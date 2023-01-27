【名單之後】林榮燁／參與嘉南大圳建設與吳鳳神話塑造的大岡春濤

文／林榮燁

大岡春濤 入選 臺展第一回東洋畫部

大岡春濤，日本廣島人，1880年生。[註1]1922年任職於當時位在嘉義的嘉南大圳組合事務所，大圳完工後，於1930年7月離職返回日本內地，[註2]當年底再度來臺灣，[註3]並在不同地方任職。1927年，他在嘉義期間，以《活的英靈》入選年首回臺展東洋畫部。如同文學研究者傅素春所言，這件作品「一邊以吳鳳著盔甲騎乘白馬，另一幅則以原住民驚駭臥倒的圖像」。[註4]

1930年嘉義街景。出自《嘉義市大觀》，1930，私人收藏。

根據《總督府公文類纂》當中保存的檔案所示，大岡春濤本名大岡圓助，1903到1920年間，在宜蘭廳任職，1920到1921年底在臺北州任職，1921年中改名為大岡泰曉。[註5]1917年以後，在《臺灣日日新報》刊登過徘句、隨筆、圖畫等作品。其中圖畫部分，尤其值得留意的是他對原住民主題的關注。[註6]1922年10月21日與10月22日，在臺灣總督府博物館舉辦繪畫展覽，展出七十餘件作品，[註7]亦曾參加1931年的第二回栴檀社美術展覽會。[註8]

大岡春濤在1917-1919年間在《臺灣日日新報》刊登的插畫。

大岡春濤，出自公共埤圳嘉南大圳組合編，《嘉南大圳新設事業概要》，前置頁。

根據1930年出版的《嘉南大圳新設事業概要》，[註9]大岡春濤當時任職嘉南大圳組合庶務係長。喜詩愛畫的他持續在報章雜誌上發表作品，在徘句中寫下其南國見聞，如：「朱紅西日落蔗園 秋冷之身」、「林間赭廟白厝 雲峰之海」，[註10]也留下了巡視大圳、展望嘉南平原的隨筆文章，例如：「過了站名駭人的大虞厝和水虞厝兩站之後，映入眼簾的是一望無際的翠綠蕉園、黃金稻田以及色彩繽紛的菜園。雖只是小春，但油菜花已然綻放，是一幅朝陽四射的恬靜風景」。[註11]此外，還以吳鳳為主題，在1930年完成58頁有文有插圖的《通俗臺灣歷史全集第三卷：義人吳鳳》。[註12]

尾崎秀真編輯，《通俗臺灣歷史全集第三卷‧義人吳鳳》，臺北市：臺灣通俗歷史全集刊行會，1930。

大岡春濤留駐嘉義期間，正是嘉義美術發軔的年代。[註13]這位畫家之所以會關注吳鳳，除了居住嘉義的地緣關係之外，也可以從時代背景來做進一步推敲。吳鳳(1699~1769)是清治時期嘉義的漢原通事，住過「諸羅西堡美街」。1820年始建的吳鳳廟，在日治時期曾經歷改建。1912年，民政長官後藤新平曾在此留下「阿里山番通事吳元輝碑」，以及「一死成仁見偉才，混濛天地豁然開，口碑千古靈如在，服冕乘風策馬來」等詩句。[註14]1913年，佐久間左馬太總督則親自到吳鳳廟主持祭典，贈送「殺身成仁」匾額。再加上阿里山的開發入侵鄒族傳統領域所引起的衝突等因素，推升了吳鳳廟的公眾能見度，大岡春濤會以吳鳳為繪畫題材，似乎不足為奇。

《臺灣日日新報》主筆大澤貞吉（鷗亭生）在1927年10月31日發表的〈第一回臺展評〉裡說到：「……大岡春濤的雙幅作品《活的英靈》是相當用心的作品，取材自蕃界傳說，……至於作品本身，英靈一幅沒有問題，相較之下，右幅的蕃人圖可以說是相當差勁，不過像這樣取材上的創新今後仍然值得大大鼓勵。……總之，繪畫的要點依序為題材第一，構圖第二，技巧第三，……」。[註15]這段話，清楚地表達出當時臺展的官方意識形態與美學品味。

六十八年後，政權、政治、文化結構與漢原關係已產生巨大轉變，傅素春在2005年發表的研究中重新審視大岡春濤的繪畫。大岡春濤注意到1903年殉職、並受到在地居民奉祀的日本巡查森川清次郎的故事。傅素春認為其神像「在帽飾上與大岡的圖繪接近。吳鳳在大岡春濤中的圖像可能是日本武士的描繪」。另外，她也評論道：「大岡春濤畫中鄒族原住民懼怖的表情身姿，恐懼的已經不是形象上日本人或漢人的解讀差異，而是對於強勢入侵者夾帶的強勢意識形態的傾伏。」[註16]

崔詠雪也曾在2009年發表的一篇論文提到：「《活的英靈》是描寫吳鳳的故事，……吳鳳故事的描寫在臺展第一回展的時段中出現，也令吾人認為有日本施政者的政策思惟」。並且認為：「吳鳳故事是日人所泡製，構成的文化傷害也如同美化的畫面掩蓋了事實」。[註17]

大岡春濤在臺府展畫史上只留下《活的英靈》。在政治性因素的推波助瀾下，「義人吳鳳」的神話以不同的型式流傳，吳鳳作為一種創作題材，也被日治時期畫家們所關注（例如林玉山、李秋禾合作的《阿里山忠王祠》）。[註18]大岡春濤曾在福利眾生的水利實業任職，但在他的筆下，也曾出現為政治性目的所塑造的文本及文創產品。後者雖然已成為歷史，但在新時代，仍舊持續被今天的我們重新檢視，重新評判。

林玉山、李秋禾合作《阿里山忠王祠》。出自李秋禾繪，春萌畫院編輯，《秋禾畫集》，臺北市 : 畫人李秋禾後援會，1957。

吳鳳廟現況。林榮燁攝。

吳鳳廟現況。林榮燁攝。

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