志等等。

吳炳坤吸收的臺籍軍校生結訓被編入部隊後，有的靜待時機成熟，或在軍中藉機發展，但是這些臺獨運動的種子員，多數被調查局一一逮捕入獄，人數約一、二十名左右。

吳炳坤手寫家書（吳恒修提供）

吳炳坤出獄半年後，卻因為警總在偵辦施明德、蔡財源等軍人的「亞細亞同盟」，該案又叫做「臺灣獨立聯盟案」，即將畢業的官校30期學生陳春榮受到牽連而被捕。

已故的受難者陳新吉是江炳興的初中同學，對於陳春榮被捕，2016年9月2號他在Facebook是這樣寫的——「軍校生試圖掙脫魔掌。」

陳新吉寫到，陳春榮與吳炳坤是同期同學，陳春榮在校因參加臺籍學生組成的「自治互助會」而被捕入獄，在調查局偵訊時，受盡各種的酷刑，後來又看到同學吳炳坤被逼瘋，陳春榮決定脫逃。1963年秋天的某個下午，放風時，陳春榮趁管理員不注意，踏上曬衣架，爬上屋頂越過偵訊室樓頂，再跳下稻田，往山上方向跑，這時管理員發現有人犯逃脫，立即發動上千軍警包圍山區。到了夜晚，找到了光著上身、只穿內褲、躲在草叢的陳春榮，當場被棍棒打個半死，押回黑牢後，又被電擊⋯⋯。

筆者2012年曾在蔡寬裕前輩的帶領下，與國家人權館籌備處人員，前往陳春榮汐止家中訪問，他雖然略為談到被捕的情形，但是，他也告訴我們：「愈想愈難過。」他不想再去回想那一段受折磨的過去。幸好，陳新吉在臉書上，寫了難友陳春榮逃亡失敗的過程。

被關押在青島東路三號警總看守所的陳新吉（陳恩祈提供）

1962年年底，吳炳坤和他的大哥吳呈輝都被捕，吳炳坤被認定是軍中臺獨組織的串聯者，慘遭刑求。根據吳呈輝長子吳恆德聽他父親所說：他在調查局看到三弟吳炳坤被刑求到全身都是傷，手指頭被插針，口、鼻、耳朵都被插上點燃的香菸，偵訊時不斷地羞辱他。難友陳新吉指出，情治人員在偵訊時，以高頻率尖銳聲音，放到吳炳坤的耳邊，讓他的大腦和中樞神經受不了，以致精神失常，無法恢復。

據說這期間，蔣經國曾出面關切二、三次，他想了解為何軍校子弟兵會有臺獨叛亂的思想，後來，就採取封鎖策略。

1963年，吳炳坤第二次坐牢，他的大哥吳呈輝雖不是軍校生，卻因弟弟常帶軍校同學到大哥家裡聚餐，因而兄弟都被捕入獄。更慘的是，他們的么弟吳忠和，在馬祖當兵退伍回家的路途上，從基隆搭上火車，準備回去臺南家裡時，竟然在火車經過苗栗縣通霄鎮白沙屯時，意外地從行進中的火車內摔落車外，回到家裡的不是原本的陽光青年，而是一具屍體。

據吳恆德表示，吳家人都懷疑這場離奇的意外，有一說是吳忠和回臺灣後，已先被警總約談，詢問他兩位哥哥的案情與臺獨思想，卻被刑求致死，再推落於火車外，另一說是車上有特務跟蹤，將吳忠和推出車外。但是，吳家人認為，當時吳忠和不但年輕力壯，更是橄欖球和棒球選手，沒有四、五人是不可能制伏他的。

吳忠和的後事，由父親吳包處理，他還要營救在獄中的長子吳呈輝與三子吳炳坤。吳包找議員幫忙，也為獄中兩個兒子找律師。

可能因為小兒子吳忠河的死，以及三子吳炳坤已經被關到發瘋，長子吳呈輝被關兩年後，獲判無罪。吳包聲請三子吳炳坤具保停止羈押，原本1965年4月8日警總還裁定吳炳坤延押兩個月，由於吳包聲請具保，獲得警總裁定，吳炳坤叛亂案件以其心神喪失而停止審判，吳包到警總軍法處辦理具保手續，再從退輔會東勢療養中心領回吳炳坤到臺南。

獲釋後的吳炳坤，先到臺南養安精神病院住一段時間，由於當時沒有《精神衛生法》，無法強制患者住進精神療養院，當病情穩定一點時，吳炳坤就會被通知，由父母接回灣里老家。他和大哥的長子吳恆德同住一間房間，精神狀況時好時壞，好的時候，他會說《三國演義》的故事給小孩聽，有時也會掃庭院的落葉和垃圾，但如果遇到家裡訪客或親友免不了的敬菸，只要聞到當年被偵訊刑求時的菸味，想起當時口、鼻、耳，同時被插滿點燃的香菸，以及不停地辱罵聲，就會馬上抓狂，家裡的人往往要花許多力氣，來安撫和制住壯碩的吳炳坤。

吳炳坤難友蔡寬裕（前左）探望吳炳坤大嫂楊美年（前右）和其姪子吳恒德（後左）、姪女吳恒馨（後右）（攝於2012年，國家人權博物館提供）

原本吳炳坤有一位要好的女友，家住三重，即使吳炳坤已精神失常，她還是常到臺南來看他，吳包夫婦一度想幫吳炳坤提親來「沖喜」，但是次子吳呈瑞堅決反對，認為不應去影響別人的幸福，更何況萬一真能沖喜，吳炳坤精神病好了，也還要回牢裡補服刑期，於是，婚事就此作罷。

