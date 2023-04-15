國資圖以科技加乘 分齡分眾互動體驗提升學習魅力

撰文／陳怡如

攝影／莊震烽

圖片／國立公共資訊圖書館提供

對著銀幕揮揮手，呼叫翼龍拯救困在恐龍世界的小朋友，這是國立公共資訊圖書館（以下簡稱國資圖）兒童學習中心於 2023 年改裝新登場的故事屋，透過沉浸式投影和體感互動，賦予身歷其境的聲光效果，聽完一場故事，彷彿也經歷一趟冒險旅程。

巨型投影加體感互動 沉浸故事世界

一踏入故事屋，映入眼簾的是 270 度的巨型投影銀幕，和半圓形的地面投影，當故事情節登場，幾乎被影像包圍，感覺更加沉浸。國資圖館員陳雅苓介紹，故事屋裡有 3 個故事輪播，國台語版本都有，每個故事都有想要傳達的意涵。

第一個故事是大家耳熟能詳的「西遊記」，看孫悟空如何改變習性，和夥伴合作完成西方取經任務；第二個故事是館方原創的「恐龍歷險記」，用小朋友最喜歡的恐龍元素，描述主角搭乘飛行器參訪恐龍世界，不料卻遇上飛行器故障，得降落在恐龍世界過一夜，透過故事讓小朋友認識各種恐龍；第三個「海龜的報恩」同樣是原創故事，以環境教育為主軸，當小朋友救了海龜後，雙方成為好友，一起去海底世界探險。

每個故事大約 15 分鐘，隨著劇情推展，大約有 3 到 4 個體感互動橋段，像是拉網子救海龜，或是快走躲避暴龍追擊，現場不時聽到小朋友此起彼落的歡笑聲，完全沉浸在故事世界中。

故事屋一旁，兩座嶄新的貓頭鷹機台也吸引小朋友目光。這是新改裝的 AR 閱讀體驗機台，不僅披上可愛的貓頭鷹外衣，還搭配 3本全新的原創 AR 繪本故事，包含介紹星球的《太陽系的好朋友》、傳遞衛教觀念的《防衛細菌小尖兵》，以及和接納自我有關的《毛毛蟲成長記》。只要翻到繪本上標示 AR 圖案的頁面，對準機台鏡頭一掃，就會看到銀幕播放虛擬動畫，讓紙本故事活了起來。

家長陪伴孩子於 AR閱讀體驗區學習。

機台旁的 AR 互動區，也是新的互動體驗，第一個是生態多樣性彩繪投影，小朋友在臺灣黑熊、山椒魚等臺灣原生種動物畫紙上著色完畢後，就能投影到牆上，讓自己的畫作動起來；另一個則是播放三隻小豬的故事，引導小朋友用七巧板排列成三兄弟的房子，培養邏輯思考能力。

陳雅苓表示，AR 閱讀體驗區多元的互動模式能吸引大約 3 到 5 歲的小朋友，「對年紀太小、看書還沒有感覺的小朋友，AR 可以成為吸引他們進來圖書館的元素，讓他們先留在圖書館久一點，再慢慢喜歡上看書。」

多元 Maker 教具 培養邏輯思考能力

離開兒童學習中心，來到青少年閱覽區的「好 young 館」，有位國中生正聚精會神組裝自走車，另一位高中生則在研究如何找出正確導線，化解炸彈危機；還有更進階的 Maker教具，讓成熟的青少年們深度體驗科技學習。

透過手作，讓學生從遊戲中學習。

國資圖館員陳廣宗認為，圖書館的分齡分眾服務，有場域、資源、活動等面向。首先在場域端，當圖書館服務越來越多樣化後，就不只有靜態閱讀，而是可以做探索活動，或與同儕互動，尤其現在的 108 課綱很強調自學能力，好 young 館正好提供一個空間，讓學生在課餘學習。第二資源端，以前圖書館的資源主要是紙本書，後來更加多元，像桌遊、教具等都可以作為「館藏」。一開始好 young 館提供許多桌遊，從 2022 年開始也引進了許多Maker 教具，培養學生程式設計和邏輯思考的概念，增加解決問題的能力。最後在活動端，國資圖也會和外部團體合作，在寒暑假舉辦程式設計等教學活動。

