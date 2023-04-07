嘉義琳琅山閣1920年代藝文推手 才藝七絕的張李德和──名單之後#55
文／林榮燁
張李德和 入選 臺展第7、10回、府展第1～6回
2013年臺灣文學館出版的《張李德和集：臺灣古典作家精選集28》「本書簡介」裡這樣介紹張李德和〔註1〕：
張李德和（1893～1972），字連玉、號羅山女史、琳瑯山閣主人、題襟亭主人、逸園主人、澹亭、桃城散人、武巒女史。出身雲林縣西螺望族，…。大正元年（1912），年二十，嫁給嘉義名門張錦燦。…，時與嘉義文士擊鉢聯吟，馳騁藝苑，多才多藝而獲得『詩、詞、書、畫、琴、棋、絲繡七絕』的美譽。…。曾組「琳瑯山閣詩會」、…、「連玉詩鐘社」等。…，有《琳瑯山閣題襟集》、《琳瑯山閣唱和集》、《羅山題襟集》、《題襟亭集》、《連玉詩鐘會集〉等。另有詞集《題襟亭填詞會集〉，以及《詩詞合鈔〉。民國四十二年（1953），還曆紀念，女婿顏滄海輯其三十年來所詠，釐為四卷，名為《琳瑯山閣吟草〉，題簽則作《琳瑯山閣藝苑》。…
多才多藝的張李德和〔圖1〕，除了上述成就，最被世人所稱道者便是在嘉義自家創辦了「琳琅山閣」〔註2〕〔圖2〕，起自1926年到1965年離開嘉義止，橫跨戰前戰後四十年，與賴雨若的「壺仙義塾」、林玉山的「春萌畫會」、翁焜輝的「青辰美術協會」等，一起扮演了藝文推動最重要的角色。
張李德和詩書畫創作不少，僅就幾件與臺府展及「春萌畫會」相關人事扼要敘述如下。
張李德和在「府展」第一回到第三回（1938～1940）連續以東洋畫入選，第二回以〈蝴蝶蘭〉入選時〔圖3〕，其次女張麗子也以〈花籠〉入選，母女同屆「雙膺特選」，張李德和心情顯得特別好，在其《琳瑯山閣藝苑》〔圖4〕第二卷收錄了一首〈第二回府展感作〉〔註3〕：
府展宏開燦九秋，雙膺特選荷恩周。
已蒙督憲頒嘉獎，又得元戎獎藉優。
丹青愧乏輞川才，拔萃徼蒙意外來。
作畫從今饒逸興，心花喜逐筆花開。
以及一首致謝當時臺灣總督小林躋造特給「總督賞」的詩作〈府展特選蒙小林督憲特賞之賜志感以呈〉〔註4〕：
勤修美術息心機，末技叨蒙寵錫深。
特賞足為家慶寶，竭誠恭献國防金。
雄謀遠大千軍懾，德政光明萬姓欽。
尤願制臺長蒞此，五州民草被甘霖。
「府展」第三回，她以〈扶桑花〉〔圖5〕獲「特選」，也寫詩紀念並回報醫生詩人林臥雲〔註5〕的祝賀，〈府展第三回特選和臥雲先生贈賀原韻「洋蘭圖」〉〔註6〕：
荊浩難追正自慚，何期捷報忝成三。
嶄新漫道翻花樣，佳種由來是海南。
妙詞揚讚我猶慚，特降高軒感再三。
努力憑將酬雅惠，增深美化振天南。
此外，在《臺灣日日新報》擔任過漢文版主筆，也曾經是當時基隆首富顏雲年的家庭教師的李碩卿〔註7〕，在其〈琳瑯山閣吟草序〉裡提到，「…，去年全臺畫展，母女均獲優選，而吾妹所繪蝴蝶蘭，雖標非賣品，當時現任督憲，介人婉商割愛，特別優選，於是母女畫名轟動全國，…」〔註8〕張李德和與基隆顏家成為姻親，或許有李碩卿的關係。
在《琳瑯山閣藝苑》結束前的「自跋」裡，張李德和提到一件跟「春萌畫會」有關的事情。她說：「…，畫彷芥子園，並臨古幅，初因入選於新竹主催全嶋書畫展覽會，虛名遂播出四方，未幾由京都來之耕外〔註9〕畫伯，開設講習會，與林玉山氏常久氏〔註10〕等，共事參加，…」〔註11〕
「耕外畫伯」即日本人代谷耕外，根據「文化部國家文化資料庫」水墨畫史料記載，1932年3月（或5月），由林玉山創立、代谷耕外指導，曾在嘉義市公會堂舉辦了「南國大和繪研究會展」〔註12〕。
張李德和在1965年因故離開嘉義〔圖6〕，之後定居、並去世於日本。只是不知何故，其眾多精采的大型畫作留存下來並不多，其中，她首次入選「臺展」第七回（1933）的大型設色東洋畫〈庭前所見〉〔圖7〕，原件或許還存在，而且在某個地方現身。筆者親眼看見這件作品，並以手機迅速拍下如附圖9～11三張照片。當時，拍攝地點光線昏暗，裝框的畫作似乎覆蓋一層（或變成）暗褐色的玻璃或塑膠薄膜，形成反光，畫作立於地面，畫幅高約一人。筆者直覺地相信它不是一件複製品。
＃名單之後055
註釋：
1. 陳愫汎選注，《張李德和集：臺灣古典作家精選集28》，初版，臺南市：國立臺灣文學館，2013.11。
2. 「琳瑯山閣」現址即嘉義市國華街合作金庫商業銀行。
3. 張李德和著，《琳瑯山閣藝苑》，初版，嘉義市：嘉義市諸峰醫院，1953.02，第二卷，頁48。
4. 同註3。
5. 有關林臥雲的介紹，可參見「全臺詩‧智慧型全臺詩資料庫」
6. 張李德和著，《琳瑯山閣藝苑》，初版，嘉義市：嘉義市諸峰醫院，1953.02，第二卷，頁49。
7. 有關李碩卿的介紹，可參見「全臺詩‧智慧型全臺詩資料庫」
8. 張李德和著，《琳瑯山閣藝苑》，初版，嘉義市：嘉義市諸峰醫院，1953.02，頁4。
3. 耕外即日本人代谷耕外。其事蹟可參考，白適銘編著，《臺灣美術團體發展史料彙編1：日治時期美術團體（1895～1945）》，初版，臺北市：國立臺灣美術館，2019.10，頁188～189。
10. 常久氏即常久常春。可參考，白適銘編著，《臺灣美術團體發展史料彙編1：日治時期美術團體（1895～1945）》，初版，臺北市：國立臺灣美術館，2019.10，頁188～189。以及王德和著，〈「名單之後」──常久常春，臺展中的「塔山」事件〉。
11. 張李德和著，《琳瑯山閣藝苑》，初版，嘉義市：嘉義市諸峰醫院，1953.02，頁108。
12. 白適銘編著，《臺灣美術團體發展史料彙編1：日治時期美術團體（1895～1945）》，初版，臺北市：國立臺灣美術館，2019.10，頁188～189。
●本文為陳澄波文化基金會授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，未經同意，請勿轉載。
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