吳包過世後，姪女姪兒都北上唸書，吳炳坤就和母親到鳳山大哥家住，偶而他也會和母親回臺南灣里老家，為了怕病情發作時，傷到或者嚇到別人，吳炳坤有時會被鍊住，有時會被關在鐵籠裡，家人寧可委屈地自傷，也要避免傷害別人。

不幸的是，吳炳坤和母親在高雄搭火車時，母親視力不佳上錯車廂，等到發現時，火車已開動，身手好的吳炳坤安全地從車上跳下月臺，但動作緩慢的七十歲母親一時情急竟也跳下火車，當場摔死在高雄火車站的月臺下。後來，沒人照料的吳炳坤就被送到高雄大寮後庄的「仁愛之家」療養院，那是一間房間關十多位精神病患的地方，但也沒辦法。

吳恆德說三叔吳炳坤雖然精神異常，但仍然生活規律、習慣良好，可能不易與其他病患相處。1981年左右，吳家接到吳炳坤的死亡通知，說他被多名精神病患打死，由吳炳坤的二個哥哥前去處理後事。只知吳炳坤的情況是「七孔流血，臉有瘀傷，兩眼沒閉，全身是傷。」院方堅稱吳炳坤是被一群瘋子打死的，當時雖有蔡寬裕等人曾去求助監察委員尤清，他也愛莫能助。最後，就是沒有兇手，也沒有賠償。

1963年臺灣獨立聯盟案

陸軍官校學生江炳興與吳俊輝、黃重光、陳新吉，在1963年過年假期時餐聚，卻被捲入「臺灣獨立聯盟」案，被控是臺獨的叛亂聚會。其實，大家都是同學，根據陳新吉的口訪指出，江炳興與黃重光是小學同學，陳新吉與江炳興，是初中同學，吳俊輝與江炳興是臺中一中的高中同學，陳新吉因沒考上大學就去當兵。

江炳興就讀臺中一中時的照片（引用自維基共享，公眾領域）

家住日月潭水社的陳新吉被捕時，他在內壢當兵，是陸軍72通訊營保養基地的通訊員，吳俊輝則是東海大學化學系的在學學生。吳俊輝的父親是臺中市變電所主任，陳新吉的父親也在臺電上班。

陳新吉說他們在偵訊時慘遭刑求，被命令脫掉上衣、抽皮鞭、打下體，讓他痛得跪下來，請求：「不要再打了！」每個人都被逼迫承認究竟「吸收了幾個人」。

陳新吉前輩擔任導覽人員為高中學生們講述自己的白恐經歷（國家人權博物館提供）

江炳興與吳俊輝被判十年，陳新吉被判五年。吳俊輝曾多次表示他一直感覺有人在監視他，後來移監綠洲山莊，直到1973年6月8日出獄，但他已變成了一位不說話的「緘默老人」。

根據蔡寬裕的受訪書籍《活著說出真相》書中指出，江炳興在1969年10月，和吳俊輝、林金煌等人，從新店軍監調到臺東泰源監獄，在此之前江炳興已在新店軍監服刑六、七年，聽說江炳興因政治立場鮮明，與統派的紅帽子常有爭鬥，因此被調到臺東的泰源監獄。當時泰源監獄的一名少校保防官是江炳興的軍校同學，他在人犯移送名冊上發現江炳興的名字，於是立刻接見他，問他有什麼需要幫忙，江炳興要求將他調出去當外役。江炳興和在新店軍監一樣，被調到泰源監獄的福利社洗衣部，很快就和陳金河、陳良、詹天增、謝東隆等人志同道合地加速泰源事件的起義行動。

蔡寬裕說泰源事件早就醞釀許久了，蔣介石在泰源事件前兩年，接見美聯社記者時說：「臺灣島內根本沒有臺獨，臺灣也沒有政治犯。」讓獄中數百位因臺獨案坐牢者不能苟同，認為應該讓他們的聲音與政治主張傳播出去。

當時以蘇東啟案的鄭金河為首，他積極又有行動力，帶領著陳良、詹天增、謝東隆等外役人員，準備一聲令下立即行動。在醫務室當外役的蔡寬裕，一再提醒行動者將集體犧牲，影響起義的發動時間，直到加入起義行列，他的軍事知識比鄭金河等人優越許多，文筆更是動人，泰源事件就如他所寫的《告臺灣同胞書》，充分表達出臺獨起義行動的意義。

1970年2月8日農曆年初二，鄭金河利用警衛連交班時，拿出刀子挾持並刺向班長，沒想到班長不但沒死，還大喊「殺人了！救命啊！」立即引來軍方封鎖泰源監獄。鄭金河、江炳興、陳良、詹天增、謝東隆等人挾持鄭正成逃到山上，軍方封鎖山區緝捕逃亡者。這一場企圖越獄去攻占電臺，訴求臺灣獨立的起義，當然是不可能的任務，所有人陸續被逮捕，鄭金河等五人被判死刑，只有聲稱被挾持的鄭正成沒被判死。軍方因而也決定在綠島新生輔導處舊址蓋設「綠洲山莊」，關押政治犯直到後來解除戒嚴為止。

江炳興遺書（國家檔案管理局典藏：A305440000C/0059/1571/142）

1990年起，每年5月底，政治受難者聯誼總會都在臺北市義光教會，舉辦泰源事件追思會，更在草屯鎮聖山設立泰源事件紀念碑，由人權畫家陳武鎮設計，歷史學者陳儀深撰寫碑文。

●本文摘選自國家人權博物館出版之《向光》第七期〈1950-60年代，搞臺獨的軍校生們〉。