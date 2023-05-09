「地方色彩」作為一種異國情調：藤島武二眼中的臺灣──名單之後#65

文／孫淳美（國立臺南藝術大學藝術史系助理教授）

藤島武二 審查員 臺展第7-9回

藤島武二（1867-1943）曾是「臺展」西洋畫部門輩分最高的評審。1896年黑田清輝（1866-1924）創立東京美術學校（東美）「西洋畫科」時，藤島即被聘為助教授，曾受日本官費支助留學法國、義大利習畫。歸國後執教東美四十餘年，且是一次大戰後改制的日本「帝展」西洋畫部評審團召集人，可見東亞留日的西畫家，幾無不識此位藤島「畫伯」。[註1]

1927年創立的「臺展」，至第七屆（1933）終於盼來這位大師的參展作品，卻意外引來媒體批評。署名鷗汀生的評論：「看了第七屆臺展的作品，首先浮上腦裡的感觸，就是臺展的審查員再不能故步自封… 特別是藤島武二，我原先對他抱著極大的期待，卻只送來兩件小作品『波』及『淡水風景』，實在令人無法滿足。」[註2]文中絲毫不掩飾對這位「畫伯」的失望，因慕名藤島「昔日頗受好評的人物畫」，記者原期待看到大師「如實地描繪夢幻世界、具有音樂氣氛的風景畫」，卻看到「好像畫給初學者看的畫稿般的作品，站在鑑賞家的立場，我相當不滿意。」——他忿忿地寫道。首次受邀，藤島於開幕一周前抵臺，展出淡水寫生作品。雖然被臺北的藝文記者喝了倒彩，不過臺展主辦方或藤島本人，似乎都不以為意。因藤島眼中的臺灣是「保留給我們畫家的處女地」。[註3]

圖1. 藤島武二，〈山間赤陽〉，1934。圖片來源：《第八回臺灣美術展覽會圖錄》。

圖2. 陳澄波，〈阿里山之春〉，1935。

次年，由留法歸來的門生顏水龍（1903-1997）自日本陪同登船抵基隆港，藤島於第八回「臺展」開幕前十日抵臺（顏亦擔任同屆評審）。訪臺三周，期間嘉義的東美校友陳澄波（1895-1947）等擔任地陪，上了阿里山寫生。復於該年底（1934）耶誕節來臺過冬，於南部遊歷寫生至跨年元月底。1934年藤島展出〈山間赤陽〉（圖1），比對陳澄波1935年展出的〈阿里山之春〉（圖2）的山勢，可推測二作畫面右半邊是阿里山群中主峰塔山。藤島第三次來臺展出的〈波濤〉（圖3）原作仍存世，曾是宮田彌太郎筆下「洗鍊清爽而優美的筆觸格外地動人，描寫真實」之作。[註4]大筆觸運用淺紫、粉紅交替淡藍來表現拍打岸邊的浪與浪花，色感優越、筆觸即興而精準。藤島訪臺寫生作品，散見日本公私收藏單位。大多為風景畫作，包括阿里山日出（圖4）、新高山與〈臺灣聖廟（臺南）〉。（圖5）藤島以舊都臺南為題材，共創作過油彩30餘件、粉彩數十件。臨行前，1935年元月底曾於臺北鐵道旅館接受媒體訪問，發表感想。（圖6）

圖4. 藤島武二，〈山上の日の出〉，1934，布面油彩，91.7*125 cm，京都國立近代美術館。生誕150年紀念-藤島武二展》，練馬区立美術館、鹿兒島市立美術館、神戶市立小磯記念美術館，發行：東京新聞，2017，圖137，頁111。

圖5. 藤島武二，〈台灣聖廟（台南）〉，1934-35，布面油彩，37.9*55.7 cm，宮崎縣立美術館。生誕150年紀念-藤島武二展》，練馬区立美術館、鹿兒島市立美術館、神戶市立小磯記念美術館，發行：東京新聞，2017，圖133，頁109。

圖6. 藤島武二，〈映入藝術眼中的臺灣風物詩——藤島畫伯談繪畫之旅〉，原刊《臺灣新聞》1935.2.3（版2）。顏娟英譯著，《風景心境：臺灣近代美術文獻導讀》（下），臺北市，雄獅，2001，頁135。

