謝宜安／從文化角度解讀「都市傳說」

（講者：謝宜安／輯：一刻鯨選）

通常我們一提到都市傳說的時候，可能會覺得它就是一些恐怖的故事，但實際上其實我們的恐懼，都不是我們一個人的恐懼，這些恐懼都反映了社會。

比如說，在1990年的時候，一則廣泛流傳的都市傳說，甚至成為了當時轟動全台的新聞事件。

當時，一位馬小姐打進了中廣的call-in節目，她一邊啜泣，一邊說：「我的一位朋友來告訴我，他的朋友的一個小孩，兩個月前失蹤了。做父母的非常著急，到處去找都找不到。就在他們去行天宮求神的時候，當他走出行天宮的大門，就看到一個小孩子在旁邊乞討，這也就是他們尋找了兩個多月的兒子。這個小孩子才4歲大，但是他的雙手被剁了，舌頭也被剪斷了，根本沒有辦法說話，但是這個小孩子還認得他媽媽」。

這個電話，引起家長們的恐慌，擔心孩子可能會成為下一個受害者，平常不去接小孩的家長，這個時候都開著車來到了國小門口，把國小外面擠得水洩不通。

事件驚動了警察局跟社會局，他們也出動去尋找是否存在這樣子的犯罪集團？是否真的存在有小孩子被擄之後，被剁掉手腳，變成乞丐兒童這樣子的情況？但是警察局跟社會局都沒有找到。

記者也訪問了行天宮前的小販，小販們回答的確是知道有幾戶人家會帶著身心障礙的小朋友來乞討，但並沒有看過被截斷了雙手雙腳這樣極端狀況的人。

後來，新聞局也介入了，他們去調查這背後到底是怎麼傳播的？報告顯示，這竟然是一個「第18手傳播」！也就是說，馬小姐聽到的不只是二手消息，她聽到的是「第18手消息」。比如說：她可能是從同事聽說的；同事可能是從同事的丈夫聽說的；同事的丈夫可能又是從誰聽說的……往前推居然至少18個人。也許在這更之前還有更多人，只是這個傳播鏈已經無法調查到了。

為什麼這一起的虛構事件會造成這樣子的效果呢？人們幾乎在聽到這樣一則故事的時候，就願意相信它是真的，並且已經開始要害怕了！這其實跟1980年代末期當時的社會氛圍，有非常密切的關係。

在1980年代末，也就是1986年到1990年的這段時間，發生了非常多的孩童綁架案，而其中最知名的也許是1987年的「陸正案」。

曾經有人統計，在當時可知的綁架案當中，國小學童的比例佔得非常高。在這之前也存在綁架案，但是綁架集團並不一定那麼集中的瞄準了國小學童這個族群，他們可能會選擇綁架一些家裡已經有了錢的人，比如說是開店的老闆。

但是突然這個時候，開啟了國小學童綁架潮，很可能是因為這個時候台灣的中產階級家庭已經很多了，而只要綁架這些國小學童，他們的父母都很奮力籌出錢來，來贖回他們的心肝寶貝。而且國小學童比起成人更容易綁架，比如說他們可能更願意相信別人，或者說他們的抵抗能力也比較弱一點，因此小孩非常容易被綁架。

其實仔細檢視，截肢丐童的傳說有非常多不合理的地方：

像是小孩子們面對截肢手術其實是有風險的，脆弱的他們可能會因此而感染甚至死亡。並且在進行這樣高難度的手術之後，居然只是把小孩子們丟去乞討，可以說是非常的「不划算」，因為乞討一整天得到的錢非常有限。

因此這可以說是一個比較不合理的綁架案故事，但是它又具備了更多恐怖的元素，而這些恰恰更加符合家長們內心的擔憂。

我們現在回頭看這個1980年代末、1990年代的這段時間，我們幾乎已經難以回到那個時候的社會氛圍，但是透過截肢丐童傳說的流傳，透過了解當時的背景，我們或許可以摸到當時恐懼的家長們心中無邊無際黑暗的一點邊緣。