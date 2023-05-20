灣生新元久重返臺文基地 於兒時房間寫下：故鄉，我回來了！

1931年出生於臺灣的日人新元久先生日前重返兒時居所，國立臺灣文學館位於臺北的據點——臺灣文學基地（以下簡稱：臺文基地）。

1920年至1940年間，臺灣總督府於臺文基地現址及其周邊興建了大批日式文官宿舍，新元久的祖父新元鹿之助在1897年抵臺，任職於臺灣總督府民政局，而後於1919至1924年間擔任鐵道部長；父親新元八通雄則任職於臺南麻豆的明治製糖株式會社。新元一家人當時在臺北所住的屋舍，正是現在以抹茶甜點聞名的「平安京MatchaOne」。

13日上午新元久重返兒時房間（「平安京MatchaOne」中的包廂），感慨自己年歲已長，原本覺得很高的屋頂，現在必須彎腰才能通過了。他也興奮地分享，當時一心想考上臺北一中（今建國中學），除了在此用功念書，也常常在院子裡練習拉單槓。而院子的防空洞也勾起他的回憶，他曾從防空洞看見美機被擊落，至今仍清晰記得。

在舊居巡禮之後，館方也邀請新元久以「美麗記憶中的臺北」為題，與觀眾分享成長點滴。這場別開生面的講座，特別邀請旅臺作家片倉佳史主持。臺北分館主任黃蘭燕開場時表示，「老房子召喚了好多靈光。」恰巧在講座前一天，王叔銘上將的孫子也偶然來到臺文基地探訪祖父舊居。

主持人片倉佳史問到，在日本與新元久碰面時，時常約在東京車站的鐵道飯店。對新元久而言，鐵道飯店是不是別具意義呢？

新元久說，小時候第一次去鐵道飯店就是在臺北的「臺灣鐵道飯店」，不僅體驗了完整的法式料理，對加了雞蛋的冰淇淋更是印象深刻，與攤車冰淇淋截然不同。當父親問他哪一道最好吃，他打趣地回答，都非常好吃，可以再從頭吃一遍嗎？逗樂現場觀眾。

而片倉佳史也考觀眾，是否知道日本知名的巧克力「香菇山」跟臺灣有什麼關係？

新元久笑說，或許因為父親是明治製糖株式會社的員工，他從小就是甜食控。戰後回日本之後很長一段時間都沒有甜食可吃，讓他非常想念臺灣甜食。自東京大學農學部畢業後，他也進入明治製菓株式會社負責商品開發。當中最熱銷的商品——蘑菇造型巧克力餅乾「きのこの山」，便是他想著記憶中最美好的臺灣甜點滋味所研發製造的。此款商品深受高中女生喜愛，蒞臨現場的女兒出雲久美子在研發過程中也提供許多建議。

講座最後，新元久感性提到，分享戰前記憶是身為灣生的使命，然而年事漸高，這很可能是他最後一次回來臺灣。

臺文館表示，除了臺灣文學推廣與運用，臺文館與臺文基地也致力於保存歷史與文化的縱深。當日的盛會吸引逾百位關心臺日歷史文化的觀眾熱情參與，監察委員范巽綠、文化部人文及出版司司長陳瑩芳、日臺交流協會新聞文化部部長村嶋郁代、臺灣歷史資源經理學會秘書長丘如華、臺北科技大學工業設計系副教授李東明、臺北藝術大學建築與文化資產所副教授黃士娟、中研院民族所助研究員黃智慧、臺文基地修復建築師許伯元、知名作家水瓶子等貴賓也到場共襄盛舉。

新元久重回戰前在臺北的住所（現臺灣文學基地「平安京MatchOne」店址），回憶少時點滴。圖／國立臺灣文學館提供 新元久提筆寫下「故鄉，我回來了！」為這趟舊居巡禮留念（左為女兒出雲久美子）。圖／國立臺灣文學館提供

以開發知名巧克力商品為例，新元久笑稱自己與甜食的因緣始於臺灣。圖／國立臺灣文學館提供

新元久在臺文基地談戰前臺北回憶，現場座無虛席。圖／國立臺灣文學館提供

文化部人文及出版司司長陳瑩芳（左1）致贈建中小書包予校友新元久（左2）。圖／國立臺灣文學館提供