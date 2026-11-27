從老者手中接下的建案傳單

緊鄰風扣板立牌，些微佝僂的身影被西湖捷運站出口的上班人流不斷淹沒。一身亮黃色背心，上面大紅字標註建案名字與電話，老者彷彿立成一件易損的告示。

難以分辨是出自心疼或者憐憫，一般會略過傳單的你接下一張。「內湖菁英首選」。撇除諧音雙關的建案名稱，這六個字副標加粗的黑體反而敲入你的胸口。調薪單上從去年複製的數字也是加粗的黑（同時調整幅度欄位下的零，像是怕人發現般地調成了淺灰）。夾帶「共體時艱」這樣台詞的講稿也是如此複製給其他員工吧，你想到這便開始聽不見主管的聲音。世界降噪，剩下他的嘴默劇般不停開合。傳單上「萬」前面的四位數字鮮明且肯定，即使把千位數調成淺灰也依舊大於你那時的存款，方才的同情頓時紙沾了水般糊成一塊。

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不自覺地加快了腳步。等待紅綠燈時抬頭看了NVIDIA辦公大樓，亮綠色的LOGO在陽光下閃得刺眼。那時是AI正要起飛的一年。公司接到一些AI伺服器的設計案，你以為公司會跟著騰空。沒想到只是站在原地，聽著引擎傳出巨大的噪音。

客戶開始以成本為由百般刁難：「這些機櫃都會擺在機房，不要浪費錢做多餘的設計，錢要花在刀口上。」主管在周會以白話翻譯客戶的Feedback。立體的鈑金結構簡化成大片平面，金屬銘版被單色印刷所取代。像張傳單。錢要花在刀口上，你們是厚厚的柄。

「浸沒式水冷是未來的趨勢！」看著競品的宣傳影片，西裝筆挺的人面帶微笑，開闔。台式英文。你關掉聲音只看字幕。他舉起一塊長方體金屬沒入一整缸淡藍色水冷液。冒泡。一整排伺服器有過於整齊的線，精緻的過場動畫接著展示機器運作時熱能如何轉移。你想起去參加游泳課的那個暑假，跟朋友們比賽在水中憋氣。也是這樣一起冒泡，意圖將整個夏天封入水中。而所有聲音都是糊的，剩心臟漸進的敲打。記得是你先浮起來的，大口嘔出盛夏，看著水面下的朋友以平穩姿勢飄著。你知道在逼近運轉的極限之前，他們都不會起來。

離開了內湖，仍未成為菁英

理論上運轉的極限是加班四小時，理論上。在十一點多關閉大燈，將未完成的工作資料轉移至USB塞進口袋。你其實意外地很喜歡最後一個離開辦公室，彷彿在這短暫的時刻擁有了一整層樓。對面大樓還有零星幾盞燈，你因為不孤單而感到些微的心安。輕輕呼吸著夏夜雨後清涼的空氣，彷彿融進晚風。小心避開幾塊會溢出水的磁磚，慢慢往捷運走去。

這樣的空氣與夜晚讓你想起內湖。時至今日，你已經不在內湖上班，但也還沒有成為菁英。

幾年後剛好跟朋友約在西湖站附近，聚會後循著記憶裡的路線繞了些路。NVIDIA已經搬遷至南港，前公司也已經搬去汐科，舊址的辦公大樓一樓告示牌已經移除掉它的名字。但最動搖你的是常去的便當店招牌從鐵捲門上移去。意味著再也聽不到「內用加飯對嗎？」的問句，以及一杯二十五塊的大杯奶綠。即使現在的你更喜歡無糖茶，也開始減少澱粉的攝取。

前公司距離捷運站步行五分多鐘，兩年多的日子裡重複過這條路一千次。即使不曾在上班時間之外逗留內湖，這五千多分鐘還是在記憶裡印出鮮明的色彩，並在你意識到時斑駁了一小部分。

高架的西湖捷運站沒有冷氣，風扇轉到特定角度時喀喀作響。特定的位置就有特定的陣痛，你想。進站指示燈亮起。狹窄且分段的車廂開啟又關閉，密閉了晚風。

一切緩緩又確實地前進了。