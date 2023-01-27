【名單之後】林榮燁／參與嘉南大圳建設與吳鳳神話塑造的大岡春濤
文／林榮燁
大岡春濤 入選 臺展第一回東洋畫部
大岡春濤，日本廣島人，1880年生。[註1]1922年任職於當時位在嘉義的嘉南大圳組合事務所，大圳完工後，於1930年7月離職返回日本內地，[註2]當年底再度來臺灣，[註3]並在不同地方任職。1927年，他在嘉義期間，以《活的英靈》入選年首回臺展東洋畫部。如同文學研究者傅素春所言，這件作品「一邊以吳鳳著盔甲騎乘白馬，另一幅則以原住民驚駭臥倒的圖像」。[註4]
根據《總督府公文類纂》當中保存的檔案所示，大岡春濤本名大岡圓助，1903到1920年間，在宜蘭廳任職，1920到1921年底在臺北州任職，1921年中改名為大岡泰曉。[註5]1917年以後，在《臺灣日日新報》刊登過徘句、隨筆、圖畫等作品。其中圖畫部分，尤其值得留意的是他對原住民主題的關注。[註6]1922年10月21日與10月22日，在臺灣總督府博物館舉辦繪畫展覽，展出七十餘件作品，[註7]亦曾參加1931年的第二回栴檀社美術展覽會。[註8]
根據1930年出版的《嘉南大圳新設事業概要》，[註9]大岡春濤當時任職嘉南大圳組合庶務係長。喜詩愛畫的他持續在報章雜誌上發表作品，在徘句中寫下其南國見聞，如：「朱紅西日落蔗園 秋冷之身」、「林間赭廟白厝 雲峰之海」，[註10]也留下了巡視大圳、展望嘉南平原的隨筆文章，例如：「過了站名駭人的大虞厝和水虞厝兩站之後，映入眼簾的是一望無際的翠綠蕉園、黃金稻田以及色彩繽紛的菜園。雖只是小春，但油菜花已然綻放，是一幅朝陽四射的恬靜風景」。[註11]此外，還以吳鳳為主題，在1930年完成58頁有文有插圖的《通俗臺灣歷史全集第三卷：義人吳鳳》。[註12]
大岡春濤留駐嘉義期間，正是嘉義美術發軔的年代。[註13]這位畫家之所以會關注吳鳳，除了居住嘉義的地緣關係之外，也可以從時代背景來做進一步推敲。吳鳳(1699~1769)是清治時期嘉義的漢原通事，住過「諸羅西堡美街」。1820年始建的吳鳳廟，在日治時期曾經歷改建。1912年，民政長官後藤新平曾在此留下「阿里山番通事吳元輝碑」，以及「一死成仁見偉才，混濛天地豁然開，口碑千古靈如在，服冕乘風策馬來」等詩句。[註14]1913年，佐久間左馬太總督則親自到吳鳳廟主持祭典，贈送「殺身成仁」匾額。再加上阿里山的開發入侵鄒族傳統領域所引起的衝突等因素，推升了吳鳳廟的公眾能見度，大岡春濤會以吳鳳為繪畫題材，似乎不足為奇。
《臺灣日日新報》主筆大澤貞吉（鷗亭生）在1927年10月31日發表的〈第一回臺展評〉裡說到：「……大岡春濤的雙幅作品《活的英靈》是相當用心的作品，取材自蕃界傳說，……至於作品本身，英靈一幅沒有問題，相較之下，右幅的蕃人圖可以說是相當差勁，不過像這樣取材上的創新今後仍然值得大大鼓勵。……總之，繪畫的要點依序為題材第一，構圖第二，技巧第三，……」。[註15]這段話，清楚地表達出當時臺展的官方意識形態與美學品味。
六十八年後，政權、政治、文化結構與漢原關係已產生巨大轉變，傅素春在2005年發表的研究中重新審視大岡春濤的繪畫。大岡春濤注意到1903年殉職、並受到在地居民奉祀的日本巡查森川清次郎的故事。傅素春認為其神像「在帽飾上與大岡的圖繪接近。吳鳳在大岡春濤中的圖像可能是日本武士的描繪」。另外，她也評論道：「大岡春濤畫中鄒族原住民懼怖的表情身姿，恐懼的已經不是形象上日本人或漢人的解讀差異，而是對於強勢入侵者夾帶的強勢意識形態的傾伏。」[註16]
崔詠雪也曾在2009年發表的一篇論文提到：「《活的英靈》是描寫吳鳳的故事，……吳鳳故事的描寫在臺展第一回展的時段中出現，也令吾人認為有日本施政者的政策思惟」。並且認為：「吳鳳故事是日人所泡製，構成的文化傷害也如同美化的畫面掩蓋了事實」。[註17]
大岡春濤在臺府展畫史上只留下《活的英靈》。在政治性因素的推波助瀾下，「義人吳鳳」的神話以不同的型式流傳，吳鳳作為一種創作題材，也被日治時期畫家們所關注（例如林玉山、李秋禾合作的《阿里山忠王祠》）。[註18]大岡春濤曾在福利眾生的水利實業任職，但在他的筆下，也曾出現為政治性目的所塑造的文本及文創產品。後者雖然已成為歷史，但在新時代，仍舊持續被今天的我們重新檢視，重新評判。
