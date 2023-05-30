從畫家到地方家長：八德鄉長邱創乾──名單之後#67

文／盧穎（國立中央大學藝術學研究所碩士）

邱創乾 入選 臺展第1、4回

多數曾經入選臺府展的畫家，可謂日治時期的知識份子，其中許多人在杏壇春風化雨，少數人成為專職的畫家，也有部分的人，有著相當聲望與影響力，投身於公眾事務。

邱創乾，《廟後》，水彩，1920-30年代，37×28cm。圖片來源：賴明珠，《鄉土知音：八德書畫家邱創乾紀念展》，第61頁。

今天我們談到的畫家，是邱創乾老先生。邱創乾（1900-1973）出身桃園八德的望族，1919年時畢業於臺北國語學校。畢業後擔任員樹林公學校（今員樹林國小）、八塊公學校（今八德國小）等校的教師；1938年後，為治理家族的米、茶事業，遂辭去教職，從此也幾乎停止作畫。二戰以後，因為邱創乾在地方的聲望被指派為第一屆副鄉長，後升為鄉長直到退休。[註1]在不同的人生階段，他都透過不同的職業角色表現對家鄉發展的顯著的貢獻。

邱創乾，《自畫像》，1927。圖片來源：賴明珠，《鄉土知音：八德書畫家邱創乾紀念展》，桃園：桃園縣立文化中心，1999。第4頁。

從水彩畫到書畫

在臺北國語學校就讀期間，曾短暫接受石川欽一郎教導，開始接觸水彩畫。不過他開始頻繁地產出作品，是畢業回到家鄉後，加入由石川擔任講師的新竹州圖畫講習會開始的，這大約是1920-30年代的事。石川欽一郎可以說是開啟邱創乾繪畫生涯的重要推手，邱創乾不論是水彩技法或是取材，都與當時的主流風格類似。二次來臺的石川不只在各地推動美術教育，更舉辦第一屆臺展，當時許多他的學生共襄盛舉，紛紛交出了作品參賽。邱創乾在第一屆臺展即獲得佳績，被當時的《臺灣日日新報》評論：「玩其作品，實具有天才」[註2]，獲得不錯的評價。

邱創乾，《崖》，1927。 圖片來源：《第一回臺灣美術展覽會圖錄》。

邱創乾，《裏道》，1930。 圖片來源：《第四回臺灣美術展覽會圖錄》。

從現存的黑白稿中可見，邱創乾的空間概念及構圖在當時的作品中相當出色，畫題也相當符合當時官方的訴求，即描繪臺灣特有自然、人文景觀的地方色彩。類似的構圖，也常出現在他後來描繪桃園各地的作品中。

邱創乾，《八塊三元宮》，油彩，1936，41×53cm。圖片來源：賴明珠，《鄉土知音：八德書畫家邱創乾紀念展》，第127頁。

三元宮一直是八德當地的宗教信仰重心，也是鄉民重要的聚會場所，十分熱鬧。圖片來源：筆者攝於2020/2/20。

邱創乾，《八塊三元宮遠眺》，水彩，1920-30年代，28×38cm。圖片來源：賴明珠，《鄉土知音：八德書畫家邱創乾紀念展》，第46頁。

或許因為邱創乾在幼年接觸過傳統漢學，也或許是國民政府遷臺的影響，根據邱創乾兒子口述，邱創乾在日本政府離開臺灣之後，幾乎沒有繪畫作品的產出，取而代之的是書法，不僅成立多個詩社，他的墨跡留在桃園的許多公共空間中，為大溪區南興宮、龜山區壽山巖觀音寺等廟宇題字。[註3]距離邱家庭院最近的三元宮，不只是邱創乾在日治時期時常描繪的對象，1955年三元宮改建之際，為這座當地重要的宮廟撰寫了《改築序》，至今仍保留在廟中。

1955年三元宮改建時，由董事呂良任撰誌，邱創乾書寫的《改築序》。 圖片來源：筆者攝於2020/2/20。

輕便車站的回憶

1920到30年代之間，是邱創乾繪畫的黃金年代，他留下許多當時桃園地區的風景，有熱鬧的市集也有農家的鄉郊風光。有趣的是，在他的作品中留下不少輕便車的景象，是少數以寫生方式留下的輕便車紀錄。「輕便車」，或稱為「臺車」是日治時代為了地區運輸方便，在臺灣各地建造的一種人力鐵道運輸，車站的附近常是當地的經濟核心。[註4]邱創乾老家附近有一更寮腳車站，他曾搭乘這種交通工具數次往返八德與大溪、角板山之間，車站所見成為他唾手可得的畫題，為關於輕便車的記憶留下了不少畫影。

大嵙崁至角板山的臺車。圖片來源：百年和興-原鄉嚴選好物。

邱創乾，《輕便車休息站》，水彩，1920-30年代，27×37公分。 圖片來源：賴明珠，《鄉土知音：八德書畫家邱創乾紀念展》，第73頁。

邱創乾，《輕便車路邊住家》，水彩，約1926，27×33公分。圖片來源：賴明珠，《鄉土知音：八德書畫家邱創乾紀念展》，第28頁。

永遠的八塊厝（註5）人

邱創乾除了描繪許多家鄉景色，他對家鄉的關心也展現在參與公眾事務上。包含前文提到三元宮的各種活動，在邱創乾擔任鄉長期間，多次為地方福利向上級爭取資源，反應民意。例如1951年行政區重劃時，邱創乾為鄉鎮區大小貧富懸殊向省議會陳情；1958年時，他與鄉民代表等人向臺灣省臨時省議會請願，懇請軍方迅予開放臺北縣鶯歌鎮至桃園縣八德鄉之間產業道路，以利產業運輸。

1951年，邱創乾為鄉鎮區大小貧富懸殊再行調整案陳情。 圖片來源：典藏臺灣。。

1958年，邱創乾等人致臺灣省臨時省議會請願書。 圖片來源：典藏臺灣。

邱創乾的一生與八德息息相關，在他過世近半個世紀的2018年，邱創乾的後代將老先生的多數作品，捐贈予籌備中的桃園市立美術館作為永久典藏。他筆下畫的大多是故鄉桃園，尤其是八德、大溪、角板山一帶，沿著當時的輕便鐵路畫下沿路風光；畫家用他的眼睛與畫筆，紀錄了近百年前的桃園景色，不論是地方建設，文史記憶，他都為後世留下了豐富的資產。

●本文為陳澄波文化基金會授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，未經同意，請勿轉載。