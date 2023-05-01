國資圖世界閱讀日 轉換思考模式迎來轉運契機

欣逢國立公共資訊圖書館（以下簡稱國資圖）百年館慶，2023 年的世界閱讀日活動將從 4 月 15 日（六）一路熱鬧到 5 月 14 日（日）。以「書適市集 草地派對」熱鬧登場，再藉「館慶音樂會 生日派對」完美收尾，而中間則串聯「閱讀轉運站」主題，利用遊戲化的方式，為讀者帶來轉運妙方。

跨界合作活動走入讀者的生活周遭

作為推廣閱讀的重要場域，每年國資圖於「世界閱讀日」皆舉辦活動響應此全球性之閱讀盛事。國立公共資訊圖書館館員洪敦明表示︰「我們不斷嘗試透過跨領域詮釋閱讀的新體驗，例如運用職業探索、旅遊、實境遊戲，帶領民眾體驗閱讀樂趣，彰顯閱讀可以融入生活的多面向特性。」2019 年「登閱先鋒」便配合人類登月50 週年，舉辦 STEAM 手作工作坊、桌遊博覽會等系列活動，透過動手做，讓大小朋友成為「創客」，在玩樂中發揮天賦，啟發思考力。

2020 年受疫情影響出現大量轉職浪潮，洪敦明表示：「我們認為閱讀可作為幫助轉換職業的基本功。」因此該年以「職想閱讀」為題，邀約各行各業職人推薦他們的職人書包，採主題性將職人的選書裝入書袋中，供讀者「袋」著走，方便大家透過職人榜樣，藉閱讀重啟人生。

2021 年在國內疫情趨於緩和下，感受到人們深度體驗島內旅遊的需求，國資圖辦理「閱讀背包客」，以「讀萬卷書、行萬里路」的概念，邀請讀者打造私房行程，也結合多家質感好店如選物店、咖啡館、餐廳、電影院、飯店等推出折扣優惠，讓國人經由閱讀安心旅遊，在步履不停的同時用心感受文字的力量。

2022 年順應遊戲化已成為數位時代的趨勢，國資圖特別打造「索書號」實境遊戲，讓讀者體驗圖書館化身為大型解謎遊戲現場，每個角落都藏著令人驚喜的關卡線索，遊歷一場難忘的閱讀尋寶之旅。

市集上可見家庭共同出遊。（圖／國立公共資訊圖書館 提供）

歷年活動主題著重分齡分眾規劃，很適合全家一起參與。越來越多讀者會攜老帶幼共同參加，使得「世界閱讀日」有點像是愛書人的同學會，大家相約於這個節日聚首，一起學習與成長。

從「巡迴文庫」到「閱讀轉運站」

2023 年「閱讀轉運站」企劃，回應國資圖前身百年前在臺中火車站旁的第一代的臺中州立圖書館，當時為了促使圖書流通，實施「巡迴文庫」的措施，將書籍以不同方式轉運送到需要的地區提供民眾借閱，幫助各地人們可以知識改變命運，以學習改變人生。

活動攤位以卡牌遊戲吸引孩童。（圖／國立公共資訊圖書館 提供）

閱讀轉運站的概念，不只是旅程的轉運，更是從低潮到高峰的轉運，也能如大富翁一般，踏出人生每一階段的轉運。不同年齡的讀者都可藉由閱讀切換思考模式，一旦轉換思想層次，便能從中得到力量，走入不同路徑、體驗不同人生，並抵達幸福與夢想的境界。「我們覺察到不少民眾渴望改變命運，傳統方式是到宗教殿堂尋求神佛庇佑，但我們相信閱讀是種幸運的科學，當人生遇到關卡時，閱讀可以幫助洞察問題，並激發靈感去克服它。」洪敦明說。

每次閱讀都是一種轉運

2023 年活動有哪些驚喜呢？國資圖藉由設置「閱讀轉運站」，串聯 10 個跨域合作夥伴，以類大富翁遊戲的玩法，將 10 個轉運站分散在國資圖不同角落，以圖書結合展品與讀者互動。讓閱讀本身就是一種轉運，可以認識、熟悉、轉換到另一個領域，嘗試人生不同可能性。洪敦明表示，「閱讀相當於處方箋，每本書都能打開人生關卡，但前提必須找到它、打開它，方可獲得藥單，讓問題迎刃而解。」。

手作體驗趣味好玩，小朋友們玩得不亦樂乎。（圖／國立公共資訊圖書館 提供）

民眾到館領取閱讀轉運護照後，就能走訪 10 個轉運站去完成集章任務，每個轉運站依主題分別有不同任務，讓民眾體驗轉運的儀式，並完成集章任務兌換轉運抽獎券，可抽出iPad 等大獎，邀請讀者一起透過閱讀轉念，進而達到人生的轉運。

其中「食農轉運站」將由農委會合作策展，依據食農教育推薦各類電子書，並介紹好運農產品，希望藉吃好食帶來好運氣；「職業轉運站」有勞動部勞動力發展署中彰投分署設置哈利找伯樂職涯魔法學院，完成職涯檢測問卷，可取得職訓等資訊，發現職涯新契機；「音樂轉運站」跟國立臺灣交響樂團合作，欣賞其展品，借閱音樂相關 CD 或 DVD，以音樂重拾正能量；「印刷轉運站」跟財政部印刷廠、文資局合作，提供圓盤機等特殊印刷設備，讓民眾體驗如何透過印刷的方式增加好運。各式轉運站集章會以出入境章形式，讓讀者透過不同儀式的轉運活動，讓虛擬的閱讀轉念、實體的閱讀轉運匯聚為實現的可能。

透過動手做，在玩樂中激發思考力。（圖／國立公共資訊圖書館 提供）

「市集＋音樂會」帶來精采的生日饗宴

4 月 22 日（六）將有「書適市集 草地派對」熱鬧登場。包含農委會、勞動部勞動力發展署中彰投分署、文化部文化資產局、各類型桌遊商與各大基金會都將共襄盛舉。現場還有小農商品、文創手作、出版圖書等琳琅滿目的創意攤鋪，亦有藝文、音樂或劇團精彩演出，當然也少不了集章跟贈獎活動，歡迎民眾前往國資圖戶外廣場，至各個攤位集點換贈品，共度愜意週末。

5 月 13 日（六）還有一場慶生派對。從前身臺中州立圖書館開館至今，國資圖將迎來百歲生日，在當天會有慶生會，並邀請國立臺灣交響樂團弦樂四重奏帶來精緻的音樂饗宴，讓眾樂迷聆賞高純度的旋律共鳴；同時與國立教育廣播電台合作，透過麥寶電波行動錄音室，邀請貴賓與讀者用聲音留下對國資圖的生日祝福，記錄下愛書人在圖書館裡的美妙回憶，歡迎大小朋友揪眾來參加。歡迎所有愛書人一起到國資圖，用閱讀翻轉人生。

●本文摘選自國立公共資訊圖書館所發行雙月刊《書香遠傳》雜誌166期：擁抱數位i閱讀，授權於聯合新聞網‧琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。