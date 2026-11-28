在廣播裡聽到主持人問親子 專家：「AI時代，當父母的還可以如何教養孩子？」專家從閱讀及寫日記談起，分享這些習慣有助於培養孩子的思考力，而這正是數位世代不可或缺的能力。

閱讀及寫日記的好處無庸置疑，但在電子科技日益普及的今天，閱讀的習慣尚且受到影響，寫日記更是已經淡出我們的生活。回想自己是什麼時候開始寫日記的？五十餘年前的往事囉！如今，有多少人願意放下手機，靜下心來，提筆記下自己的生活點滴呢？

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想起外孫，剛升上小三，已經認識不少國字；心想，何不來個「祖孫同步寫日記」？徵得女兒和外孫的同意後，我到書局買了「7行Ｘ15格」小學生日記練習簿。我先在自己的日記簿上的學生欄寫下自個兒的名字，老師欄則填上外孫的名字。我告訴外孫：「我們一起寫下一天當中最有感觸的一件事，待周六隨你爸媽回來時交換批改。」

從八月開始寫日記以來，周六外孫回來，一進門就喊：「外婆，『老師』要來改日記了。」我趕緊擱下廚房的工作，交出「作業」，然後祖孫同坐書桌前。

我們都手拿紅筆，逐字逐句看對方的日記，有時還輕聲朗誦。他會模仿我，在字裡行間畫小圓圈，表示這是佳句；也會在每一頁打上大大的勾勾，該是展現他當老師的架式；文末還給評語，剛開始只是很棒或很好，直到上星期我在日記裡提到，本來心情不很好，到社區裡上完土風舞課後，或許因為流汗，或許是樂音的曼妙，覺得整個人輕鬆多了。他給我的評語是「妳懂得把不開心變開心，很棒」。

又有一則寫到他的阿祖（我的母親），總是認為自己命很好，她用一雙溫柔的眼睛看待周遭的人事物。他讀完，寫道：「妳也是溫柔的人。」看到這些話，我覺得自己被接住、被看見，陣陣暖流浮上心頭。

我告訴外孫，要好好保留日記本，包括外婆寫的，將來長大了、成年了，再回味這些日記，這是我最想送他的禮物。