＃名單之後028
註釋：
1. 見〈大正十一年永久保存第一卷‧大岡泰曉恩給證書下付〉，《大正11年至大正12年永久保存公文類纂》，臺灣總督府公文類纂。檢索自中央研究院臺灣史研究所「臺灣史檔案資源系統」。，檢索日期：2019年6月11日。
2. 見〈會事〉，《臺灣日日新報》，1930年7月8日，夕刊第4版。
3. 見〈人事〉，《臺灣日日新報》，1930年11月9日，第2版。
4. 見傅素春，〈日據時期原住民圖像的生產及其批判性凝視的可能──以人類學攝影、吳鳳故事、莎勇之鐘為談論對象〉，收錄於國立中興大學中國文學系主編，《第五屆通俗文學與雅正文學：文學與圖像研討會論文集》（臺中市：中興大學中國文學系，2005），頁505。
5. 見〈大正十一年永久保存第一卷‧大岡泰曉恩給證書下付〉，《大正11年至大正12年永久保存公文類纂》，臺灣總督府公文類纂。檢索自中央研究院臺灣史研究所「臺灣史檔案資源系統」。http://tais.ith.sinica.edu.tw，檢索日期：2019年6月11日。
6. 見〈新年雜吟〉，《臺灣日日新報》，1917年1月4日，第1版；〈俳信〉，《臺灣日日新報》，1917年12月11日，第3版；〈宜蘭畵報 南澚支廳及花蓮港道路 大岡春濤寫生〉，《臺灣日日新報》，1918年7月20日，第5版。
7. 見〈春濤氏畫會 今明兩日博物館にて〉，《臺灣日日新報》，1922年10月21日，第9版；〈春濤畫會 大岡春濤氏〉，《臺灣日日新報》，1922年10月23日，第5版。
8. 見陳怡宏編輯，《現存臺日畫報復刻》（臺南市：臺灣史博館，2017），第2卷第6號，第5版，1931年6月15日，總頁125。
9. 公共埤圳嘉南大圳組合編，《嘉南大圳新設事業概要》（臺北市：株式會社臺灣日日新報社印刷，1930），圖版部分，無頁碼。
10. 見〈秋信〉，《臺灣日日新報》，1922年11月23日，第5版；〈南國〉，《臺灣日日新報》，1923年6月21日。非常感謝俳句詩人洪郁芬老師翻譯。
11. 見〈大圳巡り 上〉，《臺灣日日新報》，1925年12月6日，夕刊第3版。非常感謝明志科技大學李淑珠老師翻譯。
12. 大岡春濤，《通俗臺灣歷史全集第三卷：義人吳鳳》，臺北市：臺灣通俗歷史全集刊行會，1930。
13. 嘉義地區詩社如嘉社(1923)、鷗社(1924)、連玉詩鐘會(1930)，藝文團體如壺仙義塾(1926)、琳瑯山閣(1926)、春萌畫會(1927)、鴉社書畫會(1929)、墨洋社(1930)、書畫自勵會(1930)等都在此期間相繼成立。大岡春濤本人在1929年參加過鴉社的活動，見〈會事〉，《臺灣日日新報》，1929年7月8日，夕刊第4版。他也在1930年參與栴檀社成立，參見〈有志研究畫團 『栴檀社』生る 四月一日第一囘試作展〉，《臺灣日日新報》，1930年2月4日，夕刊第2版。
14. 見大岡春濤著，《通俗臺灣歷史全集第三卷：義人吳鳳》，頁3。
15. 見顏娟英譯著，《風景心境：臺灣近代美術文獻導讀》（臺北市：雄獅，2001），冊上，頁188-189。
16. 見傅素春，〈日據時期原住民圖像的生產及其批判性凝視的可能──以人類學攝影、吳鳳故事、莎勇之鐘為談論對象〉，收錄於國立中興大學中國文學系主編，《第五屆通俗文學與雅正文學：文學與圖像研討會論文集》（臺中市：中興大學中國文學系，2005），頁508。
17. 見崔詠雪，〈臺展、府展（1927~1943年）東洋畫──臺灣人物畫創作背景的觀察〉，收錄於張家宜編，《2009兩岸重彩畫學術研討會論文集》（臺北縣：淡江大學文錙藝術中心出版，2010），頁192。
18. 見春萌畫院編輯，《秋禾畫集》（臺北市：畫人李秋禾後援會，1957），頁14。
本文為陳澄波文化基金會授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，未經同意，請勿轉載。
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