弩蛇與華鳥—最強遠攻兵器弩的裝飾秘訣

文∣鐘雅薰（作者任職於本院器物處）

圖∣國立故宮博物院提供、©Csy_Sean

你知道成語「杯弓蛇影」在最早的故事版本中，造成蛇影的是弩不是弓嗎？東漢應劭（約151-204）《風俗通義》記載「懸赤弩，照於杯中，其形如蛇。」弩因長條狀的外形與鮮艷的紅色漆造成蛇影的錯覺。「杯『弩』蛇影」或許是更為貼切的說法。除了蛇，弩還與另一種動物關係密切。鳥，不僅作為「弩機」重要的裝飾主題，還涉及弩的功能。

什麼是弩？

弩是在弓的基礎上，再加上一段弩臂，並於弩臂挖槽安裝弩機，整體形如T字型。使用弩時，將弓弦拉開並勾至弩機的牙，後扣動懸刀（相當於扳機）即可發射。（圖1）弩機，是關鍵的發射裝置，用以取代人手拉放弦。弩機可維持長時間張弦，因此使用者有更充足時間瞄準，既降低使用難度又大幅提升準確率。在火藥有效運用前，弩一直是威力最強大的遠攻兵器。

圖1 東漢晚期至魏晉南北朝（146-420） 弩機 高21，郭長17.5公分 國立故宮博物院藏 中銅001121

目前發現最早的青銅弩機年代是戰國早期（西元前475～前376年），其發展至漢代（西元前206～西元260）形制已固定，後至魏晉南北朝時期（220-589）基本無太大的變化。

弩的裝飾秘訣一：弩弓的顏色

成語故事中是一把紅色的弩。漢至魏晉的文獻顯示當時似乎特別重視弩的顏色，弩多以顏色命名。李廣將軍（?-前119）用以力抗匈奴的名弩叫作「大黃弩」，也稱「大黃」、「黃肩」。文學作品中更多採用「顏色＋間」的弩名，「間」也會寫成「閒」。東漢張衡（78-139）《南都賦》有「黃間」、班固（32-92）《西都賦》有「白間」、東晉陸機（261-303）《七導》有「紫間」等等。間其實是弓的淵部，位於中間握把和尾端簫之間。可見當時指稱弩的顏色時，主要是指弩弓的顏色，尤其淵部的顏色。

《考工記》記錄弓以干、角、筋、膠、絲、漆「六材」製成，其中弓體以干、角、筋製成，後於表面綁絲並塗漆。弩弓的顏色由漆色而來，綁絲或革帶有時在表面形成條紋的效果。如同大多數的漆器，弓色以黑、紅最常見。也就是說，「杯『弩』蛇影」的赤弩具有相當典型的顏色！考古實物見有內紅外黑的弓，也有弓以黑漆為底，上繪紅、藍圖案。秦始皇陵車馬坑所出的弩模型搭載一把白底帶金色條紋的弩弓，呼應班固《西都賦》中的「白間」。

弩的裝飾秘訣二：弩臂的裝飾

弩與弓在外貌上最大的差異是多了一條弩臂，而弩臂正是弩裝飾最豐富之處。九連墩戰國晚期楚墓出土四件木弩，皆在弩臂兩側有漆繪表現出弋射圖、出行圖等敘事性畫面。（圖2）弩後段會向下延伸出「柎」亦為裝飾重點，柎相當於槍托的部位。九連墩楚墓木弩的「柎」雕成鏤空獸紋。弩臂末端還會套上青銅套，有加固之用。院藏弩機附銅套，其上飾錯銀捲雲紋。（見刊頭首圖）

圖2 戰國晚期九連墩楚墓木弩臂左側後段描繪了以弩獵鹿的場景。 湖北省博物館藏 取自湖北省文物考古研究所、襄陽市文物考古研究所，〈湖北棗陽九連墩楚墓出土的漆木弩彩畫〉，頁43，圖12、19。

