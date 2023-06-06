追憶琦君 《琦君傳》作者宇文正：從琦君的書進入成長歲月是一件幸福的事

琦君（1917年7月24日—2006年6月7日），本名潘希珍，字希珍，小名春英，浙江永嘉縣瞿溪鄉人（今浙江省溫州市甌海區）享壽88歲，作品以散文為主，創作50餘年，最著名耳熟能詳的莫過於小說《橘子紅了》曾被台灣的公共電視台改拍為電視劇，其作品也經常收錄於國中、高中國文課本，如〈桂花雨〉、〈髻〉、〈月光餅〉等等。

2006年6月8日，《聯合報》聯副版‧琦君紀念〈宇文正／如沐春風我所認識的琦君〉，作為琦君唯一授權的傳記作者，且同年的1月甫於三民出版社發行《永遠的童話：琦君傳》的她來說，感受深刻，不只是透過文字緬懷這位對台灣文學卓越貢獻的作家，同時也與大家分享她眼中的「琦君阿姨」。

在6月7日，這個屬於琦君阿姨的紀念日來臨之前，一同沉浸回憶漩渦，回顧那些歷歷往事。內容全文如下。（編按）

【紀念琦君】宇文正／如沐春風我所認識的琦君

編輯室說明： 擁有廣大讀者群的散文名家琦君，不幸於昨日凌晨四時病逝於台北，享壽九十。文友聞訊，咸感唏噓。

琦君，浙江永嘉人，1917年出生，杭州之江大學中文系畢業 ，1949年5月來台後，發表〈金盒子〉，從此創作不輟，五十餘年來，出版專書近五十冊，風靡一代又一代的讀者。前年夏天，琦君自美返台，定居於淡水，受到文友與讀者的熱烈歡迎，琦君迷同學會、琦君研究中心、研討會、傳記……陸續問世，今年四月間並接受亞洲華人作家文藝基金會的贈獎和致敬。

古典文學的根柢、現代思潮的洗禮，形成琦君散文的強烈風格，溫柔敦厚是她為人為文最受推崇的特質，讀琦君散文，不僅將農業社會的溫暖氛圍召喚到眼前，更讀到她對人性的堅定信心。如今作家遠去，但她筆下的人物，已在讀者心中烙下了永恆的形象。●

琦君喜愛動物，她的照片 裡總少不了小貓、小狗。（圖／三民書局提供）

文／宇文正（琦君傳作者）

幾天前聽見琦君阿姨身體狀況很不好時，我愣了愣回答：「我──昨天晚上還夢見她……」恍惚記得我在夢裡告訴自己，我要休一天假，去淡水看她，也彷彿我在淡水捷運上，還是在琦君阿姨家裡？我其實想不起自己究竟夢見了什麼，只是覺得感應到了某種召喚吧！

琦君是我文學上的啟蒙者，我從東方出版社的注音符號書過渡到大人書的世界，第一本就是《三更有夢書當枕》；讀琦君的書長大，並且萌生當作家的想法。二十多年後，我來到她的身邊，聽她說小時候的事，聽她唱平劇，為她寫傳記。世間緣分千萬種，我想，這是最美好的一種善緣吧！

琦君傳出版後，幾個月來我經常到各地演講，或上電台節目談琦君，常常被問到一個問題：「寫琦君的傳記，對妳而言，最大的收穫是什麼？」有時我回答，雖然寫作的時間壓力很大（當時已知道琦君阿姨的身體情況不佳），卻因此仔細把所有琦君的作品重新讀過，經典總是耐讀的，我讀出年少時不能領略的況味，我重新審視琦君散文的價值。有時則感性地說，最大的收穫是親炙琦君這個人吧！如沐春風，坐在琦君身旁，我深切感受這樣簡單的一句成語，如此清晰勾畫了一個人。

我一直認為從琦君的書進入成長歲月是一件幸福的事，好比一個嬰孩最初的生命經驗，如果來自一個慈母的照撫，這一生，他將有更堅強的信念，面對人生的種種艱難、徬徨，與無常。愛是人間最神祕的一種力量。而琦君的筆下，那所有好聽的故事，悲傷的〈金盒子〉、惘惘的〈煙愁〉、美麗的〈桂花雨〉……所有作品織就的境界──無非是愛！ 從琦君的作品進入文學的世界，更是一件幸運的事！琦君自幼從家庭教師習古文，有深厚的中國古典文學基礎；中學、大學讀教會學校，接受五四以來新文學的刺激；更有良好的英語能力，遍讀西方經典。這三方厚實的基礎，融攝於她的文字，典雅卻不雕琢；流暢而不甜膩。以白話文承載中國古詩詞的音韻之美，琦君成功地融鑄了她語言的風格。

我多麼慶幸自己過去一年沒有因為忙碌而違背允諾，完成了這部傳記。支持我承受這份壓力最大的動能是：我深深相信，這樣一位影響了多少文藝少年的散文家，值得為她立傳。

圖／聯合報系資料版面（2006-6-8/聯合報/E07版/聯合副刊）