乍然出現的小小鳥巢

退休後搬至這宛如世外桃源的山林社區，享受擁抱大自然的新生活。推開前門，是我美麗的花園小院，院裡有茶花、杜鵑花、羅漢松，玄關門前還有一棵老桂花樹；深綠色的玉龍草則似一張舒軟的地毯，四季常青。春天杜鵑花開，夏天綠草如茵，秋天桂花飄香，冬天茶花含笑迎春，而穿梭其間的蟲鳴鳥叫便成了清晨的起床號。每天早上，我拉開玄關門，總會向第一個迎接我的桂花樹說聲「早安呦」，再展開新的一天。

端午節那天，桂花樹枝椏間忽然多了一個小小的鳥巢。巢裡安穩地躺著三顆淡藍色的蛋。經查，這新來的房客竟是綠繡眼一家，望著精巧得像藝術品的小窩及陌生的房客們，我開始有了期待。從那天起，拉開玄關門後，映入我眼簾的不再是桂花樹，而是那個小小的巢。

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第三天，蛋孵化了，三隻赤裸的雛鳥報到了。一種莫名的牽掛油然而生，我開始替牠們擔心，擔心風、擔心雨，擔心野貓或野鳥……我偷偷地在樹下放了一碗水，還想替親鳥準備食物；甚至思考著，如果颱風來了，該如何替牠們遮風避雨？可是，資料查得愈多，我愈不敢靠近。原來，人類善意的靠近，對野鳥而言，往往都是干擾。我的腳步聲、氣味，以及自以為周到的照顧，都可能讓親鳥棄巢。

怕驚擾到牠們，我不再從前門進出，改走後門。每天繞一個圈回家，只因為那幾步路，可以讓親鳥安心飛回鳥巢。原本打算要修剪的枝葉留了下來，說話及走動的聲音壓低了，連家裡那隻總愛趴在窗前曬太陽的貓，也暫時被請到後院去。同時也通知了親友鄰居們，這段期間有事請由後門找我。

於是，我每日躲在玄關門後默默地觀察牠們，並用手機記錄雛鳥的成長。看親鳥銜著蟲子飛回來，看三隻雛鳥一天天長出羽毛，那段日子，我的生活節奏忽然慢了下來。而知悉桂花樹上住進了一戶房客的鄰居們，都很有默契地開始輕聲說話，輕輕走過我家前門，好像那棵桂花樹下，多了一條看不見的界線。

守護不一定要伸出手

接著，米克拉颱風夾強風雨彈侵台，我心中甚是擔憂。好幾次都想走出去，把鳥巢移到屋簷下，或替牠們遮住風雨。幾番掙扎後，我用紙盒做了一個小鳥窩，鋪上柔軟的毛巾，放在屋簷下的花架上，希望親鳥能懂。終日，我站在玄關門後，焦急地看著那棵桂花樹，在日夜的風雨中默默地承接住這一戶房客。

三天後，雷雨稍歇，牠們依然安在，完全無視紙箱鳥巢。一早親鳥銜著蟲子來回地餵著三張小嘴，我躲在一旁看著，心底的大石終於放下。

兩天後，颱風終於走了，三隻幼鳥併排站在枝頭振翅欲飛，黃綠色的羽毛在陽光下鮮豔耀眼。翌日，牠們飛走了，鳥巢空了，桂花樹安靜了；但那清脆悅耳的叫聲卻猶在耳際繚繞。我呆站在桂花樹下，許久許久……終於明白，原來那些房客們留下來的不只是空巢，而是一段讓我學會溫柔的日子。真正的守護不一定要伸出手，有時放手反而比任何壯舉更接近慈悲。

那天近午，我提著買好的菜，習慣性地往後門走去，走了幾步才想起已經不用繞路了。我轉身，回到前門站了一會兒，抬起頭。桂花樹還在，鳥巢還在，風輕輕吹過枝頭，我依舊放輕腳步，輕輕推開那扇前門。