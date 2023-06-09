在陳金城作品中遇見的寫實和寫意──名單之後#72

文／黃博鈞（磚木取夥故事劇場編導）

陳金城 入選 臺展8、9回

從車窗向外看，時而出現的連綿海岸線、田野與巨大風車，車行速度讓一切來不及看清，連拍照也來不及就成為了一種印象，列車行經海岸線的印象，如詩一般。走出火車站，時間在這裡似乎走得慢了一些。從歷史發展的資料上得知，在這附近一帶，從清代即有人開墾，到了日治時期成為藺草產業的重要據點，通霄、苑裡至大甲，因爲產業和地緣關係而被連結在一起。產業興起，人口聚集，這個區域設立了多所至今已過百年的學校，包含了陳金城所曾任職的苑裡公學校（現今的苑裡國小）。[註1]

苑裡公學校時期校門。圖片來源：苑裡國小創校百週年校慶特刊。[註2]

當時，陳金城在苑裡公學校擔任訓導，在1934年臺展第八回的東洋畫部，以《ヒヨコ （小雛雞）》首次入選。畫裡兩隻羽色不同而尚未完全換羽的雛雞，頭頂著細毛探索著地面的食物。一株外型形似枇杷的植物在畫面中央伸展枝葉，其間花朵吐露、綻放。畫中每個部分，舉凡葉片、花朵、雛雞，或畫面右下的莎草科植物、左下角的葉片，各種細節均被仔細地畫下。簡潔卻不失寫實的內容，讓人似乎也能跟著置身於某處農村庭院。

不過，東洋畫部的送件作品，並非一開始就以寫實為基礎。

在臺展首辦而設立東洋畫部之始，審查員木下靜涯，曾對當時許多訴求以寫意為主的送件作品，提出過嚴厲批評：「不能說文人畫非美術品，但是僅僅畫些奇形怪狀的蘭竹、石頭再添加詩詞，怎麼說也無法以美術品被接受。」、「寫生或寫實非作畫的唯一方法，卻也不容過於忽視。」[註3]經歷數年，至臺展第八回的東洋畫部，包含陳金城《ヒヨコ （小雛雞）》在內的各件作品，已和第一回的作品樣貌不同，確實地以寫實作為基礎而逐漸成熟。

陳金城從小就讀公學校時，就開始對繪畫產生興趣。後來，在臺北工業講習所求學期間，接觸到東洋畫並從中得到樂趣後，原本想在畢業後，繼續到美術學校磨練畫技。因為父親過世以及長子身份，所以返回了離家較近的苑裡公學校擔任教職。開始工作後，在教書之餘仍不忘學習。觀看海岸線的風景，搭乘著從1922年後即完工通車的列車北上新竹進修，參與過石川欽一郎、南條博明的講習課程。後來，不忘對東洋畫的興趣，也找到機會向多屆入選臺展的呂鐵州學習。努力持續地多方學習下，在跟隨呂鐵州學習時完成的作品，也就成為同一年（1934年）讓陳金城首度入選臺展的作品。[註4]

或許可以推斷在《ヒヨコ （小雛雞）》畫中的繪畫技法，受到呂鐵州的影響。對於植物、花鳥的細心描寫，都成為他們圖畫裡相當值得一看的地方。善於繪製以鳥類、植物為主題的呂鐵州，在作品中，也曾出現過一幅以枇杷及白頭鶇為主題的作品。[註5]若將兩幅並列，則如同對話一般。可以感受到鳥的姿態及花朵枝葉的綻放，作品間彷彿輝映出新一層次的故事和深度。

左：陳金城，《ヒヨコ （小雛雞）》，1934。圖片來源：《第八回臺灣美術展覽會圖錄》。右：呂鐵州，枇杷與白頭鶇，1930年代，116 x 28cm。圖片來源：《靈動‧淬鍊‧呂鐵州》，頁146。

左：陳金城，《南苑》，1935。圖片來源：《第九回臺灣美術展覽會圖錄》。右：呂鐵州，《後庭》，1931，臺北市立美術館藏。圖片來源：學學臺灣文化色彩網站。

相同對象，透過個別畫家的詮釋，累積成為繪畫的厚度，即使同一種植物，呂鐵州的棕竹也與陳金城的不同。陳金城入選第九回臺展的作品《南苑》，即是以棕竹為主，包含了左上方白色的棕竹果實及巴掌般葉片，綴以左下方形似九重葛的葉子和帶刺枝條。棲息在棕竹上，畫面正中央的則像是一隻擁有深色過眼線的伯勞鳥，習慣棲息在制高點守候獵物的牠，正目光專注的看著前方。搭配著棕竹垂下或蜷曲的裂葉、九重葛向右萌生的枝條，都襯托伯勞鳥眼神成為整幅作品的重要靈魂，似乎下一刻，牠就將起飛展翅，衝向獵物方向。

《ヒヨコ （小雛雞）》啄食地面掉落物的雛雞，《南苑》目視遠方的伯勞，造就兩幅作品有更多潛藏靈動的可看之處，也成就了陳金城作品得以入選的契機。

當時，搖搖晃晃駛過苑裡公學校旁的鐵道，海岸線的列車現在仍日日行駛。如同我們有時會讓一切風景流逝，如詩一般浸入印象中；有時，會需要寫實的內容，增添細節讓故事與畫面栩栩如生。從木下靜涯對東洋畫走向的期許，後續如呂鐵州或陳金城等東洋畫家對寫實的實踐，而不同畫家傳達的寫實，成了一種寫意的美。融合且累積下的各種觀點，則厚實了土地。陳金城的作品，也為苑裡增添了一則可述說的故事。

＃名單之後072 參考資料 1. 《臺灣日日新報》，1934年10月24日，夕刊2版。 2. 張煌仁、阮清助、李錫輝等著，《苑裡國小創校百週年校慶特刊》，苗栗縣苑裡國小，1997年。 3. 林皎碧譯，木下靜涯作，〈東洋畫審查雜感〉，《藝術家》，324期，2002年，392頁。 4. 《臺灣日日新報》，1934年10月24日，夕刊2版。 5. 賴明珠，《靈動‧淬鍊‧呂鐵州》，臺北：藝術家出版社，2013年。 6. 學學臺灣文化色彩網站

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