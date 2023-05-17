日本女子美術學校的臺籍學生：黃荷華——名單之後#66

聯合新聞網／ 陳澄波文化基金會
圖1. 黃荷華，〈婦人像〉，1936，臺北市立美術館藏。圖片來源https://www.tfam.museum/Collection/CollectionDetail.aspx?ddlLang=zh-tw&CID=3331。
圖1. 黃荷華，〈婦人像〉，1936，臺北市立美術館藏。圖片來源https://www.tfam.museum/Collection/CollectionDetail.aspx?ddlLang=zh-tw&CID=3331。

文／林毓晴（政治大學歷史所畢）

黃荷華 入選 臺展第7回

林荷華 入選 臺展第10回

匿名的自畫像

1936年，第十屆臺灣美術展覽洋畫部的入圍作品中（以下簡稱臺展），有一幅名為〈婦人像〉的作品，[註1]畫裡的婦人坐姿優雅，她身著藍底旗袍，手裡握一束花；背景僅以暖色調的色彩堆疊而成，沒有具體的傢俱裝飾，讓觀者無法從中辨別畫中人所處的時空地點[註2]。〈婦人像〉的創作者名叫林荷華，[註3]然而她的真名為「黃荷華」，「林」是她的夫姓，而〈婦人像〉正是她的自畫像。[註4]黃荷華曾在訪談中提到畫中的旗袍是對抗日本皇民化政策的象徵，她身為總督府官員的妻子，經常被慫恿穿著和服出席重要場合，黃荷華對此感到相當反感，因此透過旗袍表露自己的民族認同。[註5]

固園黃家

黃荷華出身自臺南固園黃家，[註6]她的父親黃溪泉（溪荃）和伯父黃欣（茂笙）都是企業家，伯父還曾擔任過總督府評議員。[註7]黃氏兄弟相當熱衷教育事業，對子女的教育也很用心。[註8]1930年黃荷華自臺南第一高女畢業後，父親隨即將她送往日本留學。的臺灣女性畫家多半在求學過程中受過美術老師的鼓勵後參加臺展，甚至赴日深造，黃荷華也不例外，她在臺南第一高女求學時，美術老師川村伊作鼓勵她畢業後留日學畫。[註9]除了在學校裡受到的藝術薰陶，黃荷華也間接受到家中長輩的影響，選擇鑽研西洋油畫。她的大伯黃欣熱愛繪畫，參加過第一屆臺展洋畫部競賽，[註10]也曾加入臺南當地的洋畫研究團體「南光社」，[註11]與洋畫家有密切往來；黃氏兄弟的住宅「固園」是當時文人雅士的聚會場所之一，[註12]家中興盛的文藝風氣或許讓黃荷華是「自願」赴日學畫，而非被動接受父母的安排。

圖2. 臺南黃家固園，固園由兩棟洋樓組成，黃氏兄弟各居一棟，固園內有前後院及小橋流水等假山裝飾，是當時臺南當地非常氣派的建築物。圖片來源https://reurl.cc/V6pLNN。

圖3. 黃欣與其畫作〈童子像〉。圖片來源：〈臺展アトリヱ巡り（二〇） 臺南畫壇の新人アマチユアの二人 童子の像〉，《臺灣日日新報》，1927年9月26日第三版。

日本女子美術學校

由於日治時期的臺灣沒有美術相關的專門學校，意欲鑽研繪畫的人多半選擇報考日本著名的東京美術學校（以下簡稱東美）；根據統計，二戰前畢業自東美的臺籍學生共三十人 ，[註13]但這些臺生全是男性，留日學畫的臺籍女性全就讀於現今女子美術大學的前身──日本女子美術學校（後簡稱女子美校）。[註14]

圖4. 日本女子美術學校的創立者之一橫井玉子，圖片來源 連結

成立於1900年的女子美校[註15]是日本二十世紀初唯一招收女性的美術學校，創校宗旨「為女子選習適當而優美之藝術，兼使涵養德性與懿美情操，已養成有實力有思想有品格之女子」，[註16]以及「養成女子圖書教育及女子實業家」。[註17]這幾句話顯示女子美校不僅僅是培養藝術人才，還要讓女子透過藝術獲得經濟獨立。女子美校的學制相當多元，有僅需半年就畢業的速成科，讓學生在短期內學到一技之長；也有長達四年的普通科，額外教授普通學科，以「養成有繪畫常識之淑女」。[註18]學校設有五個專業科目：日本畫、西洋畫、蒔繪圖案（在漆器上以金、銀色粉繪製圖案）、刺繡造花、裁縫編物。[註19]曾就讀女子美校日本畫科的陳進表示，當時日本畫科的學習內容包含「膏像，人體素描，圖案畫，風景畫，書法及美術史」，還會根據不同專業安排「解剖學、平面幾何畫法及投影畫法」等技術課程。[註20]

