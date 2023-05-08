桃園五酒桶山下製酒 以在地佳釀向世界乾杯

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

採訪撰文｜ 陳怡文

攝影｜ 劉丞堯

來自臺灣的地瓜酒

你知道嗎？我們常在日本酒款中看到的「芋燒酎」、「樽魔」，其中的「芋」、「魔」其實就代表著這支酒是使用「地瓜」製成。客家子弟羅己能在日本喝到用地瓜釀成的香醇酒品，心中感嘆，「這支酒怎麼不是臺灣做的？」

地瓜養育了一世代的臺灣人，我們的血液裡流淌著如地瓜般的韌性，即使生長在困苦環境中，仍然克服萬難，將辛苦轉化成香甜，臺灣人稱自己為番薯囡仔，卻沒有人將地瓜酒發揚光大！

回到臺灣後，羅己能開始採買工具，上網搜尋釀酒方法，在廚房開始了釀酒實驗，用釀造米酒的方式做地瓜酒，這一試，還真的釀出令人驚豔的好味道！從此，座落桃園五酒桶山下的「恆器製酒」開始飄出酒香。經過不斷嘗試與開發，蒸餾白酒、桶陳威士忌、地瓜好朋友－水果酒系列，一支支味道獨特的酒款陸續出廠。

使用臺灣原料 釀出無限可能

無奈產品再好，沒有品牌加持，「地瓜酒」又沒人認識，這支酒要怎麼賣出去？除了加入品酒社群、積極參與酒展來推廣，如果能夠在賽場上取得佳績，就算大家沒喝過這款酒，也可以透過獎項佐證「這是一款好酒」，進⽽讓⼤眾願意嘗試吧。

於是在2019年，以60 度地瓜原酒參加了比利時布魯塞爾烈酒大賽（Spirits Selectionby CMB），沒想到第一次參賽就得到銀牌；2022年⾸度挑戰SFWSC 美國舊⾦⼭世界烈酒競賽，這⼀戰參賽的7⽀酒款全數獲獎！其中以花蓮有機酒米「吉野一號」製作的「旅Ｉ」獲得雙金獎；「沈香酒」獲得白酒類金牌獎；招牌過桶地瓜酒「金樽魔 2」榮獲其他類威士忌銀牌。

臺灣佳釀震撼世界烈酒賽場，隨著獲獎訊息傳回臺灣，媒體開始報導，通路也漸漸打開。但恆器製酒從未忘記「用臺灣在地原料，在臺灣釀造成酒」的想法，除了選用台農57號地瓜做成招牌地瓜酒，也繼續嘗試用臺灣各地農產來開發新品。酒廠取這些農業生產鏈上淘汰的格外品（市場的規格之外，例如過大或過小、賣相不佳等等，但品質無虞的農產品）製酒，農民也能獲得額外收益，既照顧到農民，也帶動產業發展，憑藉這份追求共好的誠意，⽤地瓜酒結合臺灣農產，在這片土地上，釀出無限可能。

恆器製酒不斷嘗試採用臺灣農產釀出新滋味 圖｜ 劉丞堯

如何釀出地瓜酒 Step1清洗地瓜：用機器將地瓜上的泥土洗刷乾淨。 Step2蒸熟放涼：將乾淨的地瓜送入蒸箱蒸熟，然後靜置放涼。 Step3加麴攪拌：加入酒麴，用機器攪拌成泥狀。 Step4發酵成酒：將攪拌成漿狀的地瓜倒入發酵槽，等待原料中的醣分轉化。 Step5蒸餾萃取：用銅製蒸餾器直火蒸餾，分段取酒。 Step6桶陳窖藏：部分酒款(如威士忌)在蒸餾完成後，會將酒放入木桶陳釀。 Step7裝瓶出貨：蒸餾、釀造完成的酒，裝入玻璃瓶中，包裝出貨。

用良知釀酒 創立⼤器家業

恆器製酒創辦人——羅己能，為了創立可以代代相傳的產業而選擇製酒，並以發揚臺灣地瓜酒為目標，抱持著讓後代為家中產業感到驕傲的初心，用良知釀酒、堅守產品品質。

為了推廣地瓜酒，不僅三顧茅廬拜訪酒商，更是積極參展、參賽來開拓通路。憑著超高行動力，加上敢做、敢試、不放棄的精神，終於釀成「恆器製酒」這個品牌。恆器，有著恆⼼大器的含意，發音也類似臺語的地瓜（憨吉），品牌從地瓜酒出發，其餘酒款也是以地瓜酒為中心去延伸，正如恆器製酒以臺灣為本，帶著專屬臺灣的故事與酒香，邀請全世界乾杯。

恆器製酒創辦人——羅己從地瓜酒出發，帶著專屬臺灣的故事與酒香，邀請全世界乾杯。 圖｜ 劉丞堯

●本文摘選自桃園市政府客家事務局季刊《尋客》第33期〈五酒桶山下製酒 向世界乾杯〉。