好 young 館的 Maker 教具，涵蓋初階到高階等不同難度的挑戰，每位學生都能找到適合自己年紀的手作樂趣，從遊戲中學習。像是針對學齡前的 mTiny 童小點機器人，就是現在很流行的點控機器人玩具，配合不同故事圖卡，只要發出正確指令，就能讓機器人走到目的地。

凱比機器人可以與人對話、說故事。

大一點的小朋友則能和外形小巧、擁有7 吋臉部螢幕的凱比機器人互動，凱比具有對話、說故事、舞蹈及簡易編程教育的功能，小朋友可以在手機上寫程式，就能控制它前進、後退；其他更進階的 Maker 教具還包括Arduino、Python、物聯網、感測器等軟硬體平台，「學生可以從零到進階體驗科技，有一個完整概念，其實科技應用不會離他們很遠。」由於 Maker 教具比較花時間，每次借用可以使用 1 個月，館方還特別準備箱子，可將半成品暫時放置其中，下次來館時便能繼續上次的進度。

好 young 館不僅有豐富的 Maker 自學體驗區，還有一整面大鏡子，原來這裡也是讓學生免費借用的舞蹈空間；一旁的立鏡，更是2022 年新引進的體感健身魔鏡，畫面中有專人示範羽球、太極拳、瑜伽、泰拳等運動的影像，再透過體感設備偵測使用者的動作有無到位，使國資圖成為全臺灣第一座提供跳舞空間和體感運動設施的圖書館。

國資圖好 young 館引進體感健身魔鏡，有專人示範各項運動。

和未來科技互動 一探智慧物聯網魅力

VR 自動駕駛、體感運動科技、還有結合人工智慧的飛行器，這不是電影情節，而是國資圖與國立虎尾科技大學（以下簡稱虎科大）共同合作的「技職超進化—智慧生活主題展」，裡頭展出的技術，涵蓋食衣住行育樂，全都是虎科大師生將智慧物聯網技術（AIoT）應用於各項領域的成果，一探科技如何影響我們的生活。

互動科技打開讀者的視野，也讓學習變得更方便。

整個展期將近一整年，不僅可以讓小小孩體驗未來科技，也可以讓高中生作為未來選填科系的參考，更可以供大學生觀摩作品，「想要成為智慧化時代的關鍵人才，一定要提早開始學習相關的技能與知識，」虎科大電機資訊學院院長許永和說。

展覽中不只展出技術，更有互動元素。像是戴上 VR 頭盔，瞬間置身特斯拉駕駛艙，體驗自駕車移動場景；智慧居家魔鏡告訴你今天的天氣狀況，透過體感攝影機，顯示最適合的穿搭與妝容。

VR 自動駕駛機具可在「技職超進化—智慧生活主題展」展示各領域的科技應用成果。

體感攝影機可以顯示最適合的穿搭與妝容。

光雕投影互動系統運用高速紅外線觸控框，精準偵測桌球落點，讓球技更加進步；智能蜂箱則透過重量、溫度和濕度感測器，偵測整片蜂巢的蜂蜜產量，也能遠端掌握蜂箱裡的環境適不適合蜜蜂生長，「以前很多智慧生活都是用想像的，這次把它落實體現出來，讓觀展民眾身歷其境、互動學習，這是比較大的創舉。」

不僅有互動元素，展覽還搭配體驗課程，讓小朋友學習智能編程積木、程式邏輯設計等技術，「現在是跨領域學習的時代，從小培養邏輯設計和運算思維，不管未來要從事什麼行業，都有加乘效果。」這些互動科技不僅打開讀者的視野，更賦予圖書館全新面貌，讓學習變得更加生動有趣。

●本文摘選自國立公共資訊圖書館所發行雙月刊《書香遠傳》雜誌166期：擁抱數位i閱讀，授權於聯合新聞網‧琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。