如何養成超級高中生？訪問林毓恩、陳文昀、袁清鋆、黃宥茹不藏私寫作會

或稱不敗，或者天才，當九〇年代的創作者戮力耕耘文學田畝，千禧世代創作者早已頭角崢嶸，不容忽視的氣勢銳利—林毓恩、陳文昀、袁清鋆、黃宥茹四位超級高中生，在學獎場域各擅勝場，從自然書寫、新鄉土到詩的實驗嘗試，他們以青春的底色理直氣壯，對於文學面朝多方—究竟，最強高中生如何養成？關於寫作，又有什麼樣的技巧與眉角？青春少男少女潛藏萬般心緒，超級高中生也有自我懷疑的時刻嗎？超級高中生寫作會，不藏私分享Here we go！（編按）

Q：大家是從什麼時候開始寫作？有所謂的啓蒙時刻嗎？

林毓恩（以下簡稱林）高中以前，我一直用散文的方式寫作文，當時的老師給我很多鼓勵，直到高中，我才發現原來作文不是那樣寫；另外，二○二○年歌手鄭興發起〈去海邊〉的手寫信計畫（從歌曲出發，粉絲投稿自己的故事），有三個名額可以拿到他的手寫信，沒想到我竟然被抽中了，那時才發現，原來別人是可以看懂並且喜歡我的文字。

陳文昀（以下簡稱陳）國二時有一課是關於新詩的主題，當時我被這文類觸動，之後也借了很多詩集自行閱讀，儘管基本上都看不太懂，但這樣的表達方式確實讓我感受到一種細膩，調劑了我的心靈。另外，我從小就有閱讀的習慣，所以長大回頭看國小寫的週記，我曾寫過很青澀的打油詩，現在說起來有點害羞，但我的寫作與閱讀應該是從小慢慢的持續累積。

袁清鋆（以下簡稱袁）我也是國二那年，當時接觸到洛夫《石室之死亡》，他的文字邏輯跟我以往認知的完全不同；後來再讀，才發現這樣的文字遠遠超過我本來的思考，舉例來說，可能本來是一個數學公式，但你用詩的語言書寫，維度便會直接升級——詩人可以用一個小的東西去展現後面更大的東西，這也是我想要做到的，捕捉那後面巨大的東西。那一刻起，我發現新詩好有趣。

黃宥茹（以下簡稱黃）開始寫故事是小學四年級。當時因為城鄉差距大，校園有很多制度上的問題，我把這些情緒與不滿，用故事的方式寫在週記裡，沒想到被學校認為我是個能寫的孩子，後來才比較有意識地去閱讀黃春明、張曼娟，以及歷史相關的文學作品。

Q：談談喜歡的，或是深受其影響的作家？

林：我超級偏食，幾乎只讀自然書寫這個領域，比如吳明益、劉克襄，或是還沒出書的鄭育慧、胡冠中等人——但也因為風格太近了，常有人讀到我的作品，便問我是不是很喜歡某作家，我現在也在想該如何擺脫這些人的風格。

陳：我喜歡楊牧，新生代的話是曹馭博。

袁：第一個是洛夫，但我有點陷在他的風格裡，後來把我救出來的人是楊牧。不過近期我也陷入了楊牧瓶頸，想跳脫他的風格。

黃：賴香吟、袁哲生，如果比較近期的，可能是像李怡婷、林楷倫——可能因為出生背景的關係，我比較喜歡看一些新鄉土的東西。

Q：你們通常都用什麼時間寫作？又，會用什麼方式訓練培養自己的寫作？

林：我自己覺得的好作品，常會在冬天完成。鳥類較為活躍的時間通常是早晨六到八點，台灣現在的紀錄約有六百多種鳥，冬候鳥居多，所以夏天的候鳥比較少，也就是說，我在冬天會比較常出門賞鳥，有素材與新的刺激，也比較容易有創作的動力。

陳：我的眉角有點多。我需要安靜的環境，所以喜歡在凌晨創作；家裡有一個地下室，收有藝術藏品、畫具，在這樣的空間裡，我還會聽搖滾樂，讓自己沉浸在視覺、聽覺與大量的資訊中，腦袋像是有樂透彩球飛來飛去，靈感交互碰撞，再把所有的想法都寫下來。

