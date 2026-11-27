除濕機的水箱總在清晨六點發出三次短促的嗶聲。五公升的塑膠槽沉甸甸的，抽出來時水面晃了晃，倒進水槽，水流在冷硬的不鏽鋼上敲擊出清脆的大鍵琴聲。這是搬進新市鎮這棟大樓後的第四個冬天。推開氣密窗縫，迎面撲來的不是海洋的湛藍，而是季風硬生生襲來的濃烈群青，像一整片粗砂紙在百葉上反覆磨削。窗溝的轉角處，已積了一層風乾的灰白色鹽粒。

每周三，我習慣坐上輕軌往回走。列車緩慢滑過濱海路寬闊整齊的綠帶，車廂裡只有輪軌的低頻音與冷氣的悶。到了淡水站，一出閘門，空氣的密度立刻變了。

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老城區的氣味是混濁而黏稠的。沿著福佑宮後方的階梯往上，石縫裡生著青苔，雨水沿著鏽蝕的鐵皮雨遮邊緣滴在肩頭。公有市場的地上永遠浮著一層薄薄的黑水，混雜著碎冰、刮落的魚鱗和老油豆腐的酸氣。賣菜的阿婆並不認得我，只顧著將沾著泥土的胡蘿蔔塞進購物袋，一邊用粗糲的手指接過零錢。那裡的人言談直爽，機車在僅容兩人錯身的巷子裡催著油門，排氣管噴出的白煙嗆得人咳不出聲來。

回到新市鎮，不過二十分鐘的車程，卻像跨過了一道無聲的斷層。

感應磁卡在門禁面板前發出清脆的「嗶」聲，挑高六米的迎賓大廳飄著物業公司統一噴灑的白茶香氛。電梯平穩升上二十二樓，整條鋪著厚重地毯的長廊靜得能聽見自己的腳步聲。走廊兩側是一扇扇厚重的防暴鋼門，門牌閃著冰冷的金屬光澤，沒有人知道對面住著誰，也不會有人在走道上堆放一把傘或一雙鞋。

我把塑膠袋放在玄關的石板地上。袋底滲出了一圈混著泥水的菜汁，在一塵不染的灰色拋光磚上洇開一小塊深色痕跡。伴侶剛才在電話裡問：「新房子住得慣嗎？聽說那邊冬天又濕又冷，吹海風衣服會鹹。」

我握著手機，說習慣了，這裡有烘衣機。

其實烘衣機轉了兩個鐘頭，棉被抽出來時，溫熱的纖維深處依然藏著一股拂不掉的霉味。夜裡熄了燈，整座新市鎮像是一艘錨定在荒灘上的巨輪，窗外除了遠處工程吊車上的紅色警示燈在濃霧中一明一滅，什麼也沒有。除濕機在牆角重新亮起運轉的藍光，低沉的馬達聲規律而單調。玄關地上的那滴泥水已經乾透，縮成一道模糊的河道，像是開港時代遺留下來的沼地。