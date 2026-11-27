中秋夜賞月時，姊姊拿出同事傳來的月球照片。

於是，大家各自拿出手機，對著月亮猛拍。結果手機裡出現的，不是一團白色光暈，就是一盞遠方路燈。

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哥哥乾脆搬出望遠鏡。眾人七手八腳地調整角度、接上手機鏡頭，折騰半天，終於拍出月球的模樣：分明的輪廓、起伏的地勢、隕石坑洞，還有一片片深色的陰影。

那裡沒有嫦娥，沒有吳剛，倒是有一隻玉兔。仔細看，那片構成兔子身軀的巨大陰影，就是所謂的「寧靜海」。

當初，十七世紀的天文學家從望遠鏡裡，看見月球表面明暗交錯、凹凸起伏，以為那些顏色較深的地方是陷落的海洋，於是替它們取了「月海」的名字。

直到阿波羅十一號載著阿姆斯壯降落在寧靜海，人類才真正知道，那裡沒有海，只有一片古老而巨大的玄武岩平原。知道真相以後，好像也沒有人說：「既然不是海，那我們重新取個名字吧！」名字就這樣留了下來。

「小時不識月，呼作白玉盤。」原來人類對某物的想像有時甚至會變成名字，一叫就是幾百年。而有些美麗，本來就是從誤會開始的──像是我的退休。

原以為退休，就是從學校退下來，把教室留在身後，之後便可以好好休息。誰知道，退休手續比想像中漫長。離職證明和證件交付，交接不完的班級事與「售後服務」，以及各式突發的救援代課，讓我在退休後一次次返回學校。奇怪的是，明明已經規畫好路線、錯開了時間，每次一踏進校園，總會迎面遇見班上的孩子。

原本的班級已經升上新的年級，他們偶然發現我又出現在校園裡，便開始呼朋引伴跑來找我。興奮不已的他們，有的敘舊，有的告狀，有的分享近況，有的訴說離情。據說，甚至有人每節下課都跑到辦公室查看，而皇天不負苦心人，之後居然又讓他們「逮到」好幾次。

我其實有些不好意思，名義上已經退休，不算是學校同仁，也不再是老師的身分，總怕自己的出現，打擾了老師的經營與班級的節奏。又有一次，我拗不過他們的請求，特地找一個時間回去班上看大家，沒想到，之後又收到家長的詢問：「聽說老師要回來上課了？」

或許，退休這件事，從來就只是我單方面的認知，雖然手續早已辦妥，最後的生效日其實押在別人手裡。

就像那片寧靜海，名字叫寧靜海，裡面卻沒有海。