鄉間小路上，遠遠望去，一位佝僂的老婦人站在寒風中，身穿不甚合身的外套，頭戴防風遮陽帽，目不轉睛地盯著眼前一片金黃稻穗。

她右手揮舞大旗，左手不時舉起哨子，奮力吹出「嗶！嗶！嗶！」的聲響，嘴裡還不停喊著：「走！走！」忙著驅趕成群結隊前來覓食的小鳥。

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我慢慢走近，母親聽見腳步聲，這才轉過頭來。看見我，她頓時紅了眼眶，哽咽地說：「我怎麼這麼歹命，都八十幾歲了，還得坐在這裡！」一句話，道盡了年邁的無奈，也讓我心疼不已。

眼前這兩塊田地，是父親留下來的。

父親撒手人寰後，弟弟曾堅定地說：「這是爸爸留下來的，我一定要守住。」儘管種田並不是件容易的事，尤其對一個原本學電機的人而言，更是截然不同的人生道路。然而弟弟毅然辭去穩定的工作，返鄉務農，既為了照顧母親，也想守住父親留下的田地。他與弟媳靠著種菜、賣菜及四處打零工，勉強維持一家生計。

從初入農門到逐漸摸索出門道，弟弟一路跌跌撞撞，箇中艱辛不足為外人道。兩塊田地因交通不便，收割機難以進入，他便發揮電機專長，自己改裝一部簡易的柴油碾稻機，設法克服收割的困境。每逢收割，全家人便不分男女老少，各司其職、齊心協力。即使辛苦，也只盼能將一季的心血順利收成。

今年播種得稍晚，稻穗尚未成熟，田邊的檳榔樹上便聚集了數百隻嘰嘰喳喳的鳥兒。為了不讓小鳥啄食稻穀，母親自告奮勇，獨自坐鎮田裡，日復一日地揮旗、吹哨，成了田間的驅鳥人。

這份差事既辛苦又孤單，她明明不願如此勞累，卻又始終放心不下。

我曾勸：「給鳥兒們吃一些沒關係啦！」話雖如此，當我親眼看見成群小鳥飛落田裡，啄食即將成熟的稻穗時，也不由自主地跑上前去驅趕。原以為自己能勸母親放寬心，最後卻還是陪著她站在寒風中，揮旗、吆喝，直到日落西山，才一起緩緩走回家。

弟弟守著父親留下的田地，母親則守著即將收成的稻穗。看著他們，我愈發明白，這份堅持並非一時意氣，而是對家人的責任，也是對故土難以割捨的情感。弟弟放下原本擅長的電機工作，胼手胝足地摸索農事，用汗水守住這片田；母親年逾八十，仍不辭辛勞地趕鳥，只為不讓一家人的心血付諸流水。兩人守護的方式不同，心裡牽掛的，卻都是這個家。

父親離世後，留下的不只是兩塊田地，還有家人難以割捨的情感與責任。或許母親不願放下的，不只是眼前的稻穗，還有與父親共同走過的歲月；而弟弟，也以自己的方式，接下了這份牽掛。

夕陽西下，我陪著母親走在返家的路上，她蹣跚的身影映在暮色裡。寒風依舊，田裡的鳥兒也不知何時才肯散去。我只盼這一季稻穀早日收成，往後的日子，母親不必再獨自坐在田裡揮旗趕鳥，而能安穩地待在家中，與我們一起分享辛勤換來的收穫。