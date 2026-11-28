奉母命抓雞求學的往事

「你當年真的就這樣抱著那隻雞，一路帶到台北？」我有些難以置信地看著坐在對面的先生，手裡剛倒好的熱茶還冒著白氣。

「不然呢？我媽特地抓的，交代我一定要親手送給老師啊。」他回答得理直氣壯。

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四十多年後，在客廳泡茶閒聊的這一刻，我才知道，原來我們年輕時都曾奉母命，抱著一隻裝著活雞的紙箱離家求學。只不過，他的那隻雞順利抵達了終點；而我的那隻雞，才坐了一站公車，就被我中途送人了。

當年先生到台北念高中，寄宿在一位同班同學家裡，同學的媽媽是老師。出發那天，母親特地從後院挑了一隻肥碩的土雞，裝進塞了稻草、鑽有氣孔的厚紙箱，讓他帶去表達謝意。

先生就這樣抱著紙箱，坐上北上的火車。一路上，箱裡的雞不時動來動去，偶爾發出咕咕聲，爪子刮著紙箱內壁，引得鄰座乘客側目。高中時十分靦腆的他，只能低著頭，像平常搭火車時一樣默背英文單字。

好不容易到了台北，老師面對這隻活生生的盛情一時語塞，最後請市場的攤販幫忙宰殺，這場運雞任務才算功德圓滿。

難道要在車廂裡追著雞跑

聽完他的故事，我忍不住笑了，也向他招供自己當年的那隻雞。

那時我剛考上新竹的高中，家住中原大學附近，每次返校，都得先搭公車到中壢火車站，再轉火車去新竹。當時我賃居在新竹一位高中老師家，老師的兒子到外地念大學，家裡正好多了一間空房，師母希望家裡熱鬧些，便把房間租給我。

出發前一天，媽媽在後院雞舍裡追了半天，踩得滿腳泥，才手忙腳亂地把雞裝進紙箱，要我帶去送給老師一家。我雖然覺得帶活雞轉車麻煩，但拗不過她的用心，只好抱著箱子出發。家門前就是公車站，我上了車，隨著車身晃動，紙箱裡的雞也開始躁動起來。

我愈想愈不對勁。到了中壢火車站還得擠火車，萬一箱子沒關好，雞突然跑出來怎麼辦？難道我要在擠滿乘客的火車車廂裡，到處追著一隻雞跑嗎？

光是想像那個畫面，我就頭皮發麻。

公車才過了一站，我便抱著紙箱下了車，直奔住在附近的表姨家。我向她解釋，這原本是媽媽要我帶去新竹送人的一番心意，只是一路還得轉乘火車，我實在不想抱著一隻活雞上上下下。

掉包成花生酥糖的伴手禮

我把箱子交給她，還特別低聲叮嚀：「阿姨，這隻雞送妳們家加菜，但千萬、千萬不要告訴我媽媽！」

剛開始，阿姨還不好意思收，覺得這是媽媽準備給人家的禮物。禁不住我再三央求，她才收下。

沒了那個笨重的箱子，我一身輕鬆地繼續搭車前往中壢火車站。想到空手去別人家裡總是不太妥當，便在車站前買了當時有名的花生酥糖當伴手禮。

幾周後放假回家，媽媽問我：「老師喜不喜歡我們家送的那隻土雞？肉質很結實吧？」我笑著回答：「當然喜歡啊！」

我沒有告訴媽媽，老師真正收到的，是我在中壢火車站買的花生酥糖。直到今天，媽媽大概都還以為，當年的新竹老師真的吃到了她特地準備的那隻雞。

話說到這裡，我和先生早已笑成一團。他搖搖頭看著我：「早知道當年我就學妳，多省事啊！」

那隻雞終究沒有跟著我到新竹，但媽媽那份有些笨拙的愛意，卻一路跟著我到了今天。