袁：我會需要單獨的安靜空間，最好與外界隔絕，不然會很容易分心。事實上，只要空間一有其他人，而我一想到那邊有一個人，我就沒辦法寫作——至於創作的方式，我都是用手機，單純只是因為很方便。

黃：我的創作時間通常都是在我不想做其他事情的時候（笑）。反正我的狀況就是，如果今天要寫小說，我會先寫主旨與問題意識，再接著列出各種元素要件，這些資料整理後，變成有點像是一份計畫書的東西，之後如果可以往下寫就往下寫，如果寫不完或是斷掉，至少還有資料在那邊，日後可以再看。

寫作示意圖。（圖／Unsplash）

Q：這件事滿有趣的，大家在創作時都會製作所謂的計畫書嗎？

林：通常不到文學獎截稿那天，我都不知道自己會寫什麼，不過有時候文學獎截稿日剛好卡在段考，那就必須要做選擇了。

陳：當然是選擇文學獎！寫作需要花體力和精力，寫完後的幾天都像死了一樣——

黃：我朋友說段考一個月有一次，但是文學獎一年只有一次，當然選文學獎。

袁：我也是選文學獎。另外關於創作，我只會簡單的在腦中想好架構，然後開始寫，不會特別去做紀錄。

Q：那各位在寫作時有什麼特別的習慣或儀式嗎？

林：手機放下來！

陳、袁、黃：（默默點頭）

林：但手機真的很方便，比如說當我賴在床上懶得起身，用手機來寫作就很方便。總而言之，人還是要有自制力。

Q：在創作方面，大家最關注的主題是什麼？又是如何找到適合自己的寫作題材與風格？

林：我嘗試寫過家人或社會現象的主題，但不得心應手；關於鳥類、環境的議題，反倒能很流暢地寫出來——當然這與我習慣的閱讀有關。另外，我覺得自然生態的主題在高中生文學獎上有題材紅利，因為它太稀少了，我可能也會因為想要爭取名次，愈寫愈多，也就愈擅長這種題材。

陳：我比較像是偏紀錄類型的作品，希望能闡述特殊的類型或是群體，他們的外在生活型態或內心掙扎。就像我之前拿台積電的那篇作品〈誰盲〉，其實在寫生理盲者與非生理盲者（也就是心盲者）的狀態，這是我當時關注的主題。我深信作品是對生活經驗累積的成果，所以我不強求，也希望未來可以找出想要深入研究的風格類型，適不適合自己，未完待續。

袁：我關注的主題蠻廣泛的，但我也只想寫我關注的題目。題材、風格則還在尋找。自己對哲學的敏感度較高，所以我的寫作可能與跟哲學有關——不過我其實很喜歡結合不同領域的概念找靈感，所以今天拍攝要求帶靈感小物，我帶了《選修物理》，有別於文學作品時常關注的焦點，我期許作品能有跨領域的突破性。

黃：我自己關注的主題比較社會寫實，我想要寫被社會或是被時代丟掉的人，像我的〈戲夢人生〉那篇，我觀察到社會上有一種主流的敘事，大家聽了也就這樣相信了，可是這明明與我所看見的相差甚遠，還有許多邊邊角角的人沒有被照顧到的，所以我就會想要以小說來呈現他們的世界。

《聯合文學》雜誌2023年7月號（NO.465期） 出版社：聯經出版事業股份有限公司 出版時間：2022年7月1日 出刊頻率：月刊

Q：對同為兩千年後出生的寫作者有怎樣的觀察？

黃：這個世代似乎比較會寫一些生活經驗以外的題材。因為我們日常受到的影響已是跨媒介了，過往的創作者可能會有許多經典作家的影子，可是現代人比起看書，或許更常接觸動漫、電玩，科技發展讓我們有機會寫出以前人沒寫過的題材，像是陳禹翔的作品我就覺得很創新、很驚豔。

林：因為我的閱讀偏食，我比較關注跨年齡層的作品——畢竟自然書寫的作品真的不多。

陳：現在有很多自媒體像是IG、FB或是方格子等可以發表作品，和過去相比，可以更快速地直接與讀者交流，這應該是兩千年後出生的創作者一個很幸運的地方，但同時也是挑戰之一。

袁：有一個粉專「每天為你讀一首詩」，會介紹許多新世代的詩人，我蠻常關注這個社群！