從街頭長出來的藝文組織！逆風劇團陪孩子找回自己

文／Peggy Sha

當青少年們被課業拒絕、被社會責罵、被體制拋棄，究竟有什麼能夠接住他們？逆風劇團用戲劇給出了答案。不過，說是戲劇，似乎也不夠「戲劇」，這個從 2015 年成立至今的團隊，拿得最多的不是藝文獎項，卻是在「社區營造」部分備受肯定。

從街頭接觸戲劇，將戲劇帶回街頭

以「做好事的幫派」來形容逆風的創辦人暨團長成瑋盛，聊起劇團創立初衷，細細描繪一段迷惘混沌的曾經。當時他還在大稻埕混幫派，得跟兄弟們團結合作，才能擋住來自其他地區的各種地盤紛爭。乍聽之下奉獻又熱血的日子，實際上卻充滿苦澀，看著渴望自由的朋友們最終因犯錯一個個失去自由，讓他感到無限迷惘。

然而，一次與學校戲劇社偶然接觸的機會，悄悄改變了他的人生。成瑋盛從編劇開始，花了半年的時間跟著籌備演出，當站在台上接受掌聲的那一刻開始，他終於感受到被接納、肯定，從此戲劇再也離不開生命，也是這一段的經歷，埋下了他與夥伴邱奕醇、陳韋志創立逆風劇團的種子。

不同於他與戲劇的淵源，另外兩位夥伴，一位來自家暴家庭、而後進入社工系，另一位則跟著幫派長大，三人都曾經歷過被教育排斥的困窘，卻選擇做出改變，並期望讓更多孩子也能擁有改變的機會。這樣獨特卻又有著共通性的組合，注定打造出一個充滿變化、卻也海納百川的組織。

劇團？幫派？逆風就是不按牌理出牌

劇團的工作崗位有很多種，若不喜歡演戲、也不喜歡表現自己，許多技術類的幕後工作，都能讓孩子找到安放自己的定位。 © 逆風劇團 提供

仔細看看逆風劇團，會發現它跟一般劇團太不一樣，除了演出的戲劇本身來自大家彼此的故事，因此有著家庭教育、安置機構等獨特議題，也時常在劇裡融入演出者的興趣與背景。比如說，不愛演戲、喜歡陣頭，那就將陣頭放進演出中；喜歡唱 K，那就來做音樂劇。

不僅如此，劇團還有各式各樣的課程，在這裡，你可以學攝影、學攀岩、學泛舟，連安全帽烤漆、機車改裝、理髮、刺青也都能上課，他們甚至組了「逆風車隊」，讓渴望速度的青少年考上駕照，用安全的方式享受加入車隊的榮譽感。

在劇團裡，好像什麼都能學、什麼都能演、什麼都不奇怪，成瑋盛直言，「逆風從來都不是要把好看的作品帶給觀眾，」也不執著於讓每一個加入的孩子都變成劇場人，他們不斷努力的，「是要讓孩子成為更完整的自己。」

比起其他劇團按部就班的製作流程，逆風自帶一股為每位成員「量身打造」的彈性，有些少年不喜歡在臺上揭露自己，那就學畫畫、做道具，或是用劇本闡述自己；劇團也非常在乎成員的自我挑戰，每一次演出，乃至於每一次排練，都希望團員能挑戰自己內心最糾結的角色／工作，讓演出成為一段小小的療癒之旅，能以更廣闊的視野來思考。

這樣一個難以定義的組織，比起劇團，成瑋盛笑說自己跟夥伴們更像是一個在「做好事的幫派」，這個從街頭長出來的藝文組織，將成員們不按牌理出牌的核心本質發揮得淋漓盡致，也試圖填補青少年多元的需求，讓他們的人生困境能得到回應。

逆風的劇作內容來自成員每個人的真實生命經驗，這讓戲劇更能打動人心。 © 逆風劇團 提供

動人作品，來自最真實的經歷

說到逆風劇團的代表作，或許《青春日記簿》可以算得上是榜上有名，這個系列主要著眼於台灣特殊境遇青少年，將少年們真實的生活經歷、不曾被社會聽到的心聲一一搬上檯面，演出社會底層的各種掙扎與痛苦。

系列來到了第三部，團隊大膽採用了「戲中戲」的形式，將逆風劇團製作戲劇的過程，以劇情的方式鋪展開來。我們想像到的劇團困境或許是資金、或許是檔期，可逆風卻要解決演出籌備中孩子收到傳票的難題，或是面對少年質疑生命價值的犀利拷問。

如果光是看著劇情就已經覺得一個頭兩個大，那他們演出前的真實經歷或許會更讓人大吃一驚：曾有位少年在上台前三天忽然被匡列，無法順利到場，一時間，劇本裡的缺角難題與現實的難題彷彿融為一體。成瑋盛認真地表示，即便是面對這樣的挑戰，劇團也絕不會丟下任何一個人，最終，他們採用了線上視訊的方式，完成了這場演出。

成瑋盛深信，青少年不是壞，只是沒有好好被愛，而這份演出少年生命故事的堅持，讓演出獲得了許多迴響，更讓許多特殊境遇的青少年看見與自己類似的故事，進而說出自己的故事。如今，第三部的演員中，有著第一部的觀眾，少年們的故事不斷被述說，用生命影響著生命。

不能落下任何一個人，是團長賴瑋盛的堅持。因此即便孩子臨時被匡列，無法演出，都還是會化困境為力量，轉換方式讓全部人都能參與。 © 逆風劇團 提供

打破既有螺旋，用演出逆風飛翔

少觀所、烏梅劇院，或是一般教室，逆風的劇似乎可以在任何地方演出，而從劇團成立到現在，其實不少人一開始都是抱持好奇的心理進場觀看，想看看青少年們究竟能演到什麼程度？這些好奇慢慢形成了口碑，一傳十、十傳百，越來越多人成為粉絲，期待劇團演繹的生命故事。

成立多年，逆風劇團除了持續進行著演出與教學，似乎也能漸漸看到過去散播的種子在發芽，不少從逆風出來的年輕人選擇重新走回體制，用自己的經歷去改變曾經看見的缺憾；或許，這正是劇團存在的意義，陪伴著少年面對人生困境，讓他們能如飛機一般逆風直上雲霄，讓突破困境的精神能夠繼續延續下去。

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