成為彼此音樂知音：重拾的過程──蘇珮卿 V.S 鳳小岳

珮卿與小岳的第一次見面在海邊，於公於私他們是彼此相惜的朋友，「拿把吉他一起亂唱彈唱，對我們來講是聚會時再正常不過的事。」在音樂上如此，在生活上亦然，「小岳全家人陪我度過了一個非常低的低潮。」她說的是罹癌的那一段時日。

珮卿的先生 Cody 是名職業鼓手，與小岳早有過工作場合的交集，儘管當下聊得起勁，卻隨著工作結束而沒有後續聯繫，「我也害羞，他也害羞，大家又很忙碌，現在想一想，可能我們應該不要浪費生命了，更主動一點點，它就會更快開始。」小岳說著與珮卿一家人的情誼，也說著自己第一張專輯的育成，他安於當下的性格誠如珮卿眼裡所見：「小岳很像吉普賽人，他去到很多不同的環境，都可以安適在那個環境裡。如果可以交換，我希望擁有這樣隨遇而安的特質。」

「但也是因為我的個性，才造就了為什麼我這麼久才重新開始做音樂。」小岳在旁關照自己，也訴說景仰：「David Bowie 什麼都做，唱歌、演戲、畫畫、設計，Everything，他說他自己是商務藝術家。對做創作的人來說，他的媒介有時候不是那麼地絕對，世界可能終於趕上了這個認知，我現在會開始跟大家說，我是商務藝術家。」專輯的第一首歌〈風車〉由小岳作曲、伍佰作詞，小岳演了《 成功之路》後跟伍佰老師牽上線進而邀詞，「〈風車〉很草根性地致敬了『廣嗨』，來紀念我的青少年時期的成長環境，我混士林的，比較早出來工作的同學他們在夜市裡賣組裝牛排或鐵板燒，叼著菸、一顆喇叭放廣嗨、它絕對不是我喜歡的音樂類型，卻還是烙在我心裡」。

（圖／聯合文學雜誌 提供）

小岳小時候家裡沒有電視，只有老舊的收音機能運轉卡帶，他反覆地聽 T h e B e a t l e s 在 B B C S t u d i o 錄製的Sessions，拿媽媽的梳子當麥克風在鏡子前搖滾，國中時在垃圾子母車旁撿回一把別人遺棄的名匠吉他：「那是我的第一把吉他，還可以彈，就帶回家了。」他躲在房間裡練，十八歲練出了名堂，拿下YAMAHA 熱音大賽的「最佳吉他手」。「走入幕前成為演員之後，我的音樂開始變成是我自己很私人的一部分。」他出過 EP，也玩過兩三團，直到三十五歲才準備發第一張專輯，他說，「我終於到了我不能再對不起自己的某一個狀態，當然我非常喜歡演戲，一路上也拍了一些我自己都覺得很驕傲的作品，可是如果再不做音樂的話，我這輩子會白活了。」

這幾年小岳陸陸續續展開了一些音樂上的接觸，與魏如萱、I mean Us、法蘭都有合作單曲，「我稍微進入音樂人們的水池看一下 ，直到雪球越滾越大。」直到將雪藏已久的音樂付諸實行，「既然開始做音樂了，我想要老老實實地做，要不然一定會很快就沉船了，可是我希望這艘船可以航行很遠。我是帶著『其實在重生』的這種蛻變狀態，想要分享一下我走到今天的一些點點滴滴。」

珮卿是那種多多少少學過一點鋼琴的九○一代，彼時家家戶戶奔相走告著「學音樂的小孩不會變壞」，YAMAHA 鋼琴班成了才藝首選，她練了鋼琴，也練了長笛，走上古典音樂的路，十五歲拿了一張 Oscar Peterson 的專輯，欣羨爵士的自由卻苦無求師的門路，直到去美國讀音樂，懵懵懂懂接觸了電豎琴，才把埋藏在內心的叛逆慢慢釋放出來，開始著手自己的實驗性作品。

（圖／聯合文學雜誌 提供）

《 You’ll Live Forever in My Songs》是一張珮卿沒有想過要做的專輯，但是她彈著鋼琴，一首歌、兩首歌……音樂一直流出來，莫名其妙寫好了十幾首歌，從黑到明，重拾了非常多的愛，「它是一個很光亮的禮物，我生命中遇到的人、碰過的事，再小都活在這張專輯裡，是我自己在這個世界上留下的一點什麼。第一首歌是一個日常的 Demo，我們在製作上做了很多很反骨的選擇，都是希望可以很赤裸、很真實地呈現這張專輯要講的東西。」專輯裡面最黑暗的一首歌〈Don’t Cut Me Away〉，之於生命它赤裸得一氣呵成，投降得五體投地，「不要把我剪去，讓我再好好地留著。好像走了一趟死亡的幽谷，卻也我體會到了對生命的包容力。」

珮卿邀請了小岳參演其中一首歌〈This is Trouble 〉的 MV。「對我來說，〈 This is Trouble〉是我人生中最重要的作品之一。」這首歌篇幅很長，間奏電豎琴的衝鋒陷陣，像似珮卿與病魔交鋒的嗚咽之鳴。「它是一場戰爭，它是我經歷了很大的變故後的勝利。」演員沒有一句台詞，全憑肢體搭建故事，以戲劇張力不負音樂跌宕，珮卿看見了小岳：「在這個行業裡面，其實會看到很多層次的企圖心，但是小岳對生命、對故事充滿了啟發，再藉由藝術表達宣示出情感的流動，在音樂裡，他不是在詮釋一個角色，他是一個全然敞開在感受這個世界的人。」

而小岳同樣看見了珮卿：「你第二張專輯充滿了一種很誠懇的、很真實的生命力，我被深深吸引，我覺得我自己好像也活在那些歌裡面。」小岳出自肺腑地說，「珮卿總是能夠找到一種神聖的方式來對待自己憂傷的經歷，把它提高到超乎凡人可以理解的精神狀態，當我在別人身上看見我自己嚮往的模樣，我會特別敬佩。」行雲流水般，珮卿的音樂優雅又炸裂，既柔且韌，扯都扯不斷。

「撇除從事創作與否，當你可以擁有一段不用長的時間，是你覺得你的生命是一個充滿光亮的狀態，其實都太難能可貴了。」小岳說出這句話的時候充滿了光亮，如果音樂能是（或已經是）救贖，他正經歷著珮卿經歷過的，重拾的過程。

《聯合文學第464期》 聯經出版事業股份有限公司 出版日期：2023-06-01 線上出版日期：2023-06-07 出刊頻：月刊