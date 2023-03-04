「我要把進館人數轉換成買票的人！」──地表最強藝文中心高雄衛武營總監簡文彬

文／陳怡慈

攤開簡文彬行程表，光是上半年表演就滿檔，《大玩樂家2》、「衛武營管風琴音樂節」、《天中殺》、「衛武營國際音樂節」等，他的音樂相關工作忙碌，還不包含勞務繁重的場館總監工作。他剛處理完緊急公務，但走進會議室時已轉化為爽朗笑聲，無論何時，他都有一種頑童般的笑容與颯爽神情，彷彿能將南方的陽光帶進任何場域，讓人的心情也不由自主地昂揚起來。

我想，他應該才是真正的時間管理大師吧，身兼二職並不容易，更何況其中一項還是最高級別的行政職。他也的確形容自己除了睡覺時間之外都是工時，早在歐洲的時候，就習慣了這種忙碌的節奏。「我嘗試過一周規定幾天不讓同仁打擾的日子，但馬上就發現不可能，因為作為場館總監，每日就是有柴米油鹽醬醋茶要處理。」那要怎麼抽空準備指揮工作？簡文彬自有一套他口中「把時間拉長」的預熱法，一旦騰出零碎時間，他就開始讀譜、看文獻、聽CD，或者思索接下來流程。但說著說著，他話鋒一轉，露出調皮笑容加碼爆料說，「欸，妳別看我這樣，我前陣子指揮《大玩樂家》後，回家還看了韓劇！我想說才16集，就拚拚看，結果一不小心就清晨五點了！」

衛武營「大玩樂家」系列玩轉流行樂和古典樂大獲好評，去年是「大玩樂家1」是邀請藝人彭佳慧合作，今年是邀許富凱演出，呈現台語歌謠新韻味。記者王慧瑛／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 王慧瑛

挑戰跨界的興奮感

他就像許多有天賦的人，一旦沉迷於什麼事物，便一頭栽進去無法自拔；長年從事藝術工作，他對內容物也有敏銳的嗅覺，特別懂得深掘作品，找出其中的趣味與韻味。

比如我們很好奇三館共製的作品是如何被選擇的，在選擇的背後，理應有著場館總監們對於台灣作品的深厚期盼、抑或者對於IP方向的展望，他卻笑著給我們十分直覺式的解答：「就是選我們覺得爽的！」

實際流程當然不若簡文彬的玩笑，國家表演藝術中心的三個場館（國家兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心）場館總監每個月都有會議，針對藝術節目討論彼此感興趣的作品，這些共製作品就從中去蕪存菁地「聊」出來。這個描述得看似簡單，但怎麼去判讀一個作品的趣味性，卻很考驗藝術底韻與眼光。

比如2022年的三館共製作品《小螞蟻與機器人》，雖然是科技藝術作品，簡文彬卻一眼就看見了其中的鮮明特質，「它有一種幽默感，又童趣，又同樂。」2023年的三館共製作品《鯨之嶋》，他則讚賞施如芳令人驚豔的戲劇構作直覺，以及對於戲劇張力的強烈掌握。搭配李易修的鬼才與音樂製作，讓他期待強大的團隊能讓作品整體向上提升。

將在3月17日上檔、由衛武營與北藝中心共製的《天中殺》，他也坦承是跟導演鴻鴻聊天時，越聽越心動。當時鴻鴻已經研究台灣文學家黃靈芝的作品一陣子，認為黃靈芝的作品很有改編於舞台上的潛力，簡文彬也認為具有強烈的卡夫卡風格，不做太可惜。「衛武營的歌劇市場是偏向西方經典的，缺少當代、甚至是完全新創的嘗試，所以我認為衛武營有扶植的義務。」

從簡文彬對於作品的闡述，你能看出他是個能一眼透析作品層次的人，他特別偏愛挑戰繁雜、有困難度的劇作，用他的話來說，也就是想法或呈現手法上要「夠有趣」，才能吸引他，「你才會被勾起鬥志，克服那些不停修正作品的過程。」

高雄鳳山區衛武營公園。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

讓衛武營不只是「藝術文化中心」

不單是內容的耕耘，以場館經營角度而言，簡文彬也面臨著不同的挑戰。被外媒讚許為「地表最強藝文中心」的衛武營，有歌劇院、音樂廳、戲劇院、表演廳等四個室內廳院，還有可容納兩萬多人的戶外劇場。對於這個什麼都能演出的場館，簡文彬開了個玩笑，「你不想變成百貨公司也不行。」因為別人會期待你海納百川。

然而這非指衛武營沒有自己的主軸。簡文彬拿手歌劇，加上音樂廳在鋼琴大師皮耶絲（Maria João Pires）來台演奏期間，被網友盛讚音色勝過東京三得利廳（Suntory Hall）的特質，讓衛武營的音樂節目占比較高。但簡文彬認為這與其他國家的場館並無太大不同，「妳知道嗎，國際上許多場館只有分『音樂組』跟『非音樂組』，音樂占據非常大宗。因為音樂節目可以一天做一檔，但戲劇表演大概進場就要一周，所以音樂類最拚一年可以做365場。」

但他也不諱言交響樂、演奏會都是嚴肅的節目，即便具有意義，同時也需要輕鬆具大眾性的節目來調配，因此衛武營規畫有「衛武營小時光」，也有每年10月10日的《眾人的搖擺》、《樹洞派對》，邀請流行音樂歌手、電音DJ等。他期待衛武營端出來的節目「節奏有時很緊，但也可以很鬆」，意思是，他想讓每個季度都有每個季度的重點，就像樂曲一般；他也想在深度與趣味之間抓出一種特別的節奏感，讓大眾習慣，「最好讓大家忘記這裡只是『藝術文化中心』，」而是一個當大家需要享受、放鬆與療癒身心，甚至是帶孩子在玩樂中學習的首選之地。

簡文彬很得意地跟我們聊到，「我們去年的進館人數有超過300萬人唷。」這不單是一個KPI呈現而已，衛武營占地70公頃，而藝術文化中心只占不到10公頃，倘若人們想到衛武營只是想到「看表演」，那就太浪費了。「我們想盡方法創造更多的機會，鼓勵大家來到這個場域。」他利用五年的經驗，慢慢地在跟當地高雄市民溝通，也逐步地收到成效。2023年9月是衛武營正式成立的五周年，簡文彬賣了個關子，說到時候一定會給大家一個「交代」，呈現這五年來的成績，不單只是表演節目，還會有更精彩的內容。

頑童般的笑容、永遠在探索新的可能性，衛武營的活力不只來自於年輕的團隊，與簡文彬聊天時，能感覺他的童心未泯也深深地影響著這個場館。古典樂給大眾的印象艱澀難懂，但簡文彬有種輕鬆寫意的氣質；場館給民眾嚴肅的印象，但簡文彬在談理念時，往往讓你覺得這是年輕無框架的場域。他雜揉了兩種截然不同的氣質，並且混搭得那麼好，讓人期待衛武營要如何繼續紮根南方。衛武營的下一個五年，想必依舊充滿意外驚喜。

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