藤島「昔日頗受好評的人物畫」最著者有早年（1908）留歐的〈黑扇〉（圖7）。白色圍巾罩頭的歐洲女子手持黑色摺扇，筆觸明快流暢、光影對比淋漓，堪稱日本現代洋畫的傑作。大正時期，藤島開展東方主義，融合文藝復興範式與中國風，如1926年〈芳蕙〉（圖8）。可惜鷗汀生沒有看到藤島訪臺所畫〈臺灣娘〉（圖9），黑底白花高領旗袍、旁分赫本頭的女子，雙臂交叉於桌面上。畫面中心巧妙地勾勒出女子紅唇，為點睛之筆。藤島談他所謂「純粹的」本島女子：「純粹臺灣女子比起東京女子更美… 她們好像西洋人與東京人的混血，臉龐輪廓分明，頭髮剪成大膽的短捲髮…」。身著上海流行改良式旗袍的女子，在他眼中「肢體柔軟與衣服貼切配合，寫入畫中，姿色頗為有趣」於是他忘卻刻意經營十餘年的裝飾描繪風格，重拾〈黑扇〉的即興筆觸表現〈臺灣娘〉。這幅展現1930年代臺灣摩登女子形象之作，不知何時有緣回到臺灣觀眾眼前？但盼鷗汀生魂兮歸來，當年失望或可聊慰一二。

圖7. 藤島武二，〈黑扇〉，1908，布面油彩，42.4*63.7 cm，日本國家重要文化財，石橋財團ブリヂストン美術館。河北倫明，《藤島武二》，日本近代繪畫全集《第3卷》，東京，講談社，1963，頁25。

圖8. 藤島武二，〈芳蕙〉， 1926年，布面油彩，65*53 cm，私人收藏，河北倫明，《藤島武二》，日本近代繪畫全集《第3卷》，東京，講談社，1963，頁5。

圖9. 藤島武二，〈臺灣娘〉，1933-35，布面油彩，41*32 cm，佐賀大學美術館。生誕150年紀念-藤島武二展》，練馬区立美術館、鹿兒島市立美術館、神戶市立小磯記念美術館，發行：東京新聞，2017，圖127，頁104。

連續三年擔任「臺展」評審，每次都受到臺灣藝術界眾星拱月的接待。（圖10）在藤島眼中，臺灣水牛倘佯的田園、穿著黑衣的農婦，竟能讓他聯想起「羅馬郊外的風景，與義大利、西班牙的風俗非常類似…」較之石川欽一郎以日本來比較臺灣風景的色調，藤島武二選擇地中海沿岸景色比擬臺灣。對殖民地風土懷抱想像，藤島並非特例，不約而同，當時的「本島」媒體也期待「透過這位圓熟的藝術家之眼了解『亞熱帶的異國情調』」。[註5]如同立石鐵臣曾提出質疑，到底什麼樣的「色彩」，才是臺灣的「地方色彩」呢？藤島武二眼中的臺灣，無疑是一種殖民時代的異國情調，這個情調的魅力，展現在他所描繪的臺灣「『大自然』與『女性』」題材的繪畫作品。

圖10. 1935年11月初（第九回「臺展」開幕後）李梅樹於三峽自宅宴請畫友。中研院臺史所藏，陳澄波文化基金會，圖版：PH1-094。 前排（坐者）左起為：顏水龍、□、梅原龍三郎、藤島武二、鹽月桃甫。 後排（立者）左起為：李梅樹、洪瑞麟、立石鐵臣、陳澄波。

＃名單之後065 註釋 1. 考入東美「西洋畫科」藤島武二指導教室的東亞留學生有臺灣的劉錦堂、顏水龍、張秋海、張舜卿、吳天華，中國的許敦谷、周天初、譚華牧、王道源、衛天霖、許幸之、熊汝梅、龔謨、王式廓，朝鮮的張翼、金鴻植、吳占壽、林學善、金应杓、朴根鎬、李景溱、李馬銅、金河鍵、鄭寬澈及滿州的唐國卿、左輝、田風。參考：吉田千鶴子，《近代東アジア美術留學生の研究——東京美術學校留學生史料》，東京都，ゆまに書房，2009。 2. 鷗汀生原名大澤貞吉，時任《臺灣日日新報》編輯。鷗汀生／永山生，〈今年第七回的臺展〉，原刊《臺灣日日新報》，1933.10.29。節錄：顏娟英譯著，《風景心境：臺灣近代美術文獻導讀》（上），臺北市，雄獅，2001，頁222。 3. 藤島武二，〈映入藝術眼中的臺灣風物詩——藤島畫伯談繪畫之旅〉，原刊《臺灣新聞》1935.2.3（版2）。節錄：顏娟英譯著，《風景心境：臺灣近代美術文獻導讀》（上），臺北市，雄獅，2001，頁98。 4. 宮田彌太郎，〈第九回臺展相互評〉，原刊《臺灣日日新報》，1935.10.30（版6）。節錄：顏娟英譯著，《風景心境：臺灣近代美術文獻導讀》（上），臺北市，雄獅，2001，頁248。 5. 藤島武二，〈映入藝術眼中的臺灣風物詩——藤島畫伯談繪畫之旅〉，節錄：顏娟英譯著，《風景心境：臺灣近代美術文獻導讀》（上），頁98。

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