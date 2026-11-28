「我們是評審耶！可以用手機投票決定結局。」那晚回到家，姊妹倆一進門，一邊脫鞋，一邊興奮地嚷嚷。兩個人講得眉飛色舞，彷彿自己是電影 裡的主角。

原來，這個假日，她們和同學去看了一部互動式電影《催眠麥克風-Division Rap Battle-》。聽她們說，觀眾可以透過手機投票，改變劇情走向，決定角色的命運。

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我聽著覺得新鮮。電影不就是坐在座位上，吃著爆米花，從頭看到尾嗎？什麼時候開始，觀眾也可以決定劇情了？

我是第一次知道，電影可以這樣玩！

看著她們，我忽然想起學生時代的自己。那時候迷職棒，下課鐘一響，也會和同學湊在一起，爭論球員的表現，約著什麼時候去看球。至於前幾天才考完的科目，早就被拋到九霄雲外去了。

今天，姊妹倆又和同學在討論去日本自由行的事。哪一家店必吃，景點怎麼串，地鐵怎麼轉，行程表排了又改。

我走到房間書架前，拿出那本十多年前買的旅遊書。剛翻開書頁，一本旅行社的出團手冊掉了出來。紙張早已泛黃，墨跡有些褪色，但上面的日期還看得清。是蜜月旅行時留下的。

那一次是跟團，坐著遊覽車，跟著導遊，照著安排好的行程，一站接著一站。幾點集合、幾點上車，都有人告訴我們。那時候，只要跟著走就好。

這些年，我和太太在工作與家庭間打轉，日子推著日子往前。姊妹倆長大了，我們的頭髮白了幾根。不知從什麼時候開始，父母的步伐慢了下來，家裡的藥袋也一天天多了起來。這些事情，從來沒有出現在任何一張預先印好的行程表上。

我把手冊放回書頁，輕輕闔上。

「這家餐廳太熱門了，沒有預約根本吃不到啦！」客廳裡，姊妹倆的聲音又傳了過來。

我走向沙發旁，笑著問：「那妳們行程排好了嗎？」「還沒啦，還有好多地方要決定呢！」

我回到房間，客廳裡，姊妹倆的討論聲還沒停。