圖5. 日本女子美術學校下古校區照片，圖片來源：《風俗画報(臨時增刊)》（註25）。

圖6. 日本女子美術學校本鄉校區，圖片來源：《風俗画報(臨時增刊)》（註26）。

除了繪畫等專業科目外，學校還開設「烹茶調羹、瓶養生花、彈琴」等課程。[註21]另外，女子美校還貼心地為住宿生開設烹飪課，春秋兩季固定設有短期的日本料理、洋料理及中國料理課。[註22]這類陶冶性情、廚藝訓練的課程是日本高等女子學校裡的必修科目，臺灣本地的女子高校也複製殖民母國的教育模式，培養中產階級所需的賢妻良母。留學東洋的臺灣女性家境大多不差，畢業後多半與門當戶對的家族聯姻，因此學習如何做個好太太相當重要，女子美校的課程完全符合這些家長們的期待，這或許是留日習畫的臺灣女學生們選擇這間學校的原因之一。

圖7. 1905年普通科三年級生合影，圖片來源：《TEXNH MAKPA女子美術大学歴史資料室ニューズレター》（註27）。

女子美校可以說是一間培養女性及淑女的學校，或許是認為從這裡畢業的臺灣女性很有可能成為臺灣士紳家庭裡的「新娘人選」。因丈夫在總督府任職，黃荷華婚後成為官太太，[註23]這個特殊身份可能讓她無法專職作畫，黃家後人曾在訪談時提及「日治時期的女性不能太出風頭，尤其是官太太」，[註24]也許這就是她以「林荷華」之名報名臺展的原因。

圖8. 1914年西洋畫科上課一景，圖片來源：《TEXNH MAKPA女子美術大学歴史資料室ニューズレター》（註28）。

066

註釋：

1. 〈絢爛たる豪華版臺展入選畫發表〉，《臺灣日日新報》，1937年10月19日第七版。

2. 彭佳慧，《寫在西方正典之外：邊緣女性藝術的主體性與再現政治》，臺北：私立輔仁大學跨文化研究所比較文學博士論文，2010，頁175。

3. 〈絢爛たる豪華版臺展入選畫發表〉，《臺灣日日新報》，1937年10月19日第七版。

4. 賴明珠，《流轉的符號女性：戰前臺灣女性圖像藝術》，臺北：藝術家出版社，2009，頁123。

5. 賴明珠，《流轉的符號女性：戰前臺灣女性圖像藝術》，臺北：藝術家出版社，2009，頁123。

6. 〈臺展入選閨秀臺南州有兩人〉，《漢文臺灣日日新報》，1933年10月26日第八版。

7. 臺灣新民報社編，《臺灣人士鑑》，臺北:臺灣新民報社，1937，頁124。

8. 賴明珠，《流轉的符號女性:戰前臺灣女性圖像藝術》，頁84。

9. 賴明珠，《流轉的符號女性:戰前臺灣女性圖像藝術》，頁86。

10. 〈臺展アトリヱ巡り（二〇） 臺南畫壇の新人アマチユアの二人 童子の像〉，《臺灣日日新報》，1927年9月26日第三版。

11. 〈臺展アトリヱ巡り（一八） 島の洛陽に新生の第一歩を描く 臺南南光社の同人〉，《臺灣日日新報》，1927年12月10日第四版。

12. 〈赤崁短訊南社例會〉，《漢文臺灣日日新報》，1922年1月21日第六版。

13. 吉田千鶴子，〈概觀東京美術學校臺灣留學生〉，《臺灣の近代美術——留学生たちの青春群像(1895-1945)》，東京: 印象社，2014，頁70。

14. 賴明珠，《流轉的符號女性》，頁79。

15. 〈女子美術學校設立〉，《朝日新聞朝刊》，1900年12月31日第二版。

16. 〈東京私立女子美術學校〉，《美術》，第二期，上海：上海圖書美術學校，1919，頁1。

17. 〈建設女子美術學校〉，《漢文臺灣日日新報》，1906年3月24日第四版。

18. 〈東京私立女子美術學校〉，《美術》，第二期，上海:上海圖書美術學校，1919，頁3。

19. 〈生徒募集〉，《朝日新聞朝刊》，1908年2月10日第一版。

20. 賴明珠，《流轉的符號女性》，頁95。

21. 〈東京私立女子美術學校〉，《美術》，第二期，上海：上海圖書美術學校，1919，頁2。

22. 〈料理講習生募集〉，《朝日新聞朝刊》，1906年9月11日第五版；〈料理法夏期講習會〉，《朝日新聞朝刊》，1907年7月17日第一版。

23. 太田肥州編，《新臺灣を支配する人物と産業史》，（臺北市:臺灣評論社，1940），頁441

24. 《固園到青田街:黃天橫夫婦訪談小記（上）》，網址：https://reurl.cc/yZZM6M （點閱日期：2020-03-10）。

25. 〈日本女子美術学校下古区写真〉，《風俗画報（臨時增刊）》，第382號，東京：東陽堂，1908。

26. 〈日本女子美術学校下古区写真〉，《風俗画報（臨時增刊）》，第382號，東京：東陽堂，1908。

27. 梁丞延，〈女子美人物史展開催〉，《TEXNH MAKPA女子美術大学歴史資料室ニューズレター》，第十一期，(東京：女子美術大学歴史資料室，2017)，頁4。

28. 《TEXNH MAKPA女子美術大学歴史資料室ニューズレター》，第六期封面，（東京：女子美術大学歴史資料室，2013）。

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