從畫家到地方家長：八德鄉長邱創乾──名單之後#67
文／盧穎（國立中央大學藝術學研究所碩士）
邱創乾 入選 臺展第1、4回
多數曾經入選臺府展的畫家，可謂日治時期的知識份子，其中許多人在杏壇春風化雨，少數人成為專職的畫家，也有部分的人，有著相當聲望與影響力，投身於公眾事務。
今天我們談到的畫家，是邱創乾老先生。邱創乾（1900-1973）出身桃園八德的望族，1919年時畢業於臺北國語學校。畢業後擔任員樹林公學校（今員樹林國小）、八塊公學校（今八德國小）等校的教師；1938年後，為治理家族的米、茶事業，遂辭去教職，從此也幾乎停止作畫。二戰以後，因為邱創乾在地方的聲望被指派為第一屆副鄉長，後升為鄉長直到退休。[註1]在不同的人生階段，他都透過不同的職業角色表現對家鄉發展的顯著的貢獻。
從水彩畫到書畫
在臺北國語學校就讀期間，曾短暫接受石川欽一郎教導，開始接觸水彩畫。不過他開始頻繁地產出作品，是畢業回到家鄉後，加入由石川擔任講師的新竹州圖畫講習會開始的，這大約是1920-30年代的事。石川欽一郎可以說是開啟邱創乾繪畫生涯的重要推手，邱創乾不論是水彩技法或是取材，都與當時的主流風格類似。二次來臺的石川不只在各地推動美術教育，更舉辦第一屆臺展，當時許多他的學生共襄盛舉，紛紛交出了作品參賽。邱創乾在第一屆臺展即獲得佳績，被當時的《臺灣日日新報》評論：「玩其作品，實具有天才」[註2]，獲得不錯的評價。
從現存的黑白稿中可見，邱創乾的空間概念及構圖在當時的作品中相當出色，畫題也相當符合當時官方的訴求，即描繪臺灣特有自然、人文景觀的地方色彩。類似的構圖，也常出現在他後來描繪桃園各地的作品中。
或許因為邱創乾在幼年接觸過傳統漢學，也或許是國民政府遷臺的影響，根據邱創乾兒子口述，邱創乾在日本政府離開臺灣之後，幾乎沒有繪畫作品的產出，取而代之的是書法，不僅成立多個詩社，他的墨跡留在桃園的許多公共空間中，為大溪區南興宮、龜山區壽山巖觀音寺等廟宇題字。[註3]距離邱家庭院最近的三元宮，不只是邱創乾在日治時期時常描繪的對象，1955年三元宮改建之際，為這座當地重要的宮廟撰寫了《改築序》，至今仍保留在廟中。
輕便車站的回憶
1920到30年代之間，是邱創乾繪畫的黃金年代，他留下許多當時桃園地區的風景，有熱鬧的市集也有農家的鄉郊風光。有趣的是，在他的作品中留下不少輕便車的景象，是少數以寫生方式留下的輕便車紀錄。「輕便車」，或稱為「臺車」是日治時代為了地區運輸方便，在臺灣各地建造的一種人力鐵道運輸，車站的附近常是當地的經濟核心。[註4]邱創乾老家附近有一更寮腳車站，他曾搭乘這種交通工具數次往返八德與大溪、角板山之間，車站所見成為他唾手可得的畫題，為關於輕便車的記憶留下了不少畫影。
永遠的八塊厝（註5）人
邱創乾除了描繪許多家鄉景色，他對家鄉的關心也展現在參與公眾事務上。包含前文提到三元宮的各種活動，在邱創乾擔任鄉長期間，多次為地方福利向上級爭取資源，反應民意。例如1951年行政區重劃時，邱創乾為鄉鎮區大小貧富懸殊向省議會陳情；1958年時，他與鄉民代表等人向臺灣省臨時省議會請願，懇請軍方迅予開放臺北縣鶯歌鎮至桃園縣八德鄉之間產業道路，以利產業運輸。
邱創乾的一生與八德息息相關，在他過世近半個世紀的2018年，邱創乾的後代將老先生的多數作品，捐贈予籌備中的桃園市立美術館作為永久典藏。他筆下畫的大多是故鄉桃園，尤其是八德、大溪、角板山一帶，沿著當時的輕便鐵路畫下沿路風光；畫家用他的眼睛與畫筆，紀錄了近百年前的桃園景色，不論是地方建設，文史記憶，他都為後世留下了豐富的資產。
＃名單之後067
註釋：
1. 桃園市政府文化局，《新修桃園縣志——人物誌》，2017，頁234。
2. 〈本日開院式 臺灣美術展讀畫記〉，《臺灣日日新報》，1927-10-27。
3. 賴明珠，《日治時期桃園地區的美術發展》，桃園：桃園縣立文化中心，1995，頁54。
4. 陳家豪、蔡龍保，《日治初期臺灣現代交通建設與產業發展（1895-1908）》。
5. 八塊厝為今八德一帶舊稱，實際行政區範圍隨政權不同而異。
參考資料：
未註作者，〈本日開院式 臺灣美術展讀畫記〉，《臺灣日日新報》，1927-10-27。
典藏臺灣。網址。
桃園市政府文化局，《新修桃園縣志——人物誌》，2017。
陳家豪、蔡龍保，《日治初期臺灣現代交通建設與產業發展（1895-1908）》。
賴明珠，《日治時期桃園地區的美術發展》，桃園：桃園縣立文化中心，1995。
賴明珠，《鄉土知音：八德書畫家邱創乾紀念展》，桃園：桃園縣立文化中心，1999。
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