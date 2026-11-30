似曾相識的Uber

搭到同一輛Uber的機率是多少？我問AI。它給了我一個數字。總之，很低。

十四年前拿到駕照，上路次數卻少於十四次。也許是逃避開車，也許只是圖方便、貪個快，打開App叫車早已是常有的事。

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「你好，謝謝你來接我們。」這是我們習慣的開場白。向司機確認目的地後，我打開皮克敏的種花模式，準備啟程。

出了家門，司機一個漂亮的迴轉，巧妙躲開並排在路邊的貨車，坐在後座中間的女兒用手肘碰了碰我，用只有我和她聽得見的氣音說：「我好像搭過這輛車。」

我抬頭看向司機，淡藍色醫療口罩遮住半張側臉，我環顧車內擺飾，試圖找出其他能喚醒記憶的線索。腦袋忽然像被拍了一下，閃過柯南辦案時的靈光。我鼓起勇氣問：「我們是不是搭過你的車？」

司機笑出聲。他說，一看到叫車訊息上的「Kelly」，就知道是我們，只是故意悶不作聲，想看看我們什麼時候會發現他，跟他相認。又笑著說：「剛聽到妳女兒輕咳了幾聲，搞得我又緊張起來，PTSD差點發作。」

此生最遙遠的轉彎

約莫一個半月前，同樣是星期四早上。我們搭著他的車，準備上班上學，一路上大家有說有笑，只差最後一個右轉，就能準備下車，給出五星好評。

轉彎的瞬間，司機並沒有甩尾，女兒卻突然摀住嘴巴。

「我肚子不舒服。」幾個字還攪和在嘴裡，嘩啦一聲，嘔吐物已經噴射而出。

我本能地伸出雙手去捧接，但量實在太龐大，沿著我的手滴滴答答往下流，我和女兒的衣服、皮椅、地墊，無一倖免。

女兒還在吐，司機一手緊握方向盤，一手掏出嘔吐袋和濕紙巾遞給我們，兒子忙著安撫妹妹，我忙著向司機道歉。本是一片空白的腦袋，被逼著強制重新開機，排演等一下可能上演的各種劇本：司機的清潔費怎麼賠？女兒要不要先看醫師？兒子還上不上學？我今天到底上不上得了班？

明明只剩最後一個路口，卻是我經歷過最遙遠的一個轉彎。

不只五星好評的感謝

好不容易抵達校門口，司機看起來沒什麼表情。他解開安全帶下車，把尚未被波及的兒子從另一側車門先救出去；再請我帶女兒下車清理，自己拿起抹布，說車上的善後交給他就好。

我和女兒對看一眼，想笑卻笑不出來。兩人的慘況像剛從廚餘桶裡爬出來，「從頭到腳」四個字，在這時候展現得無比精確。

司機報了一個比我預期低得多的清潔費，要我別擔心，先帶女兒去看醫師。接著，我們交換了LINE和電話。

半天過去，等一切安頓下來，我打開手機，看見他的留言。

「不要壓力太大，都是為人父母的。妳女兒應該是腸胃不舒服，吃進去的東西無法消化，所以從嘴巴吐出來，一定要告訴醫師，祝小孩平安健康快樂。」

後來，我們沒有再聯絡。直到一個半月後，他的車又停在我們面前，兄妹倆一路安安分分坐著。

這一次，我們平安抵達目的地。下車前，女兒還不忘提醒我：「媽媽，要記得給司機叔叔五星好評喔。」「當然。」

車門關上後，我打開LINE。上一次，他在訊息裡祝我的孩子平安健康快樂。這一次，我送了一杯星巴克給他。

好人一生平安。