弩的裝飾秘訣三：弩機的裝飾

成語故事總將蛇與弩相連，但弩與鳥的關係更加緊密。鳥不僅是弩機上重要的紋飾，還與弩的功能有所關聯。

弩機多數為素面，有裝飾者少。但有裝飾者無一不採金、銀裝飾，尤為華麗。江蘇大青墩漢墓出土一件西漢時期的華麗弩機，露出弩臂的部分均滿飾錯金銀紋飾，有「天下第一弩」之稱。

最引人注目的是箭槽處的射雁圖，此外還有多種飛鳥、走獸圖像，整體似乎描繪射獵場景，相當動感。其中，望山上飛鳥紋具有長而華麗的尾羽，可能是雉或孔雀。（圖3）到了三國至兩晉，出現更多裝飾鳥紋的弩機。但鳥更為格式化，並使用更多重複性的幾何紋飾。

圖3 西漢中期 錯金銀弩機 江蘇大青墩泗水國王陵出土 南京博物院藏 取自Csy_Sean著，〈生花：錯金銀工藝之美〉，《翊和齋說》（2020.9.4發表）：https://new.qq.com/rain/a/20220530A0046G00，檢索日期：2022年7月25日。

弩機與狩獵鳥禽息息相關。潘岳（247-300）《射雉賦》描寫「黃閒」射雉，體現「媒翳射雉」的獵雉傳統。舊時會刻意培養雉，使其聽人指揮誘捕野生雉。弩機上多見的長尾華鳥紋或許是雉？（圖4）此外，大青墩弩機上令人印象深刻的射雁圖，則可聯想到周代、漢代貴族的「弋射」傳統。除了雁與雉，前引的賦等文獻資料亦見以弩狩獵天鵝、鴨、鶉等，大致在《周禮》「六禽」範圍內，主以供膳，可見狩獵的主要對象是食用鳥。

圖4 宋 宋光宗后坐像 國立故宮博物院藏 中畫000281 皇后禮袍上的「翟鳥紋」即為雉。

餘論：「弓」蛇的興起

弩及其所蘊含的豐富狩獵鳥禽文化，在後來的時代漸不為人所知。北宋末年徽宗（1082-1135）敕令編修的《宣和博古圖》錄有裝飾鳥紋的弩機。兩件錯銀弩機的郭面、望山上飾有鳥紋，鳥亦具有長尾華羽。《宣和博古圖》將弩的年代訂為漢代並認為鳥紋是猛禽老鷹，取「擊搏飛揚」的氣勢。（圖5）但根據弩機及鳥紋的特徵與裝飾幾何紋的做法，更像三國、兩晉時期的弩機；紋飾則可能是雉等華鳥，反而是所謂的獵物。到了清代，清宮把多件弩機的瞄準裝置裝錯置於板機的位置，又因應陳設需求，將弩機反放於木座上。（圖6）

圖5 北宋 王黼編 《至大重修宣和博古圖》卷27 〈漢錯銀弩機五〉 元至大間刊明修補本 國立故宮博物院藏 故善014573

圖6 明清改制 弩機 國立故宮博物院藏 故銅000447

後來居上的杯弓蛇影之說最初可能來自唐代《晉書》，蛇影因「壁上有角，漆畫作蛇」。總之，最終被衍伸為一把帶蛇紋飾的弓，自此，杯「弩」蛇影也逐步變成現所熟知的杯「弓」蛇影。不過，唐代尚存弩蛇之說，如杜甫（712-770）絕筆詩以「疑惑尊中弩，淹留冠上簪」描寫獲罪貶官以來的猜疑畏懼。據《欽定四庫全書考證》，元代時詩文已變成弓蛇的說法。「杯弓蛇影」的興起或許與弩的衰退不無關係。

●本文摘錄自《故宮文物月刊》478期1月號，原題〈弩蛇與華鳥─談弩的